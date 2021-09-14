Акционерам ПАО «Казаньоргсинтез» выплатят дивиденды по итогам I полугодия 2021 года

Фото: Ринат Назметдинов

Выплатить по итогам первого полугодия 2021 года дивиденды из расчета 5,754 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции — такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез». Оно состоялось 8 сентября. Дата закрытия реестра на получение дивидендов установлена на 20 сентября, сообщает на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Уставный капитал ПАО «Казаньоргсинтез» равен 1 млрд 904,71 млн рублей и разделен на 1 млрд 785,114 млн обыкновенных акций и 119,596 млн привилегированных, номиналом 1 рубль. Соответственно, на выплату дивидендов акционерам ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам первого полугодия будет направлено около 10,3 млрд рублей, или 70% чистой прибыли.