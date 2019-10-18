Кто защитит права рабочего на заводе

Компромисс администрации «Казаньоргсинтеза» и профсоюза позволил предприятию достичь высоких показателей в работе

Фото: Роман Хасаев

В профсоюзную первичную организацию ПАО «Казаньоргсинтез» входит 94% работников предприятия. Цифра для крупной нефтехимической компании не маленькая. Впрочем, она не вызывает удивления, когда узнаешь, насколько профсоюз «Казаньоргсинтеза» тесно связан с жизнью химиков. Подробнее о сотрудничестве исполнительной дирекции, профсоюза и работников предприятия — в материале «Реального времени».

Безопасность на производстве

Профсоюзной первичной организации ПАО «Казаньоргсинтез» и руководству предприятия удалось создать слаженный тандем, который совместными усилиями совершенствует работу коллектива компании. Основные заповеди социального партнерства исполнительной дирекции «Казаньоргсинтеза» и профсоюза отражены в коллективном договоре. В нем прописано около 30 наименований льгот и гарантированных выплат. В профсоюзе действует 11 постоянных комиссий, а также совместные комиссии по социальному страхованию, трудовым спорам и негосударственному пенсионному обеспечению.

Профсоюз вводит новую штатную единицу — инспектора по охране труда первичной профсоюзной организации

Руководство профсоюзной организации, понимая, что «Казаньоргсинтез» — одно из опасных химических производств, большое внимание уделяет выполнению соглашения по улучшению условий и охраны труда. За этим наблюдает комиссия по охране труда. Она состоит из 86 уполномоченных по охране труда. На рабочих местах они ведут проверку и делают замечания руководителям, если не соблюдаются нормы безопасности.

— Мы работаем на опасном химическом предприятии, поэтому безопасность — на первом месте. Также мы обращаем внимание на обеспечение всех работников хорошей спецодеждой, средствами индивидуальной защиты. Несоблюдение этих правил серьезно карается. 86 уполномоченных по охране труда выполняют внутренние надзорные функции. Это наши глаза и уши, которые оперативно и своевременно предоставляют информацию о нарушениях безопасности, — рассказал Нияз Газеев, председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ПАО «Казаньоргсинтез».

Непрерывное развитие производства, а также строительство новых объектов, например, ПГУ-250, требуют совершенствовать работу в области охраны труда. Поэтому профсоюз вводит новую штатную единицу — инспектора по охране труда первичной профсоюзной организации. Он будет координировать работу всех уполномоченных по охране труда.

Поддержка семей с детьми-инвалидами

Помимо охраны труда, профсоюзная организация и администрация совместно занимаются отстаиванием интересов работников предприятия. В этой тонкой работе необходимо соблюсти баланс обеих сторон.

— Мы ограждены от палочной системы, что позволяет нам гибко и дипломатично решать вопросы, с которыми приходится сталкиваться нашим работникам. У нас сложились профессионально доверительные отношения между профсоюзной организацией и администрацией. Мы находим варианты сотрудничества, ведем работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, — сказал Нияз Газеев.

Заместитель председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ПАО «Казаньоргсинтез» Наталья Рослякова добавила, что спорные вопросы могут возникать по наказаниям за нарушения, из-за увольнения. Иногда приходится разбираться и с семейными конфликтами.

Профсоюз может оказать адресную материальную помощь сотрудникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

В случае если работник попадает в тяжелую жизненную ситуацию, связанную с финансовыми затратами, профсоюз может оказать адресную материальную помощь. Например, компенсировать часть затрат на дорогостоящее лечение, требующееся сотруднику или членам его семьи.

— Сейчас совместно с администрацией разрабатывается документ об оказании помощи детям-инвалидам работников нашего предприятия. Каждый случай будем рассматривать индивидуально. Администрация также нацелена на социальную поддержку работников, поэтому надеемся на поддержку нашей инициативы, — сказал Нияз Газеев.

Рост зарплат как один из пунктов колдоговора

Между тем основную цель социально ориентированного предприятия выразил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов:

— Цель социально ориентированного предприятия, каким является «Казаньоргсинтез», состоит в том, чтобы его работники были в первую очередь обеспечены финансово. Сотрудники должны быть уверены в завтрашнем дне, чтобы строить долгосрочные планы, вкладываться в покупку жилья, автомобиля, в хороший качественный отдых. Индексация зарплат позволит не только избежать снижения реальных доходов наших работников, но и обеспечит их рост.

В этом вопросе профсоюз также действует едино с администрацией предприятия. А ежегодное повышение заработной платы на производстве прописано в одном из пунктов колдоговора. Руководство завода соблюдает обязательства перед работниками: последний раз масштабная индексация заработных плат на «Казаньоргсинтезе» была проведена летом этого года. Самый высокий рост произошел у рабочих. Их зарплаты выросли на 30%. Оклады специалистов увеличились на 10%. Меньше всего индексация коснулась руководящих должностей. Здесь рост доходов составил от 3 до 7%.

Последний раз масштабная индексация заработных плат на «Казаньоргсинтезе» была проведена летом этого года

Так как в коллективном договоре «Казаньоргсинтеза» размер премии по итогам работы за месяц зафиксирован на уровне 100% от оклада, после индексации пропорционально вырастет и премиальная часть оплаты труда. Таким образом, по итогам пяти месяцев 2019 года средний ежемесячный доход рабочего промышленно-производственной группы (без учета доходов специалистов и руководящего состава) составил 49,8 тыс. рублей. Это на 40% выше общего среднемесячного дохода в Татарстане за тот же период.

Предыдущая индексация на «Казаньоргсинтезе» проводилась менее года назад, 1 августа 2018 года. Тогда размер заработной платы вырос в среднем на 11%.

Соцпакет для нефтехимика

Руководство «Казаньоргсинтеза» совместно с профсоюзом стремятся создать условия не только для работы, но и жизни работников. Поэтому при трудоустройстве на предприятие дополнительным стимулом является жилищная программа. Группа компаний «ТАИФ» ежегодно производит добровольные отчисления на реализацию программы по социальной ипотеке.

В 2014—2016 годах действовало три жилищных программы. Работник мог использовать три источника финансирования: заем в размере 277 тыс. рублей, который выделяло предприятие, свои средства, а также кредит банка «Аверс».

— На тот момент «Аверс» выдавал кредиты под 11%. Предприятие, чтобы условия займа совпадали с соципотекой (по соципотеке выплаты составляют 7%, — прим. ред.), компенсировало разницу в размере 4%. Сегодня банк «Аверс» дает кредит под 9%, соответственно, мы можем компенсировать 2%, — рассказал Фанур Альмиев, начальник управления по социальной сфере ПАО «Казаньоргсинтез».

В 2014—2016 годах действовало три жилищных программы

Условия получения кредита на льготных условиях просты: рабочий стаж сотрудника должен составлять один год. Площадь жилья, в котором он проживает, должна быть не более 18 кв. метров на человека.

Кроме того, нуждающиеся несемейные работники обеспечиваются временным жильем в общежитиях предприятия. Тем, кто возвращается на работу после демобилизации со срочной военной службы, а также тем, кто впервые вступает в брак, оказывается материальная помощь. Дети сотрудников могут отдохнуть на базе «Солнечный».

Члены профсоюза также имеют возможность раз в 3 года получить частичную компенсацию стоимости путевки в санаториях «Бакирово», «Ижминводы», «Жемчужина», «Васильевский» и «Ливадия». Сумма компенсации зависит от профсоюзного стажа и местоположения санатория. Объемы выплат могут достигать от 4 до 7 тыс. рублей. На частичную компенсацию раз в 3 года могут рассчитывать и работники, берущие путевку «Мать и дитя». В этом случае профсоюз может оплатить до 15 тыс. рублей, но не более половины от стоимости отдыха.

Работники КОСа осваивают новый вид спорта — хоккей

Руководство предприятия серьезно относится к здоровью работников и поддерживает их увлечение любым видом спорта. Так, поняв, что сотрудники с удовольствием участвуют в городских велогонках, профсоюз, заручившись поддержкой администрации, организовал на территории предприятия прокат велосипедов.

— У нас есть работники, которые умудряются во время обеда взять напрокат велосипед, доехать на нем до Глубокого озера и вернуться обратно. При этом у них проходная система и нельзя опаздывать. Велопарковки для членов профсоюза есть на территории ДК химиков, бассейна «Оргсинтез», профилактория, рядом с проходными и даже на водозаборе. Все велосипеды современные, легко складываются. Их можно положить в багажник и покататься в городе, — рассказал Нияз Газеев.

К зиме профсоюз обещает обновить дизайн спортивной формы и закупить новую обувь

Руководство «Казаньоргсинтеза» активно поддерживает 12 видов спорта, которыми занимаются работники предприятия. Так, работники завода делают большие успехи на городских соревнованиях по шахматам и шашкам. По их инициативе были созданы команды по мини-футболу, волейболу. А в этом году работники «Казаньоргсинтеза» предложили организовать команды по новому виду спорта — хоккею. Уже сформирована группа из 40 игроков.

Предприятие подхватывает спортивные стремления работников и оплачивает им аренду зала, работу тренеров, экипировку спортсменов. Кстати, к зиме профсоюз обещает обновить дизайн спортивной формы и закупить новую обувь.

Поисковый отряд на базе «Казаньоргсинтеза»

Важное значение для «Казаньоргсинтеза» имеет работа с молодыми кадрами в возрасте до 35 лет. Они составляют более 40% персонала предприятия. Комиссия по работе с молодежью первичной профсоюзной организации работников ПАО «Казаньоргсинтез» ежегодно составляет календарь ярких событий, в которых может себя проявить молодой творческий коллектив компании. Так, работники участвуют в городских и республиканских конкурсах КВН, «Брейн-ринег», в молодежном форуме татарстанского республиканского комитета Росхимпрофсоюза.

Каждый год талантливые работники предприятия выступают на открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». В прошлом году сотрудник «Казаньоргсинтеза» Алмаз Ялышев занял второе место с сольным вокальным номером. В этом году он также участвует в фестивале и намерен занять первое место.

Работники участвуют в городских и республиканских конкурсах КВН, «Брейн-ринге», в молодежном форуме татарстанского республиканского комитета Росхимпрофсоюза

Особое внимание комиссия по работе с молодежью профсоюза уделяет патриотическому воспитанию молодых работников. В этом году на предприятии планируется создать поисковый отряд, который будет работать на местах сражений во время Великой Отечественной войны.

— В 2014 году я начал сотрудничать с профсоюзом и приобщать его к поисковому движению, рассказывал о патриотической составляющей, о работе, которая ведется в Татарстане и России по поиску пропавших во время Великой Отечественной. В этом году было принято решение о создании поискового отряда. Мы уже набрали 15 человек, и сейчас идет процесс обеспечения их необходимым оборудованием, — рассказал Шакирджан Абдусалямов, руководитель комиссии по работе с молодежью первичной профсоюзной организации ПАО «Казаньоргсинтез».

Планируется, что первые раскопки отряд проведет весной в Ленинградской области. Сейчас ребят будут обучать азам поисковой деятельности в городе, чтобы они знали, как вести себя при нахождении взрывоопасных предметов, могли отличить человеческие кости от фрагментов тел животных.

Новый колдоговор с 2020 года

За время действия колдоговора с 2017—2019 годы в него было внесено около десяти новых предложений, направленных на улучшение условий труда и жизни работников «Казаньоргсинтеза». В этом году срок действия колдоговора истекает и до 22 февраля 2020 года должен быть заключен новый.

Сейчас профсоюз принимает предложения о нововведениях в колдоговор от трудовых коллективов. Стоит отметить, что следующий колдоговор также будет подписан на 3 года и станет лучше предыдущего, поскольку соцпакет будет дополнен новыми пунктами, учитывающими интересы как администрации, так и работников предприятия.

Партнерский материал