ДБО «Солнечный»: детский отдых с более чем полувековой историей

Детская база отдыха «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез» отмечает 55-летний юбилей

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня ДБО «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез» встречало гостей и родителей, пришедших отпраздновать 55-летний юбилей детской базы отдыха. Сейчас за смену в лагере отдыхают 280 детей, большинство из них возвращается на базу отдыха каждый год. Дети остаются в восторге от программы самоуправления, действующей в лагере, а родители рады тому, какие условия созданы в «Солнечном». На юбилее лагеря побывал корреспондент «Реального времени».

Дети о «Солнечном»: «Скучать нам некогда»

С самого утра детская база отдыха «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез» встречала гостей и родителей, приглашенных на празднование 55-летия лагеря. Взгляд сразу падал на асфальтированные дорожки, которые ребята вместе с вожатыми украсили трогательными яркими рисунками, а у главного здания гостей встречал стенд с коллажем из фотографий о жизни в «Солнечном».

На детской базе отдыха «Солнечный» в основном отдыхают дети из семей работников ПАО «Казаньоргсинтез». Многие из них проводят в лагере уже второе или третье лето подряд. Арина Потапова рассказала корреспонденту «Реального времени», что в «Солнечном» отдыхает второй год, больше всего здесь ей нравятся вечерние дискотеки и вожатые.

На детской базе отдыха «Солнечный» в основном отдыхают дети из семей работников ПАО «Казаньоргсинтез»

Десятилетние Зарина Зарипова и Дарина Иванова, увлеченно раскрашивающие рисунок с котом Леопольдом на асфальте, с воодушевлением добавили, что им нравится дружная обстановка в лагере и то, как во время выступлений отряды поддерживают друг друга. У девятилетнего Вадима Шарафутдинова оказался более серьезный подход к отдыху в лагере:

— Мне нравится, что здесь вкусно кормят, любимое блюдо — макароны с котлетой. Они здесь вкуснее, чем дома. Еще приятно, что есть «тихий час», когда можно в корпусе отдохнуть. Мы постоянно занимаемся творчеством, танцами, иногда рисуем.

Начальник детской базы Халида Кирикмасова рассказала, что в этом году «Солнечный» отмечает не только юбилей лагеря, но и 20 лет со дня основания «Республики мальчишек и девчонок». На детской базе создана уникальная программа самоуправления: дети создают парламент, выбирают президента, министров. Также имеются должности мэров городов, где города — это отряды. Ребята на пленарных заседаниях обсуждают, что лучше сделать для лагеря, какие игры провести. Все мероприятия согласуются с парламентом.

В этом году «Солнечный» отмечает не только юбилей лагеря, но и 20 лет со дня основания «Республики мальчишек и девчонок»

Яркая и активная Арина Шкатула в ДБО «Солнечный» ездит пятый год, а в эту смену она стала вице-президентом.

— Чтобы стать вице-президентом, я танцевала, а президентом выбрали девочку, которая пела, у нее красивый голос. Я как вице-президент всем помогаю, на парламенте командую даже лучше, чем президент. Ругаю тех, кто что-то неправильно делает. В лагере шикарные вожатые, работники всегда улыбаются, добрые. Здесь весело, каждый год проводят разные конкурсы, скучать нам некогда. Даже родителям редко звонят, потому что времени нет, — сказала Арина Шкатула.

Родители о «Солнечном»: «На вопрос, хочешь домой, дочка отвечает, не хочу»

Родители, приехавшие на юбилей ДБО «Солнечный», с удовольствием вспоминают и свое детство, проведенное в лагере.

— Я бабушка 11-летней внучки, она здесь отдыхает уже третий раз. Лагерь наш самый лучший, в своей время и моя дочь здесь отдыхала. Мы видели лагерь, когда он состоял из бараков. Сейчас его отремонтировали, а скоро он будет похож на «Артек». Самый лучший лагерь, самые лучшие преподаватели и инфраструктура, — сказала Светлана Владимирова, председатель профкома завода полиэтилена высокого давления ПАО «Казаньоргсинтез».

На детской базе создана уникальная программа самоуправления: дети создают парламент, выбирают президента, министров

Профессионализм вожатых отмечает и Халида Кирикмасова. Лагерь наладил партнерские отношения с Казанским педагогическим колледжем, чьи студенты уже на протяжении 40 лет работают вожатыми в «Солнечном». И заметно, что ребята доверительно относятся к преподавателям, находятся с ними на одной волне.

— У меня здесь отдыхает младшая дочка, ей 7 лет. В лагерь она поехала первый раз. С женой спорили, отправлять дочь в «Солнечный» или нет, но я настоял: ребенок должен с детства привыкать к самостоятельности. Сейчас на вопрос, хочет ли она домой, дочка отвечает, что не хочет. Условия в лагере замечательные. Старшая дочка отдыхала в других лагерях, и нам есть с чем сравнить. Обычно на базах отдыха по 15 человек в одной комнате, здесь живут по 3—4 человека в палате, на этаже — туалет, душ.

Для детей организована насыщенная развлекательная программа. Вечером звонит дочь, говорит, что устала, даже с дискотеки ушла раньше, сил нет, хочет спать. Засыпает быстрее, чем дома, — поделился впечатлениями о детском лагере Евгений Селиванов, начальник отдела по обеспечению внутриобъектового режима ПАО «Казаньоргсинтез».

Гости о «Солнечном»: «Когда я была школьницей, говорили, что самый лучший отдых в «Солнечном»

Во время концерта, организованного вожатыми и детьми, гости увидели номера танцевальных коллективов. Для них выступили начинающие певицы, гимнастки и актрисы лагеря. От лица генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» с праздником ребят поздравил заместитель генерального по персоналу и общим вопросам предприятия Айдар Ахметшин. Он отметил, что руководство детской базы прошло большой путь:

— За 2 года появились новые площадки, оборудованные классы. Все это благодаря вашему труду, терпению, профессионализму, отлаженной работе с городскими коллегами и внимательному отношению нашего акционера, — сказал Айдар Ахметшин.

Заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Алия Загидуллина поприветствовала руководство лагеря

В свою очередь заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Алия Загидуллина поприветствовала руководство лагеря, родителей и детей и рассказала, что район богат на детские базы отдыха, но «Солнечный» один из самых лучших.

— Когда я была школьницей, говорили, что самый лучший отдых в «Солнечном». Ты весь год учишься, чтобы тебя летом отправили отдыхать. Если вы сюда попали, то это успех. Радуйтесь каждым днем отдыха, чтобы зимой черпать вдохновение из летних каникул, — поздравила детей заместитель главы администрации Кировского и Московского районов.

Для гостей выступили начинающие певицы, гимнастки и актрисы лагеря

Высокие гости отметили дружественную атмосферу, царившую в лагере. Исполняющий обязанности заместителя начальника по связям с общественностью — руководителя пресс-центра АО ТАИФ Леонид Козловский поздравил ДБО «Солнечный» с праздником от АО ТАИФ. Он сказал, что «Солнечный» золотыми буквами вписал свое имя в список лучших лагерей республики Татарстан.

— Без преувеличения это один из современных объектов отдыха Татарстана. Мы прогулялись по лагерю и увидели потрясающее футбольное поле, ворк-аут площадки. Все воздано для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно, — добавил Леонид Козловский.

Дети играли на интерактивных площадках, которые приготовили для них вожатые и руководство лагеря

После праздничного концерта дети разбежались на интерактивные площадки, которые приготовили для них вожатые и руководство лагеря. Там они могли помериться силами во время битвы подушками, попробовать себя в перетягивании каната, беге в мешках и с ложками. Победители получали жетоны, за которые им вручали мороженое.

За смену в лагере отдыхает 280 детей

Детская база отдыха «Солнечный» была открыта в 1964 году и сначала построили корпус на 90 человек. В то время даже столовая работала в «полевых» условиях. Со временем построили несколько корпусов барачного типа, где размещалось по 50 человек. В 1996 году постройки снесли и возвели комфортабельные двухэтажные здания, каждое из которых рассчитано на 70 человек. Сейчас в комнате проживает по четыре ребенка.

За смену в ДБО отдыхает 280 человек, а за весь летний период — от 840 до тысячи человек. Полная стоимость путевки составляет 26 тысяч рублей, работники «Казаньоргсинтеза» оплачивают 15% или 3,9 тыс рублей за 21 день отдыха. Остальную сумму вносит предприятие.

«Казаньоргсинтез» принимает активное участие в развитии детского лагеря.

— По инициативе и непосредственной поддержке руководства АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» с 2017 года у нас началась реконструкция ДБО «Солнечный». На сегодняшний день обновлен забор по всему периметру лагеря, реконструкция проведена во всех корпусах, спортплощадке, постелено новое футбольное поле. Нет ни одного объекта, на котором бы не проводился капремонт. В планах строительство нового КПП с местом ожидания для родителей, потому что безопасность в лагере для нас первоочередная задача, — сказал Фанур Альмиев, начальник управления по социальной сфере ПАО «Казаньоргсинтез».

Несмотря на столь серьезную дату, впереди у «Солнечного» большое будущее, считают сотрудники лагеря. В планах стать татарстанским «Артеком», а значит, отдых юных казанцев будет еще более насыщенный. Ну а как преобразится лагерь руководство оставило в секрете, чтобы потом сделать приятный сюрприз.