Без крытых арен и с перерывом на дезинфекцию — как работают катки Казани

Десяток ледовых площадок не смогли открыться в этом году. Что еще изменила пандемия для любителей массового катания?

Фото: Дмитрий Резнов

Пандемия коронавируса внесла коррективы и в любимые зимние развлечения казанцев. В этом декабре количество катков было ограничено по требованию Роспотребнадзора. Не доступными для массового катания оказались как минимум 10 ледовых площадок, в основном это крытые арены. Впрочем, мест для активного отдыха на свежем воздухе еще предостаточно. «Реальное время» подготовило традиционный обзор катков, сравнило цены и сервис.

Мастер-классы от фигуристов и чемпионат по керлингу

Главный городской каток Казани на Черном озере откроется завтра, 19 декабря, с елкой на новом месте — посреди замерзшего водоема. Погреться и переодеться можно будет не только в малом домике. На озере воссоздали просторный исторический павильон, где готовы к работе кофейня и новый большой прокат инвентаря. Для любителей активного отдыха завезли 400 пар коньков с 26 по 47 размеры. Для малышей в прокате есть «помощники фигуриста» — специальные приспособления, чтобы дети чувствовали себя увереннее на льду. Здесь также будет работать бесплатная школа фигурного катания для ребят от 4 до 7 лет.

Кроме того, при поддержке федерации керлинга РТ уже третий год на Черном озере делают профессиональную разметку для этого вида спорта. Занятия на озере пройдут 3, 5, 7, 9 января, а 10 января состоится чемпионат для любителей керлинга.

Главный городской каток Казани на Черном озере откроется завтра, 19 декабря, с елкой на новом месте — посреди замерзшего водоема. Фото Ильи Репина

Вход на каток бесплатный, а цены в прокате с прошлого года не изменились: 150 руб./час для взрослых; 100 руб./час для детей. В будни каток работает с 12.00 до 22.00, в выходные — с 10.00 до 23.00; в новогоднюю ночь — до 03.00; а с 2 по 11 января — с 9.00 до 23.00 (15.00—16.00 технический перерыв, каждые последние 15 мин. часа — дезинфекция).

Справки по телефону: 215-74-00.

На Кремлевской набережной кататься можно дольше



Другим заметным местом развлечения для фигуристов-любителей в центре столицы Татарстана является каток на Кремлевской набережной. Вдоль ледовой дороги, украшенной сотнями гирлянд и ростовых игрушек, протяженностью около одного километра, работают кафе и закусочные, крытый и отапливаемый центр проката с бесплатным санузлом. В этом году набережная сменила оформление и встретит своих гостей в ретростиле.



Цены и здесь старые. Вход стоит 50 руб., детям до 7 лет — бесплатно. Прокат коньков — 150 руб./час, по карте «Мир» — скидка 20%. В этом году каток завершает работу на час позже, чем в прошлом году. В будние дни он работает с 16.00 до 23.00 без перерыва, а в выходные и праздники — с 12.00 до 23.00 с перерывом с 16.00 до 18.00 для чистки льда.

Официальный кол-центр Кремлевской набережной: 250-82-77, для связи с оператором добавочный номер 0.

Другим заметным местом развлечения для фигуристов-любителей в центре столицы Татарстана является каток на Кремлевской набережной. Фото Дмитрия Резнова

С перерывом на дезинфекцию

Еще один открытый каток в центре Казани на стадионе «Трудовые резервы», рядом с ЦПКиО им. Горького, кроме качественного льда и заточки, буфета и музыки, обещает массу развлечений: розыгрыши призов, необычные конкурсы.



По сравнению с прошлым годом упал в цене входной билет для взрослых с 70 до 60 руб., а прокат вырос с 70 до 90. Для детей до 7 лет вход бесплатный, прокат — 70 руб. Гардероб — бесплатный для всех. С прошлого года график работы в будние дни не изменился, а в праздники и выходные появился часовой перерыв, и закрываться каток будет на час раньше, чем прежде, — в эти дни персоналу нужно время на дезинфекцию. Будни: 17.30—22.00 Выходные и праздничные дни: 14.00—16.00 и 17.00—21.00.

Справочная служба стадиона: 236-31-63, добавочный номер для разговора с администратором 130.

Метлобол, танцы с диджеем и фестиваль снеговиков

Праздничная программа ждет казанцев и гостей города на завтрашнем открытии катка в ВЦ «Казанская ярмарка». В 12.00 начнется фестиваль снеговиков. Автор самого оригинального снеговика получит приз. Кроме того, на льду пройдут конкурсы, игры по метлоболу, чемпионат по метанию снежков, а также выступят фигуристы, после чего и начнется массовое катание. Желающие научиться выполнять необычные трюки на коньках смогут взять мастер-класс у тренеров по фигурному катанию. А в 19.00 будут танцы с диджеем и яркое фаер-шоу. В этот же день стартует Christmas Village, где можно будет закупить подарки близким, а подкрепиться можно в зоне фуд-корта, который открыт в выходные и праздники. В часы массового катания работает заточка коньков.

Вход на фестиваль свободный, а вход на каток — 50 руб., взрослый прокат — 150 руб./час; детский — 100 руб./час. В будни каток работает с 15.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни — с 11.00 до 22.00.

Справки по телефону: 202-29-92

Праздничная программа ждет казанцев и гостей города на завтрашнем открытии катка в ВЦ «Казанская ярмарка». Фото instagram.com/katok_vdnh_kzn

Экокатание в «Солнечном» и «Лебяжьем»

Жителям Залесного, «Салават купере», «Радужного» и других районов вдоль Горьковского шоссе, отдаленных от центра Казани, необязательно ехать далеко от дома, чтобы покататься на коньках. Ведь поблизости от них открыт каток на базе отдыха «Солнечный» (от ПАО «Казаньоргсинтез») в жилом массиве Залесный (Горьковское шоссе, 102), тем более что база располагается в живописной лесной зоне. Здесь запланировано несколько ледовых площадок. Один каток уже функционирует на водоеме, другой сейчас заливают около здания, в котором есть санузлы и можно переодеться. В субботу посетителям катка в зависимости от времени дня накроют завтрак, обед или ужин. Насчет трапезы в другие дни нужно предварительно договариваться. Посетители, которые останутся на базе с ночевкой, могут «оторваться» на дискотеке. Правда, до 9 января база отдыха будет функционировать еще и как детский лагерь. Поэтому будут ли пускать на ночлег взрослых в этом году, надо уточнять заранее.

Прокат в этом году подорожал на 20 рублей. Вход на каток для взрослых — 100 руб., для детей до 5 лет — бесплатно, работникам завода — скидка. А прокат стоит 120 руб./час. База отдыха «Солнечный» работает ежедневно с 8.00 до 17.30, в выходные, возможно, продлят работу.

Контактный телефон администрации базы: 296-70-16, 214-68-56.

Еще одна уютная эколокация с катком в Казани — база отдыха «Лебяжье» (около озера Глубокое). Здесь также есть место, чтобы переодеться, обогреться и перекусить. В кафе готовят первые, вторые блюда и выпечку. Каток работает с 8.00 до 21.00 ежедневно. Вход на каток — 100 рублей, прокат — 100 руб./час.

Прежде чем ехать на базу, лучше позвонить по телефону: 297-32-16, чтобы уточнить часы работы — возможна заливка льда.

Некоторые спорткомплексы, не ориентированные на ледовые дисциплины, в холодное время года могут себе позволить устраивать массовое катание не только в выходные дни, но и в будни. Фото Дмитрия Резнова

Спортивные базы для отдыхающих в будни и выходные

Режим работы спортивных комплексов составлен с учетом программы подготовки воспитанников ДЮСШ — далеко не все учреждения готовы предоставить свои ресурсы для любителей покататься на коньках. И все же некоторые спорткомплексы, не ориентированные на ледовые дисциплины, в холодное время года могут себе позволить устраивать массовое катание не только в выходные дни, но и в будни.

Так, в Казанском центре хоккея на траве (Оренбургский тракт, 11) открылся каток с качественным ледовым покрытием на улице. В помещении работает гардероб и кафе «Морозко». Дети до 7 лет могут кататься бесплатно. Вход со своими коньками — 50 руб. + 20 руб. за гардероб. Для тех, у кого нет коньков, вход, гардероб и прокат стоит 140 руб. Центр хоккея на траве приглашает на каток ежедневно с 16.00 до 22.00, в выходные с 11.00 до 22.00.

Справки по телефону: 533-36-13.

СК «Мотор» (ул. Ленинградская, 26) проводит массовое катание на улице в рабочие дни с 14.00 до 20.00, в выходные — с 9.30 до 20.00. Рядом с катком — теплая раздевалка, буфета нет, но есть автоматы с кофе и шоколадом. Стоимость входа — 30 рублей, прокат для взрослых и детей — 100 руб./час.

Телефон: 590-65-01.

Лыжная база «Дубравная» (ул. Дубравная, 2б, ост. трамвая №11 — 8 микрорайон, за АЗС 2-этажное здание у леса) ждет посетителей на массовое катание ежедневно с 9.00 до 21.00. В будни предварительно рекомендуется звонить — возможна заливка катка. Гардероб — бесплатный. Буфета нет — чай или кофе рекомендуется приносить с собой в термосе. Вход стоит 50 руб. на весь день, а прокат 120 руб./час для взрослых и детей.

Справки по телефонам: 259-43-12, 298-60-51, 214-35-75.

Домашняя арена клуба хоккея с мячом «Динамо-Казань» принимает по субботам с 17.00 до 21.00, в воскресные дни — с 16.00 до 20.00. Фото kzngo.ru

Единственная крытая арена для массового катания

Несколько спортивных баз в Казани пускают на массовое катание только в выходные. Домашняя арена клуба хоккея с мячом «Динамо-Казань» — стадион «Ракета» в Дербышках (ул. Стадионная, 1) принимает по субботам с 17.00 до 21.00, в воскресные дни — с 16.00 до 20.00. Третий год спорткомплекс не меняет свои расценки. Вход для детей до 7 лет — бесплатный, до 14 лет — 70 руб., для взрослых — 130 руб. Прокат — 50 руб./час ­ до 36 размера, 100 руб./час — с 36-го размера.

Справочная служба стадиона: 234-88-85.

Каток на стадионе «Тасма» (ул. Гагарина, 56) открыт в выходные с 10.00 до 21.00. Билет для взрослых стоит 90 руб., детям до 7 лет можно кататься бесплатно, проката коньков нет.

Телефоны: 542-29-76, 560-71-36.

СК «Зилант» (ул. Мавлютова, 17в) на Горках — один из немногих комплексов с крытой ареной в Казани, на который в «ковидное» время пускают покататься горожан, но только по воскресеньям. В «Зиланте» единственный сеанс массового катания проходит каждое воскресенье с 18.00 до 19.30. К услугам посетителей — автоматы с кофе и батончиками, а также бесплатный гардероб. Касса работает с 17 часов. Детей до 5 лет пускают бесплатно. Для всех остальных входной билет с прошлого года подрожал на 50 рублей и стоит теперь 200 рублей, а прокат подскочил в цене на 40 рублей — до 100 рублей.

Справочная служба спорткомплекса «Зилант»: 237-76-31.

10 катков — под запретом

В этом году горожанам и гостям столицы Татарстана не доступны как минимум 10 катков в Казани и в ее окрестностях. До сих пор не залит каток на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Казань». «Татнефть Арена» и «Золотая шайба» на Гаврилова — арены команды мастеров по хоккею с шайбой «Ак Барс» и одноименной детской академии — закрылись для свободного катания еще прошлой зимой.

Запреты на массовое катание во многих крытых аренах наложили и из-за COVID-19. Каток около стадиона «Ак Барс Арена» тоже пока не работает, возможно, откроется к Новому году. Ждет разрешения Минспорта РТ на массовое катание ледовая арена «Баско» на ул. Халтурина. Ограничения из-за коронавирусной пандемии коснулись спорткомплексов «Ватан» на улице Маршала Чуйкова и «Ак Буре» на улице Вагапова. До Нового года не пустят на массовое катание в ледовый комплекс «Триумф» в Авиастроительном районе. Не работает каток во Дворце спорта на Московской, нет связи и информации о заливке льда на стадионе «Локомотив» на ул. Футбольной.