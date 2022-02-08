«Казаньоргсинтез» готовится к вводу нового блока водоподготовки стоимостью 735 млн рублей

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

735 миллионов рублей потребовалось «Казаньоргсинтезу» (входит в СИБУР) для строительства и подготовки к финальной стадии промышленных испытаний нового блока водоподготовки мощностью 40 тыс. кубометров в сутки с собственным резервуаром чистой воды.

— В блоке спроектирована принципиально новая двухступенчатая схема очистки воды с применением экологически безопасных технологий, которая позволяет довести качество воды до соответствия самым строгим нормам, — приводятся в пресс-релизе слова начальника цеха «Очистные сооружения и внешние коммуникации» ПАО «Казаньоргсинтез» Рашида Мулихова.

Ввод в эксплуатацию установки, построенной по нестандартной для России — высотной схеме, запланирован на март текущего года. Резервуар готовой питьевой воды объемом 8 тыс. кубометров располагается под землей, над ним — очистные сооружения, еще выше — здание с операторной.

— В обычной схеме все объекты разнесены по площади. Вертикальное расположение комплекса позволило разместить все оборудование на минимальных площадях. Для Татарстана это первый подобный проект, а для России — второй, — отмечается в релизе компании. Первый был реализован в Калининграде.

— Вектор развития «Казаньоргсинтеза» направлен на модернизацию существующих и ввод новых производственных мощностей при одновременном уменьшении воздействия на окружающую среду. Это полностью соответствует ESG-стратегии, лежащей в основе развития СИБУРа. Новый комплекс водоподготовки не только отвечает высоким экологическим стандартам, но и играет важную социальную роль, обеспечивая жителей чистой питьевой водой, — отмечается в комментарии руководителя по экологии СИБУРа Галины Христофоровой.

Новый блок станет вторым на «Казаньоргсинтезе». Он войдет в общую систему очистных сооружений предприятия (мощность действующего блока — 100 тыс. кубометров в сутки). Строительство нового блока позволит обеспечить необходимый резерв на перспективу развития ЖК «Салават купере» и самого «Казаньоргсинтеза», а также даст возможность провести реконструкцию уже имеющихся сооружений.

— «Салават купере» — молодой и развивающийся район, который ежегодно прирастает новыми жителями. За последние годы были построены новые дома, значительно шагнула вперед социальная инфраструктура: появились восемь новых детсадов, два лицея и гимназия. Помимо инфраструктуры, для комфортной жизни очень важно обеспечение жителей ресурсами, в первую очередь качественной питьевой водой. Радует, что такой блок водоподготовки появится на территории нашего района. Он позволит обеспечить качественной и чистой водой более 30 тыс. человек, — сообщает глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.