Ионизаторы, строгий порядок измерения температуры сотрудников и обработка КПП каждые 15 минут

В период распространения COVID-19 «Казаньоргсинтез» создает безопасные условия работы

Фото: Владимир Туник

В Татарстане продолжается стремительный рост заболевших коронавирусной инфекцией. Очаг болезни был обнаружен на одном из предприятий Набережных Челнов, где заразились 14 человек. Проникновение тяжелого вируса на заводы может стать серьезной проблемой для промышленности. Для защиты своего главного ресурса руководство «Казаньоргсинтеза» с началом распространения инфекции перевело часть персонала на работу из дома. Остальным создали рабочие условия с максимальной защитой здоровья. Подробнее обо всех нюансах производственной деятельности «Казаньоргсинтеза» во время распространения опасного заболевания в мировых масштабах — в материале «Реального времени».

Сила предупредительных мер

ПАО «Казаньоргсинтез» относится к системообразующим предприятиям с непрерывным циклом и не может позволить себе остановить производство на время коронавирусной пандемии. Многократно усилив меры безопасности, КОС не прекращает работу. Уже с 6 марта, когда возникла первая опасность распространения коронавирусной инфекции в России, на предприятии был введен ряд ограничительных мер.

С 16 марта передвижение сотрудников по территории «Казаньоргсинтеза» ограничили. Сократили и посещение сторонних лиц производственных цехов. Работникам предприятия отменили командировки, а общение с иностранными партнерами перевели в режим видеоконференций. При этом сотрудникам посоветовали не покидать Россию во время отпуска. Те, кто не смог избежать заграничной поездки, после возвращения оставались на 14-дневном карантине.

Дальше — больше. На особый режим была переведена медико-санитарная часть, где для приема людей с симптомами простудно-вирусных заболеваний выделили специальный кабинет с отдельным входом. Также в конце марта приостановили свою работу все социальные объекты «Казаньоргсинтеза» — бассейн, санаторий-профилакторий, базы отдыха «Солнечный», «Шеланга» и «Обсерватория». Их деятельность будет возобновлена после отмены особого положения.

Многократно усилив меры безопасности, КОС не прекращает работу

Регулярная обработка помещений

В условиях пандемии предприятие продолжает выпуск продукции. При этом часть дневного персонала, обязанности которых могут быть выполнены удаленно, переведены на дистанционную форму. Остальных сотрудников на рабочих местах обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты, антисептиками.

Сотрудники, задействованные непосредственно на производствах, работают по графику, который каждым подразделением устанавливается самостоятельно для обеспечения непрерывности и эффективности технологических процессов.

На предприятии усилили профилактику распространения COVID-19. Дезинфицирующими растворами регулярно обрабатываются офисные помещения и производственные цеха. Турникеты и рамки КПП — через которые ежедневно проходят более 3 тысяч сотрудников — дезинфицируют каждые 15 минут в час пик, в более спокойное время не реже, чем один раз в полчаса. Проходные обеспечены тепловизорами.

Турникеты и рамки КПП дезинфицируют каждые 15 минут в час пик

При этом введен новый порядок измерения температуры у сотрудников на местах. Теперь ответственные за эту работу работники будут измерять температуру у персонала каждые 4 часа. Для этого закуплено 150 бесконтактных пирометров (инфракрасные термометры), которые уже направлены в подразделения.

Ответственный за измерение температуры обязан фиксировать все данные в журнале учета. При выявлении повышения температуры тела до 37 градусов и выше работник направляется либо в поликлинику, либо в здравпункт предприятия.

В офисных корпусах предприятия также установили дозаторы для обрабатывания рук. Сотрудникам рекомендовали три раза в день проветривать помещения, протирать поверхности столов, телефонов, компьютеров и другой техники. На рабочих местах персонал носит средства индивидуальной защиты — маски.

По информации ВОЗ, коронавирус живет на поверхности несколько часов или даже дней. И чтобы заболеть, достаточно прикоснуться к зараженной дверной ручке или выключателю. Важно мыть и обрабатывать предметы, которыми пользуются чаще всего. Поэтому влажную уборку перед каждым рейсом проводят и внутри салонов вахтовых автобусов. В автотранспортном цехе их тщательно обрабатывают раствором «Индибак» пять раз в день — перед каждым рейсом.

Влажную уборку перед каждым рейсом проводят внутри салонов вахтовых автобусов

А чтобы компенсировать последствия принятого городскими властями решения — ограничить время работы городского транспорта на маршрутах, в том числе следующих до «Казаньоргсинтеза» — химическое предприятие изменило маршруты и расписание своего вахтового транспорта. Были добавлены несколько рейсов, чтобы работники предприятия могли спокойно добраться до «Казаньоргсинтеза» и вернуться домой.

Система активной очистки воздуха против микробов и вирусов

Помимо этого на фоне неспокойной эпидемиологической ситуации «Казаньоргсинтез» принял решение о закупки новых промышленных систем активной очистки воздуха. Сейчас 27 систем очистки воздуха уже работают в операторных завода этилена, а также в некоторых кабинетах заводоуправления. В планах — снабдить ионизаторами операторные всех заводов и крупных офисных помещений. Для этого на предприятие поступят еще 40 установок.

Стационарные промышленные автономные системы активной очистки воздуха позволяют обслуживать помещения площадью до 700 и до 300 кв. метров. Для офисов закуплены мобильные аналоги этой системы.

Сейчас 27 систем очистки воздуха уже работают в операторных завода этилена, а также в некоторых кабинетах заводоуправления

Принцип действия очистителей основан на сочетании света UVX-спектра высокой интенсивности с матрицей покрытой гидрофильной оболочкой из редкоземельных металлов. При прохождении воздуха матрица образует гидропероксиды (ОН), которые распространяются во всем объеме помещения. Происходит процесс очищения воздуха и поверхностей в объеме всего помещения при помощи абсолютно безвредных компонентов в присутствии людей.

Системы активной очистки воздуха эффективнее и пассивных ультрафиолетовых ламп, воздействие которых слабеет на расстоянии, и любых рециркуляторов, которые борются с проблемой только внутри своего корпуса. Ионизаторы способны уничтожить в воздухе и на поверхностях патогенные микробы, вирусы, плесень, грибки. При этом вредные летучие органические соединения окисляются до безопасных паров воды и углекислого газа.

На рабочих местах персонал носит средства индивидуальной защиты — маски

Меры поддержки во время пандемии

Сотрудники «Казаньоргсинтеза» усилили опеку людей старшего поколения. Профсоюзная организация и волонтеры предприятия объединились с администрацией Кировского и Московского районов Казани. Они доставляют по заявкам ветеранов необходимые им продукты и медикаменты.

Кроме того, комбинат общественного питания готовит продовольственные наборы с доставкой до порога тем сотрудникам предприятия, кто вынужден находиться на жестком карантине или по собственному решению не покидает пределов дома или квартиры.

В самих же столовых также проводится регулярная влажная уборка с дезинфекцией, многоразовая посуда и столовые приборы заменены на пластиковую одноразовую. На полу каждой столовой нанесена разметка для соблюдения дистанции в очереди. А количество работающих столовых ограничено до четырех.

В сложный период пандемии коронавируса «Казаньоргсинтез» продолжает своей работой обеспечивать функционирование нефтегазохимического комплекса республики, соблюдая интересы и безопасность собственных сотрудников.