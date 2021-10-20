Угрозы — нет: ПАО «Казаньоргсинтез» работает в штатном режиме

Активное горение на факелах ПАО «Казаньоргсинтез» вызвано «изменением режима работы оборудования. Этот процесс является штатным для любого производственного предприятия в мире, работающего на газовом сырье. Подача газа на факел и его сжигание в случае изменения режима работы оборудования или нештатных ситуаций представляют собой часть автоматизированной системы промышленной безопасности», — сообщили на предприятии.

20 октября приостановлена работа одного цеха на заводе этилена. Причиной временной остановки стало снижение объемов поставок этана, вызванное ремонтными работами на стороне одного из поставщиков сырья.

Как подчеркивается в сообщении ГУ МЧС РФ по РТ: «Технологический процесс не нарушен. Угрозы для окружающей среды и населения города нет».

На самом нефтехимическом комплексе уточняют: «На факелах ПАО «Казаньоргсинтез» в момент запуска производства горят этано-этиленовая и пропиленовые фракции. В процессе горения происходит выделение преимущественно водяного пара и углекислого газа, что не представляет угрозы для окружающей среды».