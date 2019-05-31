«Казаньоргсинтез» модернизирует реактор и снизит объем выбросов

Предприятие начало подготовку экологической документации перед масштабным проектом

Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» планирует модернизировать последний необновленный реактор из трех имеющихся на производстве полиэтилена низкого давления. Первые два прошли модернизацию в 2004—2006 годах. Перед началом масштабных работ предприятие проведет экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду. Об этом сотрудники «Казаньоргсинтеза» сообщили на публичных слушаниях по техническому заданию на ОВОС.

Первый шаг — экологическая экспертиза и ОВОС

Публичные слушания о начале модернизации реактора «В» завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ПППНД) состоялись в актовом зале Казанского нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова. Присутствовавшим на встрече жителям Казани и представителям администрации Кировского и Московского района заместитель главного инженера, начальник отдела по экологии Андрей Смолко рассказал, что проект модернизации реактора позволит достичь экономического и экологического эффекта.

Андрей Смолко рассказал, что проект модернизации реактора позволит достичь экономического и экологического эффекта

Однако прежде чем приступить к реконструкции, предприятию, согласно ФЗ №7 «Об окружающей среде» и №174 «Об экологической экспертизе», необходимо пройти экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации. Подобную процедуру «Казаньоргсинтез» проходил в 2004 году, когда была проведена большая работа по реконструкции и строительству как новых объектов, так и существующих. Данные ОВОС также были представлены общественности. Тогда реновация коснулась двух из трех реакторов завода ПППНД.

Реактор «В», как и реакторы «А» и «С», планируется не только обновить, но и снабдить системой рекуперации сбросных газов.

— Мы планируем оснастить реактор «В» системой рекуперации для сбора и возврата сбросных газов реактора «В» в процесс. В результате регенерации образуются очищенный газ и углеводородный конденсат. Очищенный газ возвращается в реакторный блок в качестве транспортирующего газа в систему выгрузки порошка полиэтилена из реактора «В». Углеводородный конденсат, образующийся после второй ступени компрессора, возвращается посредством насосов в реактор «В» для повторного использования или в цех на реализацию, — объяснил на слушаниях специфику процесса рекуперации заместитель главного инженера по переработке завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления Павел Недбайлюк.

Предприятие пройдет экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации

Именно эта система позволяет снизить воздействие на окружающую среду.

Цель — сократить количество выбросов в атмосферу

Роман Емелюшин, заместитель начальника отдела по экологии, пояснил, что предельно допустимые нормы выбросов для «Казаньоргсинтеза» в настоящее время составляют 15 тыс. тонн. Однако реально, по данным на 2018 год, предприятие произвело 10,6 тыс. тонн выбросов.

Модернизация реактора «В» позволит нарастить объемы производства. При этом объем выбросов несколько сократится — на 10 тонн. Сейчас, по разрешительной документации, при утилизации сдувок в атмосферу выбрасывается порядка 45 тонн загрязняющих веществ в виде оксида азота и оксида углерода.

Модернизация реактора «В» позволит нарастить объемы производства, рассказал Роман Емелюшин

— Каждый год мы ведем статистическую отчетность, и если норма 15 тыс. тонн, то по факту сбрасываем две трети от утвержденного норматива. Если бы превышали норматив, то заплатили бы за негативное воздействие в пятикратном размере. Реализация проектов, подобных модернизации реактора «В», позволяет снизить вред окружающей среде. Это предусматривается и внедренной на нашем предприятии системой экологического менеджмента, — сказал Роман Емелюшин.

На первых слушаниях предполагалось лишь обсудить проект технического задания для проведения экологической экспертизы. После получения результатов ОВОС «Казаньоргсинтез» проведет публичные слушания уже по ним. Жители Казани смогут поделиться своими предложениями и комментариями по проекту модернизации установки. Общественные обсуждения по второму этапу состоятся 22 августа.