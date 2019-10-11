«Казаньоргсинтез» приобрел пожарную спецтехнику для предприятия и города
Нефтехимическое предприятие выполнило план по модернизации пожарно-технического оборудования
«Казаньоргсинтез» закупил для МЧС новую пожарную технику: самый высокий в Татарстане автоподъемник ВИТАНД АПК-72 с высотой подъема стрелы 72 метра и новую автоцистерну. Машины пополнят парк пятого пожарного отряда МЧС РТ. Оборудование будет использоваться как для обеспечения промышленной безопасности на объектах «Казаньоргсинтеза», так и в случае пожаров и ЧП в многоэтажных домах столицы республики. Все подробности — в материале «Реального времени».
Спецтехника для «Казаньоргсинтеза» и столицы Татарстана
Промышленные объекты, расположенные в городской черте, пользуются повышенным вниманием со стороны населения и органов местной власти. За рабочей обстановкой на нефтехимическом предприятии ПАО «Казаньоргсинтез», входящем в ГК ТАИФ, наблюдает служба промышленной безопасности. Ее первоочередная задача — это обеспечение сохранности людей, как работающих на предприятии, так и жителей Казани. Объекты «Казаньоргсинтеза» находятся под контролем профессиональных аварийно-спасательных формирований — ФГБУ 5-й отряд ФПС ГПС по РТ (договорной) и ООО «ТОГСО».
Они участвуют в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также в профилактике пожаров. Для эффективной работы формирования руководством «Казаньоргсинтеза» было принято решение об обеспечении подразделения современным оборудованием и техникой.
Автоподъемник ВИТАНД АПК-72 на данный момент является самым высоким в Казани и Татарстане. Он позволяет спасать людей и тушить пожар на высоте до 72 метров, или до 22-го этажа жилого дома. До этого самой высокой пожарной автолестницей в столице РТ была АЛ-42, которая выдвигается на высоту 12-этажного дома (42 метра). Эта техника также была приобретена на средства «Казаньоргсинтеза» для пятого пожарного отряда. Она регулярно используется на вызовах при пожарах в многоэтажных домах Авиастроительного района, поселка Залесного, жилого комплекса «Салават купере», поселка Осиново.
Новейшее оборудование министру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, начальнику главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафису Хабибуллину презентовали генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор нефтехимического предприятия Фарид Минигулов. Руслан Шигабутдинов отметил, что «Казаньоргсинтез» — предприятие с особо опасным режимом эксплуатации, должно быть всегда готово к ликвидации всех возможных чрезвычайных ситуаций.
— Новая техника позволит нам делать это намного лучше, безопаснее, в том числе и для нашего пожарного коллектива. Акционеры правильно сделали, что поддержали предложение исполнительной дирекции. И мы досрочно выполнили трехлетний план по модернизации пожарно-технического оборудования. Сегодня вы видите прекрасную спецтехнику штучного изготовления. Мы уверены, что после нашего положительного примера и другие предприятия и городские структуры озадачатся приобретением такой спецтехники. Она позволяет на высоте 72 метров производить спасательные и пожарные операции, сохранять жизнь и здоровье людей, — сказал Руслан Шигабутдинов.
Рафис Хабибуллин отметил, что вопрос оснащения пожарных частей опасных производственных объектов, в том числе нефтехимического комплекса, спецтехникой обсуждался месяц назад на Совете безопасности РТ под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова.
— Я могу подтвердить, что сегодня «Казаньоргсинтез» досрочно завершил программу закупки пожарной и газоспасательной техники. Это оборудование — единственное пока в Татарстане и Казани. Казанский гарнизон у нас единый, и я благодарен руководству предприятия, генеральному директору АО «ТАИФ» за то, что пожарно-спасательная часть всегда охраняет наше население, «Казаньоргсинтез» и «Салават купере», — заявил Рафис Хабибуллин.
В свою очередь Фарид Минигулов обратил внимание на то, что перед покупкой техники было выполнено многостраничное техническое задание, в котором были указаны все необходимые параметры.
— Все испытания техники прошли успешно. Все, что подрядчик обещал выполнить, он выполнил, и думаю, что мы и дальше будем работать с ним в направлении пожарной техники, — сказал Фарид Минигулов.
Ключи от новой спецтехники из рук Руслана Шигабутдинова получили заместитель начальника 43-й пожарной части Сергей Афанасьев и Сергей Гурьянов, начальник специальной пожарно-спасательной части ФГБУ 5-й отряд ФПС ГПС по РТ (договорной). Сергей Афанасьев продемонстрировал работу автоподъемника ВИТАНД АПК-72. На глазах у всех машина за несколько минут подняла его на высоту 72 метра.
Техника на службе у спасателей
Пожарный телескопический автоподъемник ВИТАНД АПК-72 был изготовлен по индивидуальному проекту — специально для ПАО «Казаньоргсинтез». Исполнителем заказа стало ООО «Компания «Витанд». Подъемник весит более 40 тонн. Шасси, способное выдержать такую нагрузку, заказывали у шведского концерна «Вольво». Стрела выдвигается на максимальную высоту всего за полторы минуты. Максимальная грузоподъемность люльки — 500 кг. В ее центральной части закреплен дистанционно управляемый лафетный ствол, который способен распылить до 3800 литров воды в минуту. Предусмотрена возможность распыления как воды, так и пены.
Автоподъемник оборудован двумя пультами управления: один — в кабине водителя и второй — в люльке. Пыле- и водонепроницаемая панель с двумя позиционными джойстиками и дополнительными элементами управления отличается простотой работы и позволяет регулировать выдвижение стрелы, настраивать параметры пожарного насоса, маневрировать лафетным стволом. Пульты управления оснащены переговорными устройствами, чтобы водитель и пожарный в люльке имели постоянную связь.
Компания «Витанд» уже включила этот образец техники в портфолио как предназначенный для спасения пострадавших из высотных зданий, оказания технической помощи, тушения пожаров, доставки боевого расчета к месту происшествия и решения многих других тактических задач. Автоподъемник может использоваться как на промышленных предприятиях различного назначения и сложности, так и для работы в городе.
Вторая машина, переданная в этот день МЧС, — это автоцистерна алтайского производителя пожарной техники «СТ-Авто» на базе КАМАЗа. Она вмещает не менее 7 тысяч литров воды. Цистерна также оснащена баком для пенообразования, вмещающим 420 литров пенообразующего раствора. Подача воды на очаг пожара может осуществляться как из цистерны, так и из открытого водоема или водопроводной сети. Важным преимуществом этой автоцистерны является двухступенчатый насос, на котором можно менять давление подачи воды.
Новая техника будет базироваться в одной из частей, расположенных на территории ПАО «Казаньоргсинтез». Сейчас промышленную безопасность предприятия обеспечивают три части 5-го пожарного отряда. Предприятие полностью берет на себя затраты по материально-техническому обеспечению частей. При этом части также регулярно задействуют при тушении пожаров вне территории предприятия. Автопарк этих частей включает в себя 10 единиц специальной техники.
Также предприятие занимается оснащением профессиональных газоспасателей. В 2016 году для них были приобретены полностью оборудованный спецавтомобиль на базе микроавтобуса «Фольксваген», а также оперативный автомобиль на базе микроавтобуса «Газель». Кроме того, газоспасатели обеспечены оборудованием и средствами защиты фирмы «Дрегер».
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