Важная помощь: «Казаньоргсинтез» обеспечил медиков РКБ костюмами для защиты от COVID

Фото: РКБ

Активную благотворительную деятельность по поддержке медиков и граждан во время пандемии коронавируса продолжают вести АО «ТАИФ» и «Казаньоргсинтез». Химическая компания помогла резервному «ковидному» госпиталю на базе РКБ закупить дополнительные 700 многоразовых защитных костюмов для врачей, работающих в «красной зоне». Первая партия из 1200 костюмов была оплачена КОС еще в апреле. Несмотря на снижение числа зарегистрированных случаев инфекции, резервный госпиталь РКБ на 200 коек остается полностью загруженным. Поэтому закупка новых защитных комплектов пришлась как нельзя кстати. Незадолго до этого компания ТАИФа оказала помощь и благотворительному фонду «Исполнение мечты», передав для семей с детьми-инвалидами партию средств индивидуальной защиты.

Дополнительная помощь РКБ

«Казаньоргсинтез», как и Группа ТАИФ в целом, вновь поддержал татарстанских медиков «ковидных» госпиталей, самоотверженно работающих в «красной зоне» и борющихся за спасение жизней самых тяжелых больных с коронавирусной инфекцией. В компании понимают, что нельзя победить опасную болезнь, не защитив от нее самих врачей. Поэтому «Казаньоргсинтез» помог закупить РКБ дополнительные 700 комплектов многоразовых защитных костюмов для медработников.

«Казаньоргсинтез» помог РКБ закупить дополнительные 700 комплектов многоразовых защитных костюмов для медработников. Фото: РКБ

— Основная защита медработников, осуществляющих лечение и уход за пациентами с коронавирусной инфекцией, — это использование средств индивидуальной защиты. Руководство клиники в полном объеме обеспечивает своих сотрудников качественными костюмами для их персональной безопасности и комфорта. Это позволяет своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь пациентам. В такое непростое время мы принимаем любую помощь от благотворителей и волонтеров и благодарим каждого за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции! — говорит заместитель главного врача РКБ по общим вопросам Ольга Сафина.

Провизорный госпиталь на 200 коек для приема пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции был развернут этой весной на базе травматологического корпуса РКБ. Для врачей и медсестер риски заразиться при работе с больными COVID-19 выше в несколько раз. Это подтверждает и статистика. По данным Минздрава, в России заразились уже 14 тысяч медиков. В Москве коронавирусом переболел главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Для врачей и медсестер риски заразиться при работе с больными COVID-19 выше в несколько раз. Фото: Александр Корольков (rg.ru)

Тем ценнее поддержка крупного бизнеса в создании условий для защиты здоровья медперсонала.

— Несмотря на то, что, по данным ВОЗ, мы вышли на плато и все уже идет к снижению, снимаются ограничения по посещению общественных зон, в нашем «ковид»-госпитале пациентов еще немало. Клиника на все 200 коек загружена, и мы продолжаем работать в полном объеме, — подчеркнула заместитель главврача РКБ.

Постоянная поддержка в период пандемии

Это не первая помощь КОСа медикам РКБ. В борьбе с коронавирусом республика особенно нуждается в поддержке бизнеса. Как социально ориентированная компания, «Казаньоргсинтез» еще в марте усилил благотворительную помощь медицинским учреждениям, общественным организациям, своим работникам и рядовым гражданам. Компании ТАИФа регулярно снабжают татарстанские больницы средствами защиты для борьбы с COVID-19.



Так, в апреле «Казаньоргсинтез» передал в РКБ большую партию многоразовых защитных костюмов из 1200 комплектов.



— В апреле этого года во временный инфекционный госпиталь (ВИГ) стали поступать первые пациенты с коронавирусной инфекцией, и необходимо было защитить врачей и медицинских сестер, заходящих в «грязную зону». Поэтому помощь с закупкой партии защитных костюмов стала очень своевременной. Это многоразовые комплекты, которые после использования подвергаются дезинфекционной обработке и стирке. В комплект входят балаклава, костюм с капюшоном на молнии, бахилы. Ткань обладает высокой степенью защиты и комфортна в использовании — отметила Ольга Сафина, заместитель главного врача РКБ по общим вопросам.



В апреле «Казаньоргсинтез» передал в РКБ большую партию многоразовых защитных костюмов из 1200 комплектов. Фото: РКБ

С началом пандемии сформировался большой спрос на одноразовые защитные костюмы, которые тут же подорожали. Поэтому многоразовые системы защиты приобрели особую актуальность для врачей, поясняют в РКБ. Данные костюмы после использования проходят антибактериальную обработку и стирку, тем самым обеспечивается бесперебойное оказание медицинской помощи. Но из-за длительного использования и переданные в апреле многоразовые противочумные костюмы нуждаются в частичной замене.

— Данная защитная одежда применяется круглосуточно и показала свою высокую надежность, практичность, безопасность и экономичность. На данный момент у части комплектов имеется естественный технологический износ, и их не рекомендуется использовать в «красной зоне», — пояснил необходимость в дополнительных комплектах защитной одежды главврач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Поддержать семьи с детьми-инвалидами

Благотворительную помощь во время пандемии ПАО «Казаньоргсинтез» оказывает не только медикам. Накануне компания передала благотворительному фонду «Исполнение мечты» средства индивидуальной защиты: 3000 одноразовых масок, 500 пар перчаток и 500 рулонов бумажных полотенец.

Компания передала благотворительному фонду «Исполнение мечты» СИЗы: 3000 одноразовых масок, 500 пар перчаток и 500 рулонов бумажных полотенец. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Партия СИЗов предназначена для семей с детьми-инвалидами, которые уже начали их получать.



— Мы состоим в этом фонде с сыном. Сегодня индивидуальные средства защиты очень нужны. Постоянно покупаешь, покупаешь их, и денег уже не хватает, — рассказала Ольга Овчинникова, семья которой одной из первых получила средства защиты.



— Мы обращаемся за помощью во все организации по России. У нас очень много проектов. И очень рады, и благодарны за то, что «Казаньоргсинтез» откликнулся, — благодарит компанию ТАИФа Эльмира Хисамова, основатель и директор благотворительного фонда «Исполнение мечты».



В мае «Казаньоргсинтез» поддержал еще одну общественную организацию — Республиканское общественное движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Объединение создано по инициативе президента Татарстана для поддержки жителей республики во время пандемии. Его участниками стали более 60 тыс. руководителей промышленных предприятий, бизнесменов, спортсменов, общественников и рядовых граждан.



Компания безвозмездно выделила волонтерам движения несколько помещений в ДК химиков. На этой площадке общей площадью около 100 квадратных метров размещен Штаб социальной поддержки для координации деятельности движения, работает кол-центр для сбора информации о том, в какой помощи нуждаются татарстанцы, здесь проходит обучение начинающих волонтеров.

«Казаньоргсинтез» безвозмездно выделил волонтерам движения несколько помещений в ДК химиков. Фото: Ринат Назметдинов

Координатор волонтерского штаба, директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин выразив благодарность «Казаньоргсинтезу», подчеркнул, насколько важна подобная поддержка. Она обеспечила слаженную работу волонтеров, помогавшим одиноким и пожилым казанцам на самоизоляции.



В это непростое время в компании не забыли и про собственных ветеранов. Вскоре после массового перехода в режим самоизоляции по инициативе профсоюза «Казаньоргсинтеза» активисты завода начали развозить бесплатные продуктовые наборы одиноким ветеранам предприятия. В продовольственный комплект от КОСа входят крупы, макароны, консервы, овощи, подсолнечное масло, сахар, чай, печенье и многие другие продукты первой необходимости. Заводские волонтеры приезжали строго в масках, предварительно обработав руки антисептиком. Всего такие наборы получили 90 пожилых заводчан, состоящих на учете Совета ветеранов ПАО «Казаньоргсинтез».