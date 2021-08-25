Пожара — нет: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез» пояснила причину усиления пламени на факеле

«25 августа в 11.05 произошла внеплановая остановка одного из компрессоров установки «Этилен-100» завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез». Автоматизированные системы промышленной безопасности предприятия сработали в штатном режиме. Продукт пошел на факел. В следствие этого жители соседних с предприятием домов могли наблюдать интенсивное горение и дымление одного из факелов ПАО «Казаньоргсинтез», — пояснили в пресс-службе предприятия.

Также там отметили: «Процесс является штатным для любого производственного предприятия в мире, работающего на газовом сырье. Подача газа на факел и его сжигание в случае нештатных ситуаций представляет собой часть автоматизированной системы промышленной безопасности и позволяет предотвратить серьезные последствия инцидентов. На факелах ПАО «Казаньоргсинтез» в момент остановки производства горит газ этан. В процессе горения происходит выделение преимущественно водяного пара и углекислого газа (CO2). Дымление объясняется неполным сгоранием продукта».

На предприятии также отметили, что причины инцидента устанавливаются, а штатную работу установки «Этилен-100» планируется восстановить в течение ближайших часов. Ремонтный и производственный персонал завода задействован в полном составе для устранения последствий инцидента в кратчайшие сроки.