Работники «Казаньоргсинтеза» удостоились муниципальных наград Казани
Мэр Казани Ильсур Метшин подписал распоряжение о награждении муниципальными наградами «за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие химической промышленности в городе» работников ПАО «Казаньоргсинтез». Их удостоились 15 сотрудников предприятия.
Знаком отличия «За безупречную службу Казани» награжден аппаратчик синтеза 6-го разряда отделения алкилирования цеха по производству изопропилбензола 0402-0409 завода бисфенола А Рамиль Сагдеев.
Почетными грамотами Казани награждены:
- аппаратчик газоразделения 6-го разряда отделения разделения пирогаза цеха пиролиза, компримирования и разделения пирогаза 0201-0205 завода этилена Евгений Агафонов;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда группы №1 участка №3 по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования производства фенола и его соединений, производных бензола направления энергетика ремонтного производства службы главного инженера Александр Артамонов;
- начальник цеха по производству полиэтилена высокого давления 97-99 завода полиэтилена высокого давления Равиль Вагавиев;
- главный механик направления механика службы управления надежностью службы главного инженера Искандер Нигматзянов;
- машинист компрессорных установок 6-го разряда отделения компримирования пирогаза цеха компримирования и разделения пирогаза 0773-0786 завода этилена Хайдар Низамиев;
- ведущий инженер по пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям охраны труда, промышленной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности охраны труда и промышленной безопасности Лилия Сагдиева;
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда группы №9 группы по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики производств пиролиза углеводородов, очистки, компримирования, разделения пирогаза; окиси этилена и продуктов на ее основе; углеводородов и их соединений; полимеров, сополимеров; фенола и его соединений; производных бензола; пластмасс на основе фенолов; перекисей, гидроперекисей участка №1 по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики направления метрологии ремонтного производства службы главного инженера Раиль Садриев.
Благодарностями мэра Казани поощрены:
- главный эксперт направления механика службы управления надежностью службы главного инженера Дмитрий Андреев;
- начальник смены цеха гранулирования бисфенола А завода бисфенола А Альберт Галимов;
- начальник отдела технологии и организации погрузочно-разгрузочных операций управления логистики Дамир Камалов;
- начальник цеха синтеза этилен- и деметилкарбоната завода поликарбонатов Антон Картавых;
- начальник цеха синтеза дифенил- и поликарбоната завода поликарбонатов Рамиль Касимов;
- инженер участка по ремонту технологического оборудования направления механика ремонтного производства службы главного инженера Максим Каюров;
- менеджер направления энергетика службы управления надежностью службы главного инженера Игорь Леванов.
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