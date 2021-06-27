Главный приз лучшему батыру Группы ТАИФ — автомобиль
ПАО «Казаньоргсинтез» представило свою площадку на Сабантуе-2021
В последнюю субботу июня по традиции в Казани одновременно на пяти площадках состоялся республиканский Сабантуй. На одной из них — в лесопарковой зоне озер Лебяжьи, что совсем недавно благодаря ПАО «Казаньоргсинтез» и Группе ТАИФ были восстановлены и обрели новую жизнь,— один из крупнейших нефтегазохимических комплексов России развернул свой майдан. Подробности — в материале «Реального времени».
Подготовка началась задолго до праздника
Сабантуй — не просто праздник, но, как не раз отмечал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, «неотъемлемая часть культурного кода татарского народа — живая нить, связующая прошлое и будущее». Признанный шедевром нематериального культурного наследия человечества и охраняемый ЮНЕСКО, для всего многонационального населения Татарстана праздник плуга — одно из ярчайших событий, которого ждут и к которому готовятся заблаговременно.
Еще в разгар весны на площадках, где предстояло развернуть майданы, закипела работа: территория очищалась от мусора, опавшей листвы и сухостоя, приводились в порядок стационарные конструкции. Ближе к самому Сабантую пришло время сборки и конструкций временных.
Для ПАО «Казаньоргсинтез» эта территория особенно дорога. Сколько сил, средств и времени потребовалось на то, чтобы вернуть озерам прежнюю глубину и чистоту, избавить от ила и грязи. Сколько новаторских подходов было впервые реализовано в одной из масштабнейших природовосстановительных программ в новейшей истории России (так программу называют даже на федеральном уровне).
В преддверии праздника, работники комплекса приняли самое активное участие в наведении порядка на майдане, обеспечили монтаж целого ряда объектов для национальных соревнований и забав. А кроме того, в этом, 2021 году в дополнение к традиционному шатру и фудкорту общественного питания предприятие развернуло свой собственный майдан на майдане, ставший самой большой и, пожалуй, самой яркой площадкой на Сабантуе-2021 близ Лебяжьих.
Мимо — не пройти
Миновать одну из самых масштабных «деревень» майдана было просто нереально. Во-первых, потому что именно она первой открывалась каждому, кто проходил в главные ворота майдана, а во-вторых, она действительно поражала и размахом, и насыщенностью. В этом убедился и посетивший площадку председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, и гости из республики Тыва, находящиеся в Татарстане с рабочей поездкой, и многие тысячи татарстанцев и гостей столицы республики, решившие посетить праздник.
Одними из первых площадку ПАО «Казаньоргсинтез» обошли руководители компаний Группы ТАИФ во главе с генеральным директором АО «ТАИФ» Русланом Шигабутдиновым. Фарид Минигулов показал себя радушным хозяином. А провести экскурсию ему помогли артисты, одетые в национальные татарские костюмы. Под задорные народные татарские песни они встречали гостей у входа на площадку. Эдуард, «внук» старожилов сабантуйной «деревни», радушно поприветствовав гостей, взял на себя роль гида.
Сразу за воротами площадки развернулся целый автопарк. К слову — единственный на весь майдан.
— Сабантуй — праздник крестьян, хлеборобов. Потому логично начать с небольшой выставки сельхозтехники, которую представляют друзья и партнеры ПАО «Казаньоргсинтез», — пояснил он в ответ на удивление посетителей. — Это уникальная машина сельхозназначения — мультиход. Предназначена для внесения удобрений. Турбодизельный двигатель. Расход топлива 100 граммов на гектар, — рассказал он о первом экземпляре представленной техники.
Необычный аппарат — высокий, снабженный емкостью и тремя поворотными осями, к слову, полностью разработанный и созданный в Татарстане — явно привлек внимание руководства Группы ТАИФ. Руслан Шигабутдинов даже забрался в кабину и спустя некоторое время с некоторым сожалением, как могло показаться окружающим, произнес: «Нет, заводить не будем».
Освободившееся кресло водителя тут же опробовал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. И похоже, тоже остался под впечатлением.
Трактора, пресс-подборщик соломы и другая техника тоже вызывали интерес. Но внимание быстро переключилась на ярко-алую пожарную машину.
— Этот автомобиль символизирует силу и мощь ПАО «Казаньоргсинтез», а точнее — пожарной части комплекса, на вооружении которой сегодня 14 единиц современной, эффективной и надежной техники, многие из которых — уникальны и представлены в республике в единственном экземпляре, — пояснил гид.
Ежедневно на вахту по защите нефтегазохимического комплекса от опасностей пожаров заступают по 9 экипажей, укомплектованных и необходимым аварийно-спасательным инструментом, и, что особенно важно, профессиональными огнеборцами.
Перед тем как двинуться дальше, гости сделали традиционное фото на фоне одного из строений майдана.
А дальше отправились на аллею мастеров, где каждый желающий мог попробовать себя или в роли кузнеца, или гончара, или мастера создания традиционных татарских головных уборов — тюбетеек и калфаков.
Для детей работал мастер-класс по изготовлению слаймов и настоящая химическая лаборатория, где в момент подхода гостей поколение будущих нефтехимиков как раз активно что-то смешивало в пробирках и мензурках. И судя по увлеченности процессом, химия рискует стать для них одним из самых любимых школьных предметов.
«Зона национальных развлечений»
Такое имя получила следующая часть майдана, где гостям предлагалось испытать удачу, ловкость, меткость и силу. Гид сразу предупредил, что состязаться предлагается не за просто так: каждый победитель получает местный — сабантуйный эквивалент валюты. А уже ее потом обменять на те призы, которые понравятся.
И выбор состязаний был весьма широк: кто-то мог попытаться ртом выловить монету в тазике с катыком. Пандемия коронавируса заставила организаторов максимально ответственно подойти к вопросам безопасности. Монеты и посуда тщательно дезинфицировались.
Те, кто уже успешно «порыбачил», могли попытать удачи в бое мешками.
— Конкурс пришел к нам из давних времен, когда состязались воины: бревно — символизирует коня, а мешок — оружие. Задача что тогда, что сейчас — одна: победить противника, — пояснил Эдуард.
Еще одна традиционная забава — бой горшков. На приглашение попытать удачу тут же откликнулся одни из гостей. Едва ему завязали глаза и «закрутили» его, чтобы немного сбить прицел, зрители немедленно разделились на два лагеря: одни искренне сопереживали, другие же давали «вредные советы», сбивая конкурсанта с толку. В итоге победили вторые: шест просвистел далеко правее горшка.
В следующем конкурсе не утерпел и принял участие Руслан Шигабутдинов. Ему пришлось ножовкой пилить на время бревно.
Следующая остановка — радость гурмана: можно было попробовать вкуснейшую выпечку от работников системы общепита ПАО «Казаньоргсинтез», самому напечь блинов, выпить бодрящего иван-чая и перекусить свежей клубникой. Для детей — особенная радость: аппарат сладкой ваты, которая, несмотря на жару, пользовалась весьма большой популярностью.
Бурные аплодисменты заглушили слова гида на следующей остановке, где гостей приветствовали герои минувшего сезона — обладатели кубка и чемпионского титула России, а также многочисленных международных наград — спортсмены клуба водных видов спорта «Синтез» — команды, которая с самого момента своего основания поддерживалась и продолжает поддерживаться ПАО «Казаньоргсинтез».
На ковре перед главной сценой площадки тем временем кипели нешуточные страсти. Сильнейшие батыры Группы ТАИФ мерялись силой в трех весовых категориях (от 75 до свыше 130 кг), стремясь завоевать победу и призы: породистого барана по кличке Рембо и новенькие мотоцикл, квадроцикл и автомобиль.
Руководители ТАИФ за ходом схваток наблюдали с азартом. Каждому было за кого болеть: на ковер выходили лучшие батыры компаний, входящих в Группу. Забегая вперед отметим, что победу праздновал представитель команды хозяев площадки — Дамир Адиятуллин, инженер отдела комплектации материалами ПАО «Казаньоргсинтез». Именно ему достался главный приз — новенький отечественный внедорожник.
Ну и конечно, ни один Сабантуй не обходится без театрализованных представлений и концерта. Не обманули ожиданий гостей праздника и на этот раз.
Многие отмечали еще один несомненный плюс именно этой площадки — то, что ПАО «Казаньоргсинтез» обустроил один из самых удобных уголков лесопарковой зоны, где люди могли спокойно отдыхать и веселиться в тени. На солнце тем временем температура достигала 44 градусов по Цельсию.
Справка
ПАО «Казаньоргсинтез» — один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбоната в России (входит в Группу ТАИФ). Единственный российский участник международной Ассоциации «ПЭ100+». Вся выпускаемая ПАО «Казаньоргсинтез» продукция сертифицирована в системе Госстандарта Российской Федерации. Предприятие является крупнейшим экспортером полиэтилена среди производителей РФ. ПАО «Казаньоргсинтез» поставляет продукцию в 35 стран мира.
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