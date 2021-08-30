Эксперт АКРА: «Рекордные финансовые показатели нефтехимической отрасли сохранятся до IV квартала 2021 года»

ПАО «Казаньоргсинтез» представил подготовленную в соответствии со стандартами МСФО отчетность за первое полугодие 2021 года

Второй квартал 2021 года в нефтехимической отрасли подтвердил позитивные прогнозы, которые делались по итогам первых трех месяцев — уверены в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Финансово-экономические показатели одного из крупнейших в России производителей нефтехимической продукции — ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу ТАИФ) это подтверждают. Компания озвучила промежуточные итоги своей финансово-экономической деятельности за первое полугодие 2021 года, подготовленные согласно Международным стандартам финансовой отчетности.

Пик цен на стандартные термопласты пришелся на апрель

«На российском рынке отмечается стабилизация цен на стандартные термопласты (по данным рассчитываемого Plastinfo индекса цен)», — в комментарии «Реальному времени» отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Тануков. И добавляет: «В среднем цены на внутреннем рынке выросли в рублевом выражении во втором квартале текущего года по отношению к первому кварталу на 25,3% (после роста в первом квартале по отношению к четвертому кварталу 2020 года на 27,8%). В третьем квартале (за июль — август) цены остаются стабильными — небольшое снижение (на 2,7% за июль — август по отношению ко второму кварталу) связано в основном с некоторым укреплением рубля за этот период».

В годовом сопоставлении объемы производства в нефтехимической отрасли России показали еще более высокие темпы роста, нежели по итогам первого квартала. «отчасти это произошло из-за эффекта низкой базы, связанной со снижением объемов производства во втором квартале 2020 года», — поясняет эксперт. В цифрах, по словам Василия Танукова, это выглядит следующим образом: «объем производства пластмасс вырос в первом полугодии 2021 года по отношению к первому полугодию 2020 года на 12,8%, каучуков — на 18,3%. В целом можно считать, что второй квартал подтвердил позитивные прогнозы, которые делались по итогам первого квартала», — делает заключение эксперт.

Объем производства пластмасс в первом полугодии 2021 года вырос по отношению к первому полугодию 2020 года на 12,8%. Фото: «Реальное время»

Он также предполагает, что позитивная для отрасли динамика сохранится: «по текущим данным за июль — август можно ожидать сохранения в третьем квартале рекордных финансовых показатели отрасли. Некоторого снижения цен можно ожидать лишь в четвертом квартале в связи с восстановлением запасов и вводом новых производственных мощностей в мире».

В конце июля на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинга», что состоялось под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова, генеральный директор холдинга Рафинат Яруллин также отмечал, что для базовых компаний нефтегазохимического комплекса Татарстана первое полугодие стало рекордным по финансовым результатам.

Валовая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» выросла втрое

По итогам первого полугодия 2021 года, при выручке в 52 млрд 676 млн рублей (за аналогичный период 2020-го она равнялась 31 млрд 324 млн рублей) валовая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» выросла более чем в три раза: до 22 млрд 23 млн рублей (против 7 млрд 381 млн рублей в 2020-м). В 3,6 раза выросла и прибыль комплекса: за два квартала 2021 года она составила 14 млрд 690 млн рублей (в первом полугодии 2020-го цифра составила всего 4 млрд 95 млн рублей).

Отмечается также рост оборотных и внеоборотных активов ПАО «Казаньоргсинтез». Их общая стоимость в денежном эквиваленте по состоянию на 30 июня 2021 года достигла 83 млрд 579 млн. По состоянию на конец 2020 года они оценивались в 75 млрд 83 млн рублей.

По итогам первого полугодия 2021 года, прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» выросла в 3,6 раза. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В сравнении с первым полугодием 2020 года, ПАО «Казаньоргсинтез» значительно нарастило объемы реализации продукции. Если в январе — июне прошлого года продукции нефтехимии комплекс продал на общую сумму в 31 млрд 319 млн рублей, то в 2021-м уже на 52 млрд 659 млн. Изменилось и процентное соотношение внутрироссийских продаж и реализации на экспорт. Год назад оно составляло примерно 1 к 3,4 (7 млрд 221 млн рублей — стоимость экспортных поставок и 24 млрд 98 млн рублей — отгрузка внутри России), то в 2021-м доля экспорта составила всего 15,8% от общего объема (за границу отправлено продукции на 8 млрд 357 млн рублей, а российским покупателям — на 44 млрд 302 млн рублей).

В структуре реализации ПАО «Казаньоргсинтез» чуть менее 90% составляют пластики. Остальное — прочая нефтехимия и другая продукция.

«После выхода отчетностей за 2020 год основных российских публичных нефтехимиков («Казаньоргсинтез» и НКНХ) у меня были следующие ожидания на 2021 год:

в 2021 году ожидаем полного восстановления финансовых результатов компании приблизительно до уровней 2018 г., который был лучше и 2020-го, и 2019-го годов. На данный момент мировые цены на полиэтилен находятся примерно на 20—25% выше, чем в начале 2020 г., а финансовые результаты «Казаньоргсинтеза» дополнительно поддержат слабый рубль.

Однако после выхода отчетов за полугодие стало понятно, что мои ожидания были консервативны, так как цены на полиэтилен, полипропилен и большинство прочих продуктов нефтехимии стабилизировались на уровнях, превышающих начало 2020 года. То же можно сказать и о долларе, который остается в диапазоне 73—75 рублей, что дополнительно поддерживает результаты в отрасли. На таком фоне можно предположить, что в целом по году и НКНХ, и «Казаньоргсинтез» покажут рекордные результаты в контексте выручки и прибыли. При этом результаты в оставшейся части года, вероятно, будут близки к показателям второго квартала на фоне относительной стабилизации рыночной конъюнктуры», — высказал «Реальному времени» свое мнение аналитик Финансовой группы «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Арсений Фавстрицкий