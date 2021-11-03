«Казаньоргсинтез» получил премию правительства 2021 года в области науки и техники

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники. Лауреатами объявлены 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов.

Почетной премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за создание экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы на ПАО «Казаньоргсинтез» был удостоен генеральный директор предприятия, руководитель работы Фарид Минегулов, главный инженер завода Айдар Валитов, заместитель генерального директора Ринат Зарипов, заместитель генерального директора Фаниса Калимуллина, директор завода Андрей Пресняков и доктор технических наук, профессор, заместитель главного инженера ПАО «Казаньоргсинтез» Дамир Сафин.

Кроме этого, лауреатами премии стали заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Владимир Пресняков и главный советник генерального директора АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.



Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива составляет 2 млн рублей.