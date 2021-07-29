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Новые турбины и генератор ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез» установлены на фундаменты

17:00, 29.07.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Новые турбины и генератор ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез» установлены на фундаменты
Фото: Фото: vk.com/kazanorgsintez_official

На стройплощадке ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез» установлены на фундаменты новые турбины и генератор. Об этом сообщается на официальной странице компании ВКонтакте.

«Для уникального оборудования был смонтирован корпус из металлоконструкций, залиты бетонные конструкции градирен», — отмечается в сообщении.

Напомним: 7 июня в Гамбурге генераторы, паровую и газовую турбины, предназначенные для ПАО «Казаньоргсинтез» погрузили на специальную баржу, которая по воде через Санкт-Петербург 17 июля доставила груз в Казань. Вес газовой турбины в сборе составляет 198 тонн, вес генератора в сборе — 221 тонна.

ПромышленностьНефтехимияЭнергетика Татарстан Казаньоргсинтез
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