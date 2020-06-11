Как благотворительность стала нормой жизни для «Казаньоргсинтеза»

Наряду с экономической деятельностью завод успешно реализует функцию социальной защиты населения

Фото: Владимир Туник

Всесторонняя поддержка коллектива, помощь нуждающимся казанцам и реализация масштабных социально значимых для города проектов давно вошли в повседневную практику ПАО «Казаньоргсинтез». Активная благотворительная деятельность стала неотъемлемой частью этики ведения бизнеса компании. Завод выступает постоянным меценатом для лечебных и образовательных учреждений, ежегодно оказывает материальную помощь инвалидам, ветеранам, семьям с детьми. Предприятие подарило Казани восстановленный лесопарк «Лебяжье» и обновленный парк «Сосновая роща», провело глобальные реконструкции ДК химиков, бассейна «Оргсинтез» и других объектов. Как социальная ответственность стала нормой жизни для «Казаньоргсинтеза» — подробнее в нашем материале.

Поддержать во время пандемии



В условиях распространения новой коронавирусной инфекции республика особенно нуждается в поддержке со стороны крупного бизнеса. Как социально ориентированная компания, «Казаньоргсинтез» усилил помощь медицинским учреждениям, общественным организациям, своим работникам и простым казанцам в это непростое время.

В руководстве завода понимают, насколько важно защитить здоровье самих медиков, которые оказались на передовой борьбы с вирусом. Риски заразиться у врачей и медсестер возросли многократно. Поэтому «Казаньоргсинтез», как и другие предприятия Группы ТАИФ, начал снабжать татарстанские больницы средствами защиты для борьбы с COVID-19. В апреле нефтехимический гигант объявил о закупке для РКБ 1,2 тыс. противочумных костюмов. Костюмы многоразовые, их можно стирать и дезинфицировать. Средства защиты от «Казаньоргсинтеза» получил персонал резервного госпиталя РКБ, рассчитанного на 200 коек и оборудованного для приема пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Завод объявил о закупке для РКБ 1,2 тысяч противочумных костюмов. Фото: m24.ru

— Сегодня нам помогают многие стратегические компании Татарстана. Группа компаний ТАИФ обеспечивает нас спецодеждой и питьевой водой, — рассказала Ольга Сафина, заместитель главного врача РКБ по общим вопросам.

В мае ПАО «Казаньоргсинтез» поддержало волонтеров из Республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Объединение создано по инициативе президента Татарстана для поддержки жителей республики во время пандемии. Его участниками стали более 60 тыс. руководителей промышленных предприятий, бизнесменов, спортсменов, общественников и рядовых граждан.

Руководство «Казаньоргсинтеза» безвозмездно выделило в ДК химиков несколько помещений общей площадью около 100 кв. метров. На этой площадке разместится Штаб социальной поддержки для координации деятельности движения, откроется кол-центр для сбора информации о том, в какой помощи нуждаются татарстанцы, и будет проходить обучение начинающих волонтеров.

— Сейчас как никогда необходима слаженная работа волонтеров для оказания помощи людям на самоизоляции, — отметил координатор волонтерского штаба, директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин. — Новое помещение позволит нам запустить горячую линию для оперативной отработки запросов на помощь. Большая площадь помещений позволила нам обустроить штаб так, чтобы работать в нем было максимально комфортно.

«Казаньоргсинтез» безвозмездно выделил помещения в ДК химиков Республиканскому общественному движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Фото: Ринат Назметдинов

Вскоре после массового перехода в режим самоизоляции активисты по инициативе профсоюза «Казаньоргсинтеза» начали развозить бесплатные продуктовые наборы одиноким ветеранам предприятия. Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации самостоятельный выход в магазин для пожилых людей стал рискованным. Поэтому молодые работники предприятия взяли на себя эту обязанность. В продуктовый набор от волонтеров «Казаньоргсинтеза» входят крупы, макароны, консервы, овощи, подсолнечное масло, сахар, чай, печенье и многие другие продукты первой необходимости. Активисты доставляют продовольствие ветеранам строго в масках, предварительно обработав руки антисептиком. Всего такие наборы получили 90 пожилых заводчан, состоящих на учете Совета ветеранов ПАО «Казаньоргсинтез».

Впрочем, завод оказывает помощь не только своим сотрудникам, но и другим казанцам, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Одна из них — жительница города Татьяна Дубова, в одиночку ухаживающая за дочерью-инвалидом с рождения.

— Моя дочь не видит, удалены оба хрусталика, перенесено 13 общих наркозов. Я делаю все сама. Сколько могла, работала. Но сейчас сложилась очень сложная ситуация. К сожалению, и у меня зрение осталось на один глаз, поэтому я стараюсь вязать на продажу, но с пандемией закончилось все, — рассказала Татьяна Николаевна.

Первым делом завод доставил Дубовым продуктовые наборы. Предприятие постоянно оказывает поддержку еще многим семьям в подобных ситуациях.

Татьяна Дубова получила продуктовый набор

«Казаньоргсинтез» — для семей с детьми

Поддержке семей с детьми предприятие посвящает значительную часть своей социальной работы. Постоянную помощь от ПАО «Казаньоргсинтез» получают работники, которые воспитывают детей-инвалидов. Ко Дню защиты детей в этом году средства направили на 85 ребят с ограниченными возможностями. Поддержка оказывается регулярно, она отражена в расширенном социальном пакете сотрудников и коллективном договоре.

На предприятии предусмотрены различные виды социальных выплат для работников: материальная поддержка по случаю рождения ребенка, единовременная выплата многодетным семьям к 1 сентября, денежная выплата одному из родителей ребенка-инвалида. К примеру, при появлении малыша в семье работник получает пять минимальных размеров оплаты труда и оплачиваемый краткосрочный отпуск. Только в 2018 году «Казаньоргсинтез» направил на эти выплаты почти 21 млн рублей. Пособие по уходу за ребенком сотрудникам выплачивается до трех лет. Выплата в размере одного МРОТ раз в год предусмотрена семьям, где воспитывают ребенка-инвалида. Если родитель один, предприятие берет на себя половину платы за детский сад.

Кроме того, завод оказывает поддержку работникам — родителям первоклассников. Помогает подготовить детей к школе, выделяя разовые денежные выплаты. Все сотрудники будущих школьников в семьях с тремя и более детьми получают дополнительную финансовую поддержку из расчета одного минимального размера оплаты труда на одного человека.



Летом заводчане, желающие отправить своих детей отдохнуть в оздоровительный лагерь «Солнечный», могут сделать это за символическую плату — 15% от стоимости путевки. Работники, которые сами отправятся на курорт, могут рассчитывать на солидную компенсацию — до 60% от цены тура. Процент зависит от стажа. Кроме того, предприятие предлагает сотрудникам льготные путевки «Мать и дитя» в профсоюзные санатории.





Летом заводчане могут отправить детей отдохнуть в оздоровительный лагерь «Солнечный» за символическую плату — 15% от цены путевки. Фото: Владимир Туник

Поддержка учреждений образования и здравоохранения

Другим важным направлением в социальной работе предприятия является поддержка образовательных и лечебных учреждений в зоне проживания заводчан. В 2019 году «Казаньоргсинтез» продолжил многолетнюю традицию, поддержав акцию «Помоги собраться в школу». Ежегодно завод дарит школьные наборы первоклассникам Кировского и Московского районов. В прошлом году портфели и канцелярские принадлежности получили 60 ребят, годом ранее — 88 будущих школьников. В рамках акции помощь получают многодетные, семьи с детьми-инвалидами и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В 2019 году «Казаньоргсинтез» выделил 50 тыс. рублей лицею-интернату для одаренных детей с углубленным изучением химии ФГБОУ ВО «КНИТУ» на проведение конкурса «Все грани химии», а в 2018-м — перечислил 80 тыс. рублей МБОУ «Гимназия №122 им. Ж.А. Зайцевой» на торжества в связи с 60-летием школы. В 2019 году завод отремонтировал помещения реабилитационного центра «Апрель». Средства на нужды данного учреждения выделяются предприятием ежегодно. В 2018 году завод ППКР помог с

ремонтом МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов».



Ежегодно завод дарит школьные наборы первоклассникам Кировского и Московского районов. Фото: Владимир Туник

Кроме того, в 2019 году предприятие направило финансовую помощь при ремонте и благоустройстве территорий школам №61, 64, 65, 67, 81, 122, 130, а также оказало поддержку в проведении мероприятий и экскурсий для детей. «Казаньоргсинтез» также помог с модернизацией центра дополнительного образования «Заречье», с обновлением методических материалов — МО РФ ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище», с ремонтом подросткового клуба «Факел».



Ежегодно завод оказывает помощь и объектам здравоохранения. При финансовой поддержке нефтехимического предприятия закупили оборудование в городскую больницу №16 для оснащения палаты ветеранов и в городскую детскую больницу №1. Постоянную помощь от «Казаньоргсинтеза» получают детский реабилитационный центр «Апрель», Региональный общественный фонд помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой и Общественная организация инвалидов г. Казани «Вера».

Для города и республики

В последние годы «Казаньоргсинтез» более чем в 10 раз увеличил затраты на благотворительность и финансирование социальных проектов. Так, только в 2016 году предприятие выделило на эти цели до 2,94 млрд рублей. Средства направили на один из самых масштабных экологических проектов предприятия — восстановление комплекса Лебяжьих озер — еще один подарок казанцам. В конце мая лесопарк, где идут работы по благоустройству, осмотрел президент Татарстана.

«Казаньоргсинтез» реализовал масштабный экологический проект — восстановление комплекса Лебяжьих озер — подарок казанцам. Фото: tatarstan.ru

Лебяжьи озера удалось восстановить в 2016—2018 годах благодаря усилиям ПАО «Казаньоргсинтез» и Группы ТАИФ, которые взялись за уникальную масштабную экореабилитацию каскада водоемов. На средства и за счет оборудования «Казаньоргсинтеза» в парке очистили высыхающее озеро Малое Лебяжье, воссоздав два ранее утраченных пруда.

Очищенные и углубленные озера заполнили водой, для чего построили перекачивающую станцию. «Казаньоргсинтез» проложил под землей трубу от Изумрудного озера — по ней вода поступает в Лебяжьи. Перекачано почти 1,5 млн кубометров воды.



Рустам Минниханов осмотрел экологический проект «Казаньоргсинтеза» и Группы ТАИФ — парк «Лебяжье» и комплекс озер с одноименным названием. Фото: tatarstan.ru

Осенью 2019 года парк «Лебяжье» признали одним из лучших в номинации Eurasian Park Awards престижнейшей международной премии International Large Urban Parks Awards.

ПАО «Казаньоргсинтез» провело и масштабную реконструкцию Дворца культуры химиков — одного из ведущих культурных центров Казани, который состоит на балансе завода и обслуживает как работников предприятия, так и жителей Московского района и всего города. В нем более 20 различных кружков и секций, где занимаются 540 человек. Строители усилили герметичность и утеплили здание, полностью заменили облицовку фасада, отремонтировали кинозал. Обновленный ДК химиков вновь стал центром притяжения казанцев.

Обновленный ДК химиков вновь стал центром притяжения казанцев. Фото: kazanreporter.ru

В 2015 году «Казаньоргсинтез» и ГК ТАИФ выступили основными инвесторами реконструкции парка «Сосновая роща» у ДК химиков, высадив газоны на площади в 27,5 тыс. кв. м, 1200 кустарников и 1000 деревьев. Объем вложений составил 120 млн рублей. В парке проложили прогулочные дорожки с современным покрытием, выложили брусчаткой площадь массовых гуляний, обустроили зону для спортивной разминки, площадки для воркаута, зоны для занятий йогой, две детские игровые площадки, спортивные площадки с уличными тренажерами для разных возрастных групп, зону тихого отдыха со скамейками и беседками.

В сентябре 2019 года усилиями компании реконструировали бассейн «Оргсинтез» — популярный у многих поколений казанцев водный комплекс, где занимаются плаванием тысячи ребят и взрослых. Кроме того, это домашняя площадка казанской ватерпольной команды «Синтез», которая сразу после реконструкции приступила к тренировкам. В спорткомплексе отремонтировали плавательные чаши бассейна, заменили потолочные и стеновые покрытия, смонтировали современную систему освещения, обновили системы вентиляции, осушения и кондиционирования воздуха.

Поддержка нуждающихся и помощь ветеранам

Образцом социальной ответственности «Казаньоргсинтеза» служит постоянная помощь гражданам и общественным организациям. Предприятие активно участвует в благотворительных акциях, исходя из возможностей, оказывает поддержку нуждающимся.

В мае 2017 года «Казаньоргсинтез» пришел на помощь пострадавшим в результате банковского кризиса вкладчикам, выделил 10 млн рублей Республиканскому фонду поддержки клиентов «Татфондбанка» и «Интехбанка». Благотворительная помощь заводом оказывается и меньшим организациям, например, в феврале 2018 года предприятие перечислило деньги Фонду помощи бездомным животным имени С. Ашировой.

Примеров частной помощи — сотни. В начале прошлого года в ПАО «Казаньоргсинтез» пришло обращение от Риммы Г. с просьбой помочь с восстановлением зрения сыну, и компания направила необходимую сумму в размере 60 тыс. рублей. Матери-одиночке, инвалиду III группы Лилии Б. завод помог утеплить квартиру, оплатив замену двух окон, балконной и входной дверей за 64 тыс. рублей. Материальная помощь была оказана и Вячеславу М., мужчина получил 164 тыс. руб. на ремонт протезов и закупку чехлов на культи сыну. Еще 217 тыс. руб. выделили Марату Х. на покупку для дочери кресла-коляски FROGGO с дополнительными опциями. В прошлом апреле «Казаньоргсинтез» оказал финансовую поддержку инвалиду детства Раиле С. Девушке нужна была одиночная гоночная лодка для участия в соревнованиях по академической гребле. Предприятие выделило 563 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря, и спортсменка смогла принять участие в турнире. А в марте этого года «Казаньоргсинтез» выделил почти миллион рублей (977 100) Альбине М. на лечение ребенка.

Финансовую поддержку получают и заводчане. «Казаньоргсинтез» направляет средства на лечение работников и членов их семей, оказывает материальную помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию сотрудникам. В 2019 году на эти цели завод перечислил 1,2 млн руб., годом ранее — 1,7 млн руб., из них почти миллион — на лечение. В декабре 2019 года компания закупила 120 продуктовых наборов на 324 тыс. руб. для работников, имеющих инвалидность или детей-инвалидов.

На особом счету в компании пенсионеры и ветераны, которым завод оказывает постоянную всестороннюю поддержку. В Совете ветеранов предприятия состоят 3450 человек, из них пятеро — участники Великой Отечественной войны, 66 — труженики тыла, 664 — инвалиды, 12 участников боевых действий. Только в 2018 году адресная помощь ветеранам составила 7,6 млн рублей. В 2019 году на предприятии торжественно открыли Мемориал в честь работников «Казаньоргсинтеза», участвовавших в Великой Отечественной войне.

На особом счету в компании пенсионеры и ветераны, которым завод оказывает постоянную поддержку. Фото: Максим Платонов

Ко Дню Победы сложилась еще одна добрая традиция — чествование ветеранов и тружеников тыла с приглашением на родное производство, организацией концертной программы, праздничным обедом и вручением материальной помощи. Большую работу предприятие проводит в декаду инвалидов и ко Дню пожилого человека. Сотрудникам с ограниченными возможностями и работникам с детьми-инвалидами вручают подарки. Неработающие инвалиды, состоящие на учете в первичной профсоюзной организации, получают материальную помощь и возможность поправить здоровье в санатории-профилактории МСЧ. Одиноких и пожилых ветеранов предприятия навещали на дому волонтеры из числа молодых работников. Кроме того, профсоюз ежегодно организует для ветеранов посещение концертов, спектаклей и экскурсий.

Приобщаются к искусству и остальные работники, для которых завод организует коллективные посещения концертов, спектаклей и выставок. «Казаньоргсинтез» часто приобретает для сотрудников билеты в Государственную филармонию им Г. Тукая, Татарский академический театр им. Г. Камала, Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина, Молодежный театр на Булаке и т. д.

Новогодняя площадка в «Сосновой роще» стала излюбленным местом для народных гуляний. Фото: Ринат Назметдинов

Работники завода и сами принимают активное участие в подготовке городских праздников, например, в прошлом году помогали с организацией Сабантуя в лесопарке «Лебяжье». «Казаньоргсинтез» традиционно выступает спонсором и организатором детских и городских праздников, украшая к Новому году парк «Сосновая роща». В зеленой зоне у ДК химиков усилиями предприятия монтируют главную елку Московского и Кировского районов, оформляют сцену и входные арки со статодинамическим оборудованием. Сказочный городок за новогодние праздники 2020 года посетили около 40 тысяч казанцев, среди которых, конечно, были и работники «Казаньоргсинтеза» со своими семьями. А зимний городок, созданный силами предприятия, удостоился первого места в конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди городских округов и муниципальных образований. Новогодняя площадка в «Сосновой роще» стала излюбленным местом для народных гуляний.

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов не раз говорил о вкладе предприятия в развитие города:

— Я бы отметил «Казаньоргсинтез» — самое крупное социально ответственное предприятие, которое является работодателем для большого количества жителей Кировского и Московского районов. Новогодняя елка в «Сосновой роще» полностью в ведении ГК ТАИФ. В этом году Руслан Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ», и Фарид Минигулов, руководитель «Оргсинтеза», присутствовали на елке. Это говорит о личной вовлеченности в проекты. «Казаньоргсинтез» подарил не только жителям Кировского и Московского районов, но и всему городу восстановление системы озер Лебяжьих. Место шикарное, и в него завод, по-моему, вложил более 250 млн рублей.

«Казаньоргсинтез» традиционно выступает спонсором и организатором детских и городских праздников, украшая к Новому году парк «Сосновая роща». Фото: Ринат Назметдинов

В знак признания достижений в развитии экономики столицы Татарстана, а также за активное участие в многочисленных социально значимых проектах, среди которых — восстановление озер Лебяжьих, реконструкция парка «Сосновая роща» и ряд других благотворительных акций, «Казаньоргсинтез» внесли в Книгу Почета Казани. Об этом объявили на торжественной церемонии вручения городских и государственных наград в Казанской ратуше в День республики 2018 года. Мэр Казани Ильсур Метшин вручил свидетельство о внесении в Книгу Почета генеральному директору ПАО «Казаньоргсинтез» Фариду Минигулову.



За 90-е и 2000-е «Казаньоргсинтез» не только не отказался от своих прежних обязательств, но и принял новые, значительно расширив направления благотворительной деятельности.