Выручка «Казаньоргсинтеза» превысила 58,2 млрд рублей

Предприятие опубликовало финансовую отчетность за 9 месяцев 2019 года

Фото: Ринат Назметдинов

ПАО «Казаньоргсинтез» подвело финансовые итоги за 9 месяцев. Согласно данным отчетности по РСБУ, выручка предприятия превысила 58,2 млрд рублей. Этот показатель остался практически на прежнем уровне относительно результатов за аналогичный период прошлого года, показав незначительное снижение в 3%. В целом рынок отечественной нефтехимии сохраняет стабильность. Подробности — в материале «Реального времени».

Давление со стороны иностранных игроков

ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовало данные отчетности по РСБУ за 9 месяцев этого года. Выручка предприятия превысила 58,2 млрд рублей, показав незначительное снижение в 3% относительно результатов за аналогичный период 2018 года. Прибыль по итогам трех кварталов этого года составила 11,7 млрд рублей. При этом себестоимость продаж достигла 37,1 млрд рублей.

«Казаньоргсинтезу» удалось достичь хороших финансовых показателей даже в условиях ухудшения конъюнктуры рынка и демпинга со стороны новых производителей полимеров, агрессивно вышедших на мировые рынки за последний год.

«Казаньоргсинтезу» удалось достичь хороших финансовых показателей даже в условиях ухудшения конъюнктуры рынка

Начиная со второй половины 2018 года и до осени 2019-го российский рынок полимеров испытал серьезное давление со стороны иностранных игроков. В первую очередь, это коснулось продаж полиэтилена низкого давления (ПНД). С конца 2018 года на отечественный рынок вышли производители ПНД из Туркменистана, а весной 2019 года — из Азербайджана. Это происходило на фоне общемирового падения цен на ПНД. Ухудшению ситуации способствовала и агрессивная ценовая политика на европейском рынке производителей из США.

Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев обратил внимание на давление на рынок термопластиков со стороны демпинга производителей из Китая и развивающихся стран. По его словам, такое давление заметят преимущественно рынки развивающихся стран, а государства с развитой экономикой будут предъявлять повышенные требования к качеству сырья.

Отметим, что со второй половины 2018 года также снижались мировые цены на поликарбонаты. Стабилизация произошла лишь к осени 2019 года.

Развитие мирового рынка нефтехимии

Во всем мире идет интенсивное развитие нефтехимии. В Европе Германия остается активным лидером в области коксохимии, нефтехимии и газохимии. В США реализуются или планируются к запуску 310 нефтехимических проектов на сумму 185 млрд долларов, отметил в интервью dprom.online Игорь Насиров, директор по развитию направлений «Технологии электролиза и полимеров» и «Нефтепереработка и нефтехимия» «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)». При этом Америка делает акцент на производство полиэтилена и полипропилена. В России также приближается запуск в эксплуатацию «ЗапСибНефтехима».

В целом рынок отечественной нефтехимии сохраняет стабильность: объемы производства полиэтилена различных марок за 9 месяцев текущего года составили почти 1,35 млн тонн, что ненамного больше 9 месяцев предыдущего года (чуть более 1,34 млн тонн).

Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»:

— В целом растущий рынок термопластов в экспортном направлении будет сдерживаться все более острой экологической повесткой, предъявляющей новые требования к полимерному сырью. Спрос на упаковочные материалы все больше будет смещаться в сторону биоразлагаемых пластиков, а также пластиков, пригодных для вторичной переработки.

Полагаю, с прицелом на экспорт в развитые страны производителям стоит делать ставку на материалы с заданными свойствами, учитывающими экологическую составляющую спроса.

Российский рынок термопластиков коррелирует с иностранными в силу высокой доли экспортных продаж. Хотя средние цены на стандартные термопласты в текущем году снижались, все же они удержались на уровне выше 2017 года. Я полагаю, в 2020 году рынок продолжит консолидироваться в диапазоне средних цен на стандартные термопласты 90—110 тыс. рублей за тонну.

Акцент на новые марки ПНД

В условиях меняющейся ситуации на рынке полимеров «Казаньоргсинтез» продолжил диверсификацию своей продуктовой линейки. Еще в 2018 году предприятие получило международный сертификат соответствия ISO 9080 на марку полиэтилена низкого давления ПЭ2НТ11-9, что в 2019 году открыло для этого продукта новые рынки сбыта. А в апреле 2019 года вывело на рынок две марки металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП). В настоящее время это один из наиболее востребованных полимеров среди производителей конечной продукции.

В апреле предприятие вывело на рынок две марки металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности. Фото Рината Назметдинова

Первые же продажи показали высокий спрос на ЛПНП, а покупатели дали самые положительные отзывы о продукции «Казаньоргсинтеза». В итоге предприятие уже сейчас превысило ранее запланированные объемы производства и реализации металлоценового полиэтилена. На данный момент «Казаньоргсинтез» является единственным производителем ЛПНП в России.