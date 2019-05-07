«Казаньоргсинтез» начал 2019 год с роста выручки

Предприятие опубликовало отчетность за первый квартал 2019 года

Фото: Владимир Туник

На «Казаньоргсинтезе» подвели финансовые итоги первого квартала 2019 года. Активы предприятия выросли на 4,6% и составили 77,1 млрд рублей. Также до 19,9 млрд рублей увеличилась выручка. Но изменения конъюнктуры рынка сказались на прибыли. Подробности — в материале «Реального времени».

Рост активов



ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовало финансовую отчетность за первый квартал этого года. Согласно данным бухгалтерского баланса, по состоянию на 1 апреля 2019 года относительно показателей на 1 января 2019 года активы предприятия выросли на 4,6% и составили 77,1 млрд рублей. Прирост произошел благодаря увеличению оборотных активов: в первую очередь, денежных средств и финансовых вложений.

Несмотря на ввод в эксплуатацию новых промышленных объектов (новые печи пиролиза, новый узел производства концентрата технического углерода) и начатые в 2019 году новые проекты, в первом квартале «Казаньоргсинтез» по-прежнему обходится без заемных средств.

Рост выручки и производства

Несмотря на то что первый квартал 2019 года для нефтегазохимической отрасли оказался неудачным, «Казаньоргсинтез» чувствовал себя достаточно уверенно. Напомним, согласно данным главы «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина, КОС был одним из двух предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана, которые на фоне сокращения производства отрасли в целом сумели нарастить производство. На «Казаньоргсинтезе» прирост составил 2,7%.

Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» по итогам первого квартала составила 4 млрд рублей

Выросла и выручка компании: 19,9 млрд рублей против 19,6 млрд рублей за аналогичный период 2018 года. При этом себестоимость продаж возросла до 12,4 млрд рублей.

Рост себестоимости вкупе с изменением конъюнктуры рынка отразились на финансовом результате предприятия. Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» по итогам первого квартала составила 4 млрд рублей, что на 16,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В прошлом году рекордного уровня за всю историю достигли цены на полиэтилен низкого давления, доля которого в выручке Казаньоргсинтеза больше других видов продукции. В ноябре — декабре цены за счет роста предложения и сокращения спроса снизились. В начале 2019 года падение еще не было отыграно.

«Казаньоргсинтез» экспортирует продукцию в 32 страны

С каждым годом «Казаньоргсинтез» наращивает производство: завод выпускает 1,8 млн тонн продукции органического синтеза. Основной продукцией являются полимеры и сополимеры этилена и поликарбонаты (86,3% в стоимостном выражении). Доля полимеров и сополимеров этилена предприятия в общероссийском производстве составляет 40% и достигает 716 тыс. тонн.

Также «Казаньоргсинтез» производит 78 тыс. тонн поликарбонатов, с перспективой довести выпуск до 100 тыс. тонн в год, 73 тыс. тонн бисфенола А, 70 тыс. тонн фенола и 45 тыс. тонн ацетона. 82% производимой продукции предприятие поставляет на внутренний рынок, оставшаяся часть уходит на экспорт.

Основными покупателями продукции «Казаньоргсинтеза» являются компании из Казахстана, Украины, Белоруссии, Китая, Сингапура, Литвы, Сербии, Узбекистана. Налажены поставки в Южную Америку: Уругвай, Чили и Бразилию. Продукция завода поставляется в 32 страны.

Рост производства химической продукции в России

В свою очередь эксперты нефтегазохимического рынка отмечают рост на 1,6% объемов производства химической продукции в России за первый квартал 2019 года. Выпуск полиэтилена увеличился на 1,2%, полистирола — 0,6%, поливинилхлорида — 3,8%, производство полипропилена сократилось на 6,8% и полиамида на 7,9%.

Заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков рассказал, что цены на мировом рынке на полимеры были стабильны, внутрироссийские рублевые цены в основном менялись вслед за изменением курса рубля. «Укрепление курса рубля в январе — апреле 2019 года привело к снижению рублевых цен в среднем на 2,3% к концу апреля по отношению к декабрю 2018 года», — добавил Василий Танурков.

Эксперт ожидает кардинального сдвига в структуре продаж (экспорт/импорт) на рынке нефтехимии России во втором квартале 2019 года. Изменения будут связаны в первую очередь с вводом мощностей «ЗапСибНефтехима». Благодаря им в 2020 году объем производства полиэтилена в России может существенно превысить потребление. При этом чистый экспорт полиэтилена достигнет 1,1 млн тонн в год. Аналогичная ситуация ожидается и на рынке полипропилена, где чистый импорт в 0,1 млн тонн в год в 2018 году сменится чистым экспортом в 0,9 млн тонн в 2020 году.