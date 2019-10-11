«Казаньоргсинтез» приобрел пожарную спецтехнику для предприятия и города

Нефтехимическое предприятие выполнило план по модернизации пожарно-технического оборудования

Фото: Ринат Назметдинов

«Казаньоргсинтез» закупил для МЧС новую пожарную технику: самый высокий в Татарстане автоподъемник ВИТАНД АПК-72 с высотой подъема стрелы 72 метра и новую автоцистерну. Машины пополнят парк пятого пожарного отряда МЧС РТ. Оборудование будет использоваться как для обеспечения промышленной безопасности на объектах «Казаньоргсинтеза», так и в случае пожаров и ЧП в многоэтажных домах столицы республики. Все подробности — в материале «Реального времени».

Спецтехника для «Казаньоргсинтеза» и столицы Татарстана

Промышленные объекты, расположенные в городской черте, пользуются повышенным вниманием со стороны населения и органов местной власти. За рабочей обстановкой на нефтехимическом предприятии ПАО «Казаньоргсинтез», входящем в ГК ТАИФ, наблюдает служба промышленной безопасности. Ее первоочередная задача — это обеспечение сохранности людей, как работающих на предприятии, так и жителей Казани. Объекты «Казаньоргсинтеза» находятся под контролем профессиональных аварийно-спасательных формирований — ФГБУ 5-й отряд ФПС ГПС по РТ (договорной) и ООО «ТОГСО».

Они участвуют в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также в профилактике пожаров. Для эффективной работы формирования руководством «Казаньоргсинтеза» было принято решение об обеспечении подразделения современным оборудованием и техникой.

Автоподъемник ВИТАНД АПК-72 на данный момент является самым высоким в Казани и Татарстане. Он позволяет спасать людей и тушить пожар на высоте до 72 метров, или до 22-го этажа жилого дома. До этого самой высокой пожарной автолестницей в столице РТ была АЛ-42, которая выдвигается на высоту 12-этажного дома (42 метра). Эта техника также была приобретена на средства «Казаньоргсинтеза» для пятого пожарного отряда. Она регулярно используется на вызовах при пожарах в многоэтажных домах Авиастроительного района, поселка Залесного, жилого комплекса «Салават купере», поселка Осиново.

Автоподъемник ВИТАНД АПК-72 на данный момент является самым высоким в Казани и Татарстане. Он позволяет спасать людей и тушить пожар на высоте до 72 метров, или до 22-го этажа жилого дома

Новейшее оборудование министру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, начальнику главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафису Хабибуллину презентовали генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор нефтехимического предприятия Фарид Минигулов. Руслан Шигабутдинов отметил, что «Казаньоргсинтез» — предприятие с особо опасным режимом эксплуатации, должно быть всегда готово к ликвидации всех возможных чрезвычайных ситуаций.

— Новая техника позволит нам делать это намного лучше, безопаснее, в том числе и для нашего пожарного коллектива. Акционеры правильно сделали, что поддержали предложение исполнительной дирекции. И мы досрочно выполнили трехлетний план по модернизации пожарно-технического оборудования. Сегодня вы видите прекрасную спецтехнику штучного изготовления. Мы уверены, что после нашего положительного примера и другие предприятия и городские структуры озадачатся приобретением такой спецтехники. Она позволяет на высоте 72 метров производить спасательные и пожарные операции, сохранять жизнь и здоровье людей, — сказал Руслан Шигабутдинов.

Новейшее оборудование презентовали генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор нефтехимического предприятия Фарид Минигулов

Рафис Хабибуллин отметил, что вопрос оснащения пожарных частей опасных производственных объектов, в том числе нефтехимического комплекса, спецтехникой обсуждался месяц назад на Совете безопасности РТ под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова.

— Я могу подтвердить, что сегодня «Казаньоргсинтез» досрочно завершил программу закупки пожарной и газоспасательной техники. Это оборудование — единственное пока в Татарстане и Казани. Казанский гарнизон у нас единый, и я благодарен руководству предприятия, генеральному директору АО «ТАИФ» за то, что пожарно-спасательная часть всегда охраняет наше население, «Казаньоргсинтез» и «Салават купере», — заявил Рафис Хабибуллин.

В свою очередь Фарид Минигулов обратил внимание на то, что перед покупкой техники было выполнено многостраничное техническое задание, в котором были указаны все необходимые параметры.

— Все испытания техники прошли успешно. Все, что подрядчик обещал выполнить, он выполнил, и думаю, что мы и дальше будем работать с ним в направлении пожарной техники, — сказал Фарид Минигулов.

Ключи от новой спецтехники из рук Руслана Шигабутдинова получили заместитель начальника 43-й пожарной части Сергей Афанасьев и Сергей Гурьянов, начальник специальной пожарно-спасательной части ФГБУ 5-й отряд ФПС ГПС по РТ (договорной). Сергей Афанасьев продемонстрировал работу автоподъемника ВИТАНД АПК-72. На глазах у всех машина за несколько минут подняла его на высоту 72 метра.

На глазах у всех машина за несколько минут подняла спасателя на высоту 72 метра

Техника на службе у спасателей

Пожарный телескопический автоподъемник ВИТАНД АПК-72 был изготовлен по индивидуальному проекту — специально для ПАО «Казаньоргсинтез». Исполнителем заказа стало ООО «Компания «Витанд». Подъемник весит более 40 тонн. Шасси, способное выдержать такую нагрузку, заказывали у шведского концерна «Вольво». Стрела выдвигается на максимальную высоту всего за полторы минуты. Максимальная грузоподъемность люльки — 500 кг. В ее центральной части закреплен дистанционно управляемый лафетный ствол, который способен распылить до 3800 литров воды в минуту. Предусмотрена возможность распыления как воды, так и пены.

Автоподъемник оборудован двумя пультами управления: один — в кабине водителя и второй — в люльке. Пыле- и водонепроницаемая панель с двумя позиционными джойстиками и дополнительными элементами управления отличается простотой работы и позволяет регулировать выдвижение стрелы, настраивать параметры пожарного насоса, маневрировать лафетным стволом. Пульты управления оснащены переговорными устройствами, чтобы водитель и пожарный в люльке имели постоянную связь.

Компания «Витанд» уже включила этот образец техники в портфолио как предназначенный для спасения пострадавших из высотных зданий, оказания технической помощи, тушения пожаров, доставки боевого расчета к месту происшествия и решения многих других тактических задач. Автоподъемник может использоваться как на промышленных предприятиях различного назначения и сложности, так и для работы в городе.

Автоцистерна алтайского производителя пожарной техники «СТ-Авто» на базе КАМАЗа вмещает не менее 7 тысяч литров воды. Цистерна также оснащена баком для пенообразования

Вторая машина, переданная в этот день МЧС, — это автоцистерна алтайского производителя пожарной техники «СТ-Авто» на базе КАМАЗа. Она вмещает не менее 7 тысяч литров воды. Цистерна также оснащена баком для пенообразования, вмещающим 420 литров пенообразующего раствора. Подача воды на очаг пожара может осуществляться как из цистерны, так и из открытого водоема или водопроводной сети. Важным преимуществом этой автоцистерны является двухступенчатый насос, на котором можно менять давление подачи воды.

Новая техника будет базироваться в одной из частей, расположенных на территории ПАО «Казаньоргсинтез». Сейчас промышленную безопасность предприятия обеспечивают три части 5-го пожарного отряда. Предприятие полностью берет на себя затраты по материально-техническому обеспечению частей. При этом части также регулярно задействуют при тушении пожаров вне территории предприятия. Автопарк этих частей включает в себя 10 единиц специальной техники.

Также предприятие занимается оснащением профессиональных газоспасателей. В 2016 году для них были приобретены полностью оборудованный спецавтомобиль на базе микроавтобуса «Фольксваген», а также оперативный автомобиль на базе микроавтобуса «Газель». Кроме того, газоспасатели обеспечены оборудованием и средствами защиты фирмы «Дрегер».

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов