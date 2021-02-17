«Казаньоргсинтез» начал использовать «Электронный архив»

Фото: Ринат Назметдинов

Предприятие ввело в опытно-промышленную эксплуатацию проект «Электронный архив». Он предполагает создание единого хранилища всей документации ПАО «Казаньоргсинтез». До внедрения системы основная часть документов хранилась в обычных архивах предприятия. При этом электронные версии актуальных документов были доступны и на внутреннем портале предприятия, и в системе электронного документооборота «Дело-предприятие», а также в ERP-системе SAP.

«Электронный архив» станет частью корпоративной системы управления информацией. Программное решение выполнено на базе платформы SAP OpenText. Интеграция архива с системами электронного документооборота СЭД «Дело-Предприятие» и SAP/HR позволяет цифровизировать процессы систематизации, учета и архивирования документов с разными сроками хранения.

Архив уменьшит износ оригинальных бумажных документов, значительно облегчит их поиск и обеспечит надежное, долговременное и постоянное хранение документов по любым видам деятельности предприятия.

Развитие «Электронного архива» завершит формирование единой базы хранения документов в электронном виде. Тестирование системы и поэтапное подключение всех подразделений ПАО «Казаньоргсинтез» завершатся к 2025 году.

Цифровизацию внутренних процессов и документооборота КОС начал в 2000-х. ERP-система SAP на предприятии была внедрена в 2000 году. СЭД «Дело» действует с 2006 года. В начале 2020 предприятие ввело электронный документооборот с контрагентами через сервис «Диадок» оператора АО «СКБ Контур».