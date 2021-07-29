Новые турбины и генератор ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез» установлены на фундаменты

На стройплощадке ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез» установлены на фундаменты новые турбины и генератор. Об этом сообщается на официальной странице компании ВКонтакте.

«Для уникального оборудования был смонтирован корпус из металлоконструкций, залиты бетонные конструкции градирен», — отмечается в сообщении.

Напомним: 7 июня в Гамбурге генераторы, паровую и газовую турбины, предназначенные для ПАО «Казаньоргсинтез» погрузили на специальную баржу, которая по воде через Санкт-Петербург 17 июля доставила груз в Казань. Вес газовой турбины в сборе составляет 198 тонн, вес генератора в сборе — 221 тонна.



