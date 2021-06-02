«Казаньоргсинтез» планирует втрое нарастить мощность установки ПНД и снизить выбросы

Общественные слушания по проекту реконструкции реактора «В» завода полиэтилена низкого давления ПАО «Казаньоргсинтез» состоялись в Казани

Фото: Владимир Туник

Площадкой для организованных и проведенных Комитетом ЖКХ Казани слушаний по проекту реконструкции реактора «В» завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ПППНД), относящегося к «Казаньоргсинтезу», стал Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова. За две недели до назначенной даты все желающие могли оставить свои вопросы на сайтах комитета или «Казаньоргсинтеза», а также записаться для личного участия. В назначенное время в зале собрались несколько десятков человек. Подробности в материале «Реального времени».

Собрались самые активные

Начало слушаний больше всего напоминало подготовку к занятиям в школе. Впрочем, наверное, само место создавало такую атмосферу. Участники обсуждения занимали места за партами. Ровно в 13.00 все разговоры стихли.

В назначенный день и час на слушания собрались несколько десятков человек. Фото: Максим Платонов

— Это уже третье слушание. В первый раз мы собирались на этапе обсуждения технического задания проекта, затем — на этапе оценки воздействия на окружающую среду, сегодня — этап обсуждения полной подготовки документации, в том числе и экологического аспекта, — взял слово заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани Сергей Сотов.

Вел слушания заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани Сергей Сотов. Фото: Максим Платонов

Он напомнил, что у каждого заинтересованного жителя Казани было достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с проектной документацией, размещенной в открытом доступе на сайтах самого комитета и «Казаньоргсинтеза». Те, кто предпочел работать с бумажной версией, могли приехать в приемные часы в головной офис КОСа. Самые активные приехали и на обсуждение.

Число сжигаемых углеводородов снизят вдвое

От имени ПАО «Казаньоргсинтез» проект представлял Дмитрий Лукьянов, исполняющий обязанности начальника цеха завода ПППНД. Он рассказал, что реконструкция запланирована на той же площадке, где сегодня находится действующий реактор, предназначенный для получения сополимеров этилена газофазным методом.

— В настоящее время производительность реактора «В» составляет 70 тыс. тонн в год. Реконструкция должна обеспечить увеличение максимальной производительности по выпуску полиэтилена низкого давления до 220 тыс. тонн в год при условии обеспечения стабильной общей максимальной производительности завода ПППНД по этилену не менее 115 тонн в час, а также расширение марочного ассортимента выпускаемого полиэтилена, — кратко обозначил он основные цели проекта.

Дмитрий Лукьянов: «После реконструкции мощность производства вырастет втрое, а объем вредных выбросов вдвое сократится». Фото: Максим Платонов

В рамках реконструкции планируется модернизировать сам реактор, заменить на современную, более технологичную продувочную емкость, включить в систему блок рекуперации сбросных газов, модернизировать действующую факельную систему и усовершенствовать систему транспортировки и подачи катализаторов.

— После реконструкции реактор «В» будет иметь модернизированную продувочную емкость, в которой будут отдуваться все отходящие из реактора газы, после чего данные газы будут поступать в запроектированную ранее систему рекуперации сбросных газов, что позволит снизить выбросы в атмосферу продуктов сжигания углеводородных газов на факельной установке. Факельная установка также подвергнется модернизации, а именно будет установлен дополнительный сепаратор, улавливающий частицы полиэтилена, — пояснил Лукьянов.

Докладчик рассказал собравшимся о планах по реконструкции реактора «В» завода ПППНД. Фото: Максим Платонов

Как и раньше, согласно технологии, сдувки неотработанных газов будут поступать на сжигание на факелах. Но есть очень важный момент:

— В настоящее время при производительности реактора «В» в 70 тыс. тон в год сброс на факелы составляет 1500—2200 кг в час. В том числе этилена и бутена — до 50%. То есть 750—1100 кг углеводородов мы сжигаем на факелах. После реконструкции реактора и доведения производительности до 220 тыс. т. в год по полиэтилену сброс на факел с реактора «В» останется на том же уровне. Увеличение мощностей реактора в 3 с лишним раза, благодаря работе системы рекуперации сбросных газов и новых систем выгрузок и продувки порошка полиэтилена, не приведет к увеличению сброса. Объем сбросов по-прежнему составит 1500—2200, но при этом содержание этилена в их составе снизится до 20%. То есть сжигаться на факелах будет всего порядка 300—710 кг углеводородов, что в два раза меньше, чем сегодня, — привел цифры докладчик.

Рекуперированные тяжелые углеводороды — бутен, гексен, изопентан — сами по себе ценное сырье, будут возвращаться в зону реакции. Вместо того чтобы сгореть, выделяя вредные для экологии вещества, они будут преобразованы в полезную и нужную людям продукцию.

Мнение экологов: отказ от реализации проекта — нецелесообразен

Все время подготовки проекта на площадке будущих работ и на «Казаньоргсинтезе» в целом, а также на прилегающих к комплексу территориях работали специалисты проектной организации из Санкт-Петербурга ГК «ЛЕННИИХИММАШ». В том числе экологи. В их задачу входил анализ экологической обстановки на настоящий момент и расчет того, как картина изменится после того, как реактор будет модернизирован и введен в эксплуатацию.

Елена Фомина: «Отказ от проекта не является целесообразным». Фото: Максим Платонов

— ПАО «Казаньоргсинтез» осуществляет аналитический контроль загрязнения атмосферного воздуха в расчетных точках на границе санитарной зоны и ближайшей жилой застройки, осуществляются исследования подфакельного воздуха, имеет согласованную с отделом водных ресурсов Нижневолжского БВУ программу регулярных наблюдений за водным объектом водоохраной зоны. По данным инженерно-экологических изысканий проводятся систематические наблюдения за состоянием окружающей среды, — сообщила инженер-эколог из Санкт-Петербурга Елена Фомина. Согласно данным, как полученным от казанских специалистов, так и результатам собственных исследований, она резюмировала, что в границах и за пределами санитарно-защитной зоны «Казаньоргсинтеза» все нормы экологических требований выполняются неукоснительно.

Она также подтвердила слова Лукьянова о том, что современные технологии и оборудование, которые будут применены в ходе реконструкции, позволят не допустить повышения нагрузки на окружающую среду и, более того, приведут к снижению выбросов.

Реконструкция позволит задействовать новые трудовые ресурсы. Фото: Максим Платонов

Елена Фомина рассказала, что проектировщик рассматривал два варианта реконструкции:

— Нулевой вариант заключается в сохранении мощности производства на нынешнем уровне в 70 тыс. тонн в год. Это никак не повлияет на существующую экологическую ситуацию и не потребует строительства дополнительных технологических блоков. Но при этом приведет к увеличению удельного расхода сырья на реакторе из-за сжигания на факелах нерекуперированных газов и, соответственно, к потере денежных средств из-за этого, а также упущенной возможности наращения мощностей производства. Кроме того, приведет к невозможности задействования огромных незанятых трудовых ресурсов. Поскольку реконструкция реактора на территории промплощадки ПАО «Казаньоргсинтез» не повлечет за собой увеличения нагрузки на окружающую среду, реализация данного проекта является допустимой. А отказ от проекта не является целесообразным. В том числе и по экологическим нормативам, — резюмировала она.

Сессия «вопрос — ответ»

После завершения основных докладов у присутствующих в аудитории была возможность задать уточняющие вопросы. В частности, одного из участников обсуждения интересовала судьба отходов производства.

— На площадке комплекса действует проект норматива лимитов образования и размещения отходов. Все образующиеся отходы от запроектированного производства укладываются в нормативы и будут передаваться лицензированным организациям на размещение на переработку или захоронение. То есть никаких новых технологических отходов у нас не образуется. Все по старой действующей схеме, — успокоила участников обсуждения Фомина.

В ходе сессии «вопрос — ответ» участники обсуждения смогли задать уточняющие вопросы. Фото: Владимир Туник

Также был задан вопрос: не приведет ли утроение мощности производства к росту площади самого предприятия и комплекса в целом.

— Вся реконструкция будет вестись в границах существующего завода, существующего цеха. Никоим образом не то что за границы ПАО «Казаньоргсинтез», но и за собственную территорию реконструируемое производство не перешагнет, — ответил Лукьянов.

В завершение обсуждения Сергей Сотов сообщил, что в течение ближайших дней граждане, у кого еще остались вопросы по запланированному «Казаньоргсинтезом» проекту, могут их задать на все тех же площадках: сайте комитета ЖКХ Казани, электронном портале ПАО «Казаньоргсинтез», или приехать в головной офис комплекса. 10 июня планируется публикация окончательного варианта протокола слушаний.