«Казаньоргсинтез» представил свою продукцию на международной выставке «Интерпластика-2022»

Делегация «Казаньоргсинтеза» в составе СИБУРа приняла участие в международной выставке «Интерпластика-2022». Она проходила в московском «Экспоцентре» с 25 по 28 января. На мероприятие зарегистрировались более 600 участников из 26 стран мира.



В течение трех дней представители СИБУРа провели десятки встреч с партнерами, оказали консультации по вопросам, связанным с выпускаемой продукцией и условиями поставок.



— Сегодня объединенная компания выступает на рынке как единый игрок. Мы вместе смотрим на проекты развития и на ежедневной основе обмениваемся лучшими практиками, учимся друг у друга. Перед клиентами открываются большие возможности. Это стабильность поставок, более широкий продуктовый портфель, большой набор сервисов, сокращение логистических издержек, — отметил Павел Гусев, руководитель службы маркетинга отраслевых решений ООО «СИБУР».



Продукция КОСа была представлена на общем стенде объединенной компании в центральной части павильона №1. Это Сэвилен 11808-340, PC — 010UL1 и все марки ПЭ.



— Продукция предприятия пользовалась повышенным спросом. Много вопросов было задано по объединению компании, как это отразится на клиентах. Были затронуты темы обеспечения сырьем и ценообразование, — рассказал руководитель группы «Казаньоргсинтеза» Вадим Вагапов.



Помимо переговоров, представители СИБУРа приняли участие в деловых программах. Ключевыми темами обсуждений стали законодательство и расширенная ответственность производителя, раздельный сбор и система фандоматов, новые проекты по вторичной переработке пластиков и производству изделий из них, современные технологические решения и оборудование для сбора, сортировки и вторичной переработки пластмасс и многое другое.