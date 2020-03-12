«Казаньоргсинтез» готов построить два нефтехимических комплекса

Предприятие сможет нарастить объемы производства этилена в случае ввода в эксплуатацию Казанского ГПЗ и увеличения мощностей переработки газа в Оренбурге

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

Татарстан заинтересован в проекте строительства ГПЗ под Казанью. Проект даст новые рабочие места и новые налоговые поступления. Второй явный плюс — дозагрузка мощностей «Казаньоргсинтеза», единственного на сегодняшний день переработчика этана в стране. Как стало известно «Реальному времени», предприятие в случае реализации данного проекта, а также при расширении мощностей Оренбургского ГПЗ готово нарастить мощности производства этилена в три раза. Интересно, что, учитывая особенности процесса пиролиза, основанного на переработке этанового сырья, экологическая нагрузка вырастет незначительно.

«Писаная торба» химиков Татарстана

Идея строительства большого газоперерабатывающего завода под Казанью родилась у татарстанских химиков еще до 2000 годов. Актуальность проекта строительства ГПЗ объясняется тем, что буквально в 10 км от Казани проходит газопровод, по которому с 80-х годов перекачиваются большие объемы природного газа из районов Крайнего Севера к западной границе России.

— Это ошибка — торговать газом с большим количеством этана. Есть небольшая составляющая, что газ более калорийный, но его надо перерабатывать в другие материалы, — рассказывает Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Вопрос о строительстве ГПЗ неоднократно поднимался, однако никогда не доходил до полноценного проекта. Фото angi.ru

И доступ к этому сырью для Татарстана был потенциально интересен. Идея ГПЗ для местных химиков была своеобразной «писаной торбой». Говорили о ней много, вопрос неоднократно поднимался, однако никогда не доходил до полноценного проекта.

Серьезные предпосылки для проекта возникли в конце 2016 года, когда было подписано соглашение между правительством Татарстана, «Газпромом», СИБУРом, ТАИФом. По мере создания новых трубопроводов по коридору «Северный поток» началась разгрузка старых трубопроводов. В то же время компании, добывающие жирные газы в условиях Крайнего Севера («Газпром», «Новатэк» и др.), были по-прежнему заинтересованы в их монетизации. Старый трубопровод можно было бы использовать для транспортировки «жирных» газов с Крайнего Севера. А их переработку с выделением этана и ШФЛУ (широкая фракция легких углеродов) и их последующую переработку в конечную продукцию проводить на промплощадке с готовой инфраструктурой.

Перспективный Татарстан

Потенциально газоперерабатывающий завод можно было бы построить в любой точке на протяжении всего трубопровода в приемлемой климатической зоне начиная с Нового Уренгоя.

Однако преимущества Татарстана, и особенно площадки вблизи «Казаньоргсинтеза», очевидны: развитая инфраструктура и мощные профессиональные ресурсы. Помимо проходящего трубопровода, здесь хорошая транспортная логистика: федеральная трасса М-7, большой железнодорожный узел и Свияжский мультимодальный логистический центр, через который есть выход на морские пути. Относительно недалеко расположена Волга, которая дает водные ресурсы для производства.

Да и Татарстан — традиционно химический регион — имеет большой задел в профессиональных кадрах, а также серьезную школу подготовки этих кадров. Во-первых, КФУ, КНИТУ-КХТИ и Казанский химический колледж им. Лушникова ежегодно выпускают новых квалифицированных специалистов. Во-вторых, несколько вузов и техникумов давно настроились на подготовку специалистов смежных профессий для химпроизводств — энергетиков, инженеров, проектировщиков и т. д. Да и Казань с точки зрения привлечения кадров гораздо перспективнее, чем крупные города Северного Урала или Сибири.

Новые поступления в бюджет при минимальной эконагрузке

Для Татарстана такой проект, в свою очередь, означал бы дальнейшее усиление позиций на химическом рынке, серьезный рост объемов ВРП, новые рабочие места и налоговые поступления. Поэтому горячим сторонником проекта сразу стал президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Мы заинтересованы в этом проекте. Вы представьте, сегодня качается газ. Некоторые месторождения имеют жирный газ, который реализуется по цене газа. Весь этот жирный газ по действующей трубе доставить до площадки, где будет строиться газовый завод, — это выгодно для страны, для «Газпрома», для всех. Такое решение мы много обсуждали, занимаем активную позицию, у меня есть уверенность, что это должно получиться, — позже пояснял логику проекта президент.

Рустам Минниханов — сторонник реализации проекта ГПЗ в Татарстане. Фото tatarstan.ru

Подкупало и то, что с точки зрения влияния на окружающую среду воздействие от ГПЗ и нового газохимического комплекса не велико, так как схема производства этилена из этана — экологически наиболее чистая. Она дает минимальное количество загрязнения сточных вод, подразумевает минимальное сжигание остатков производства и практически полное отсутствие выбросов токсичных веществ, в сравнении с переработкой той же нафты.

К слову, долгое время «Казаньоргсинтез» был единственным производителем полимеров этилена по этановой схеме в России. И здесь как нигде лучше знают все особенности такого производства.

Выйдут на ТЭО в 2020 году

Поэтому газодобытчики ухватились за татарстанскую локацию. Однако в 2017 году дойти до проекта в переговорах так и не смогли. К ним вернулись в 2019 году. В октябре прошлого года на полях Петербургского международного газового форума СИБУР и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве на проекте газоперерабатывающего завода в Республике Татарстан.

Правда, уже в ноябре председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов заявил, что решение о строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Татарстане будет через год по итогам исследовательской стадии. «И по Казани, и по НГХК нужно пройти примерно год исследовательско-подготовительной стадии, чтобы принять то или иное решение — участвуем или нет, что именно входит в периметр каждого из этих проектов, роли сторон и так далее», — заявил Конов. Впрочем, позже появилась информация, что на ТЭО могут выйти раньше — уже в середине 2020 года.

Рустам Минниханов, в свою очередь, подтвердил, что Татарстан заинтересован в этом проекте и будет его всячески поддерживать.

Как рассказал «Реальному времени» Рафинат Яруллин, Татарстан ранее совместно с «Газпромом» уже делал технико-экономическое обоснование для проекта газоперерабатывающего завода под Казанью. На какой стадии находится разработка ТЭО в СИБУРе, он уточнить не смог.

Дополнительное сырье для «Казаньоргсинтеза»

Татарстан действительно уже сейчас готов принять новый ГПЗ. Помимо очевидных плюсов с точки зрения появления новых рабочих мест и новых налоговых поступлений, для республики важно дозагрузить «Казаньоргсинтез». Его мощности рассчитаны на большие объемы сырья.

«Казаньоргсинтез» на сегодняшний день остается единственным переработчиком этанового сырья в России. И в случае строительства ГПЗ он станет главным потребителем его продукции. Даже при имеющихся мощностях КОС готов принять дополнительные 200 тысяч тонн этана в год.

КОС всегда рассматривал различные варианты загрузки существующих мощностей этановым сырьем. Фото Романа Хасаева

Сейчас предприятие не полностью обеспечено сырьем. КОС всегда рассматривал различные варианты загрузки существующих мощностей этановым сырьем, в том числе выражал свою заинтересованность в создании ГПЗ. Более того, в случае строительства ГПЗ, его объемы производства могут позволить «Казаньоргсинтезу» построить новый комплекс по переработке этана и ШФЛУ и получению этилена и пропилена с последующей переработкой и созданием новых мощностей по их переработке в конечные продукты. Сейчас наращивание мощностей на «Казаньоргсинтезе» сдерживается только одним — недостатком сырья.

Оренбургский проект и пропановая схема

На сегодняшний день «Казаньоргсинтез» обеспечивается сырьем по этанопроводу, оно поступает преимущественно из Оренбурга. Эта схема была отлажена еще в начале 70-х годов. На Оренбургском ГПЗ есть запас мощностей по сырью, при этом потенциально рассматривается и увеличение мощностей этого комплекса. Там планируется создание новых установок для переработки дополнительных объемов сырьевого газа и увеличения выработки этана. Затем должно быть рассмотрено расширение пропускной способности этанопровода из Оренбурга. Сейчас прорабатывается экономическая целесообразность и эффективность этого проекта.

Пока же в условиях текущего дефицита этанового сырья «Казаньоргсинтез» вынужден проводить работы по модернизации части своего этиленового комплекса с целью перевода его на пропановое сырье. Причем этот проект будет завершен в ближайшее время.

Сразу два новых НХК к 2030 году?

И проект Казанского ГПЗ, и наращение мощностей в Оренбурге при удачном стечении обстоятельств могут быть реализованы в 2025 году. При этом, как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ПАО «Казаньоргсинтез», предприятие потенциально рассматривает различные варианты решения проблемы сырья. В том числе КОС будет готов принять этан от обоих поставщиков.

«Один из вариантов перспективных планов развития ПАО «Казаньоргсинтез» предусматривает строительство двух нефтехимических комплексов в 2025 и в 2030 году. Однако реализация этих проектов потенциально будет возможна в случае начала строительства ГПЗ в Казани и увеличения мощностей Оренбургского ГПЗ», — говорится в ответе пресс-службы предприятия «Реальному времени». Эти проекты могут позволить увеличить мощности производства этилена на «Казаньоргсинтезе» в три раза.