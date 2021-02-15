В 2020 году «Казаньоргсинтез» реализовал на экспорт 19% продукции

Фото: Ринат Назметдинов

Один из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена представил отчет за IV квартал прошлого года.

В 2020-м предприятие отправило продукцию в 31 страну мира. Общество реализовало 19% продукции на экспорт (в стоимостном выражении), причем 12% от общей реализации поступило в основной валюте экспортной выручки — долларах США и евро.



В прошлом году «Казаньоргсинтезу» удалось удержать позиции в долгосрочном и краткосрочном рейтинге дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «В+» и «В» соответственно. Его прогноз — «Стабильный». Последний пересмотр рейтинга дефолта эмитента компанией FitchRaitings происходил 17 марта прошлого года.

При этом химгиганту пришлось работать в тяжелых условиях, связанных с пандемией. Как сообщает аналитическое агентство «Маркет Репорт», спад потребления на основных рынках продукции КОС составил 30% в зависимости от отрасли применения.

Влияние на работу предприятия оказали такие факторы, как: ввод карантинных ограничений и выход на полные мощности новых крупнотоннажных производителей полимеров. Из-за чего в 2020 уровень отечественного производства основных видов полимерной продукции ПАО «Казаньоргсинтез» превысил уровень потребления на внутреннем рынке на 39%.

В связи с ограничениями деятельности всех отраслей промышленности нефтегазовый сектор столкнулся с переизбытком предложения нефти. Это повлекло за собой падение мировых котировок нефти, вплоть до достижения отрицательных отметок. Во втором полугодие спрос восстановился благодаря введению новых ограничений на добычу и данных о снижении запасов.

Тем не менее показатели декабря 2020 года так и не достигли показателей января 2020 года: снижение основных марок нефти с января по декабрь 2020 года в среднем составило 18%. Падение нефтяных котировок вызвало корреляцию цен продуктов нефтепереработки и органического синтеза.