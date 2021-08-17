В первом полугодии 2021-го «Казаньоргсинтез» реализовал на экспорт 15,6% продукции

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Выручка «Казаньоргсинтеза»в первом полугодии 2021 года превысила 52,6 млрд рублей

ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовало ежеквартальный отчет за второй квартал 2021 года. Согласно документу, выручка ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам первого полугодия 2021 года превысила 52,6 млрд рублей, что на 21,3 млрд больше, чем за аналогичный период 2020 года (для сравнения: за весь 2019 год выручка составляла 72,4 млрд рублей). В условиях дефицита полимеров на отечественном рынке предприятие пошло на сокращение поставок на внешние рынки. В итоге доля экспорта в выручке ПАО «Казаньоргсинтез» сократилась с 23,09 до 15,9% и составила чуть меньше чем 8 млрд 367 млн рублей.

Благодаря росту выручки и чистой прибыли заметно улучшились коэффициенты и финансовые показатели предприятия. По итогам 6 месяцев 2021 года норма чистой прибыли составила 27,94%, что значительно выше показателя аналогичного периода 2020 года, который составлял 12,96%. Валовая прибыль за январь — июнь 2021 года составила более 22,5 млрд рублей, что почти втрое превышает показатель первого полугодия 2020 года (7 млрд 870 млн рублей).

Отмечается рост чистого оборотного капитала. Для сравнения: по итогам первого полугодия 2020 года он ненамного превышал 9 млрд 583 млн рублей, а к концу июня 2021 года составил почти 14 млрд 638 млн рублей. Это объясняется снижением на 55,2% объемов краткосрочных обязательств.

Рыночная капитализация КОС выросла на 19 млрд рублей

Рыночная капитализация ПАО «Казаньоргсинтез» в сравнении с показателями на конец прошлого года за первое полугодие 2021-го увеличилась с почти 146 млрд рублей до более чем 165,3 млрд рублей. Чистая прибыль за период с января по июнь текущего года достигла 14 млрд 695 млн рублей против 4 млрд 52 млн по итогам первого полугодия 2020-го. Объем налоговых отчислений по налогу на прибыль в бюджеты всех уровней также вырос более чем в три раза. При этом предприятию пришлось работать в условиях роста цен на сырье. В первом полугодии 2021 года произошло увеличение цен на этилен, этан, пропан-бутановую фракцию, бензол, окись этилена по сравнению с первым полугодием 2020 года. В итоге доля сырья в себестоимости продукции заметно выросла — с 56,5 до 64,9%.

Среднесписочная численность работников предприятия по сравнению с первым полугодием 2020 года незначительно сократилась — с 8 267 до 8 248 человек. При этом фонд оплаты труда за полугодие вырос с 3,406 до 3,622 млрд рублей. Таким образом, среднемесячная заработная плата повысилась с 68,7 до 73,2 тысячи рублей на человека.



— Рост финансовых показателей (в нефтехимической отрасли России в целом, — прим. ред.) во втором квартале 2021 года по отношению к первому кварталу 2021-го сопоставим с ростом показателей первого квартала 2021 года по отношению к четвертому кварталу 2020-го. Можно говорить, что отрасль вышла из провала уже в конце 2020 года, а по результатам первого квартала 2021 года — перешла к устойчивому росту, — в комментарии «Реальному времени» выразил уверенность Василий Танурков, директор корпоративных рейтингов АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство, — прим. ред.).

Арсений Фавстрицкий