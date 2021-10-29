Эксперт ФГ «ФИНАМ»: «Пандемия оказывает все меньшее влияние на экономику»

ПАО «Казаньоргсинтез» обнародовал отчетность за 9 месяцев 2021 года

Нефтехимическая отрасль сохранила позитивную динамику несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в глобальных масштабах. Локдауны в большей степени бьют по малому бизнесу, почти не влияя на производителей полимеров, уверены в финансовой группе «ФИНАМ». Финансово-экономические показатели одного из крупнейших в России производителей нефтехимической продукции — ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в АО «ТАИФ») — это подтверждают. Компания озвучила промежуточные итоги своей финансово-экономической деятельности за 9 месяцев 2021 года.

III квартал сильнее предыдущего

«Сезон квартальной корпоративной отчетности еще только начинается, и пока не все компании опубликовали отчеты за III квартал. Но уже понятно, что III квартал будет сильнее предыдущего из-за более высоких цен на продукцию на мировых рынках», — высказал уверенность аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Калачев.

В начале года на ситуацию на рынке серьезно влияли кризис и погодные катаклизмы в США. Во второй половине 2021-го лидерство по влиянию на рынок у Соединенных Штатов перенял Китай. Ограничения подачи электроэнергии на промышленные предприятия Поднебесной в рамках реализации программы повышения энергоэффективности привели к существенному сокращению, а то и к полной остановке целого ряда ведущих производств крупнотоннажной химии КНР. «На конец сентября почти две трети китайских провинций испытывают проблемы с энергоснабжением как в промышленном секторе, так и на уровне домохозяйств», — сообщало интернет-издание Plastinfo. Согласно данным торгового подразделения СИБУР в КНР, только в сентябре производственные потери китайских заводов по выпуску полипропилена превысили 287 тыс. тонн, полиэтилена — порядка 235 тыс. тонн.

В общей структуре реализуемой ПАО «Казаньоргсинтез» продукции пластики составляют основную часть, достигая почти 90% от объема. Фото: Реальное время

Сокращение предложения ожидаемо привело к росту цен на полимеры. Уровень цен пока ниже апрельских, когда за тонну полиэтилена в Европе платили до 2 тыс. долларов США, однако к концу сентября ценник доходил до 1,5 тыс. долларов за тонну. Впрочем, участники рынка отмечают, что ситуация с энергообеспечением при вхождении государства в отопительный сезон способна усугубиться, что вызовет очередные остановы, новое сокращение объемов предложения и всплеск цен.

Того же мнения придерживаются в ФИНАМ: «IV квартал может оказаться не менее сильным по причине энергетического кризиса в Европе и Китае. Из-за роста цен на электроэнергию и сырье производители несут большие издержки. Некоторые компании даже заявляли о приостановке производства азотных удобрений. На этом фоне российские производители азотных удобрений, метанола, олефинов и искусственного каучука получают определенные преимущества, поскольку не имеют таких проблем с сырьем и энергией», — отмечает Алексей Калачев.

Чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 9 месяцев 2021 года составила 19,8 млрд рублей

Выручка ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 9 месяцев 2021 года превысила 76,5 млрд рублей. Для сравнения: в доковидном 2019-м за этот же период она составляла 58,2 млрд рублей. Чистая прибыль по состоянию на 30 сентября 2021 года достигла 19,9 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2020-го этот показатель немного не дотянул до отметки в 6,5 млрд, а в 2019 году достигал почти 11,7 млрд рублей.

Отмечается существенный рост объемов реализации продукции. Кроме того, можно отметить сохранение динамики большей ориентированности на внутренний — российский рынок. Если в 2020-м на каждую тонну продукции, отправляемой на экспорт, приходилось примерно 3,4 тонны, поставляемой российским потребителям, то сегодня соотношение примерно 1:6.

Выручка ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 9 месяцев 2021 года превысила 76,5 млрд рублей. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В общей структуре реализуемой ПАО «Казаньоргсинтез» продукции пластики составляют основную часть, достигая почти 90% от объема. Прочая нефтехимия и другая продукция формируют оставшиеся 10% отгрузки.

Арсений Фавстрицкий