Главный приз лучшему батыру Группы ТАИФ — автомобиль

ПАО «Казаньоргсинтез» представило свою площадку на Сабантуе-2021

Фото: Ринат Назметдинов

В последнюю субботу июня по традиции в Казани одновременно на пяти площадках состоялся республиканский Сабантуй. На одной из них — в лесопарковой зоне озер Лебяжьи, что совсем недавно благодаря ПАО «Казаньоргсинтез» и Группе ТАИФ были восстановлены и обрели новую жизнь,— один из крупнейших нефтегазохимических комплексов России развернул свой майдан. Подробности — в материале «Реального времени».

Подготовка началась задолго до праздника

Сабантуй — не просто праздник, но, как не раз отмечал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, «неотъемлемая часть культурного кода татарского народа — живая нить, связующая прошлое и будущее». Признанный шедевром нематериального культурного наследия человечества и охраняемый ЮНЕСКО, для всего многонационального населения Татарстана праздник плуга — одно из ярчайших событий, которого ждут и к которому готовятся заблаговременно.

Еще в разгар весны на площадках, где предстояло развернуть майданы, закипела работа: территория очищалась от мусора, опавшей листвы и сухостоя, приводились в порядок стационарные конструкции. Ближе к самому Сабантую пришло время сборки и конструкций временных.

Для ПАО «Казаньоргсинтез» эта территория особенно дорога. Сколько сил, средств и времени потребовалось на то, чтобы вернуть озерам прежнюю глубину и чистоту, избавить от ила и грязи. Сколько новаторских подходов было впервые реализовано в одной из масштабнейших природовосстановительных программ в новейшей истории России (так программу называют даже на федеральном уровне).

На Сабантуе-2021 ПАО «Казаньоргсинтез» развернул свой собственный майдан. Фото: Ринат Назметдинов

В преддверии праздника, работники комплекса приняли самое активное участие в наведении порядка на майдане, обеспечили монтаж целого ряда объектов для национальных соревнований и забав. А кроме того, в этом, 2021 году в дополнение к традиционному шатру и фудкорту общественного питания предприятие развернуло свой собственный майдан на майдане, ставший самой большой и, пожалуй, самой яркой площадкой на Сабантуе-2021 близ Лебяжьих.

Мимо — не пройти

Миновать одну из самых масштабных «деревень» майдана было просто нереально. Во-первых, потому что именно она первой открывалась каждому, кто проходил в главные ворота майдана, а во-вторых, она действительно поражала и размахом, и насыщенностью. В этом убедился и посетивший площадку председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, и гости из республики Тыва, находящиеся в Татарстане с рабочей поездкой, и многие тысячи татарстанцев и гостей столицы республики, решившие посетить праздник.

От обилия мастер-классов и конкурсов даже у VIP-гостей разбегались глаза. Фото: Ринат Назметдинов

Одними из первых площадку ПАО «Казаньоргсинтез» обошли руководители компаний Группы ТАИФ во главе с генеральным директором АО «ТАИФ» Русланом Шигабутдиновым. Фарид Минигулов показал себя радушным хозяином. А провести экскурсию ему помогли артисты, одетые в национальные татарские костюмы. Под задорные народные татарские песни они встречали гостей у входа на площадку. Эдуард, «внук» старожилов сабантуйной «деревни», радушно поприветствовав гостей, взял на себя роль гида.

ПАО «Казаньоргсинтез» — единственные на своей площадке развернули целый автопарк. Фото: Ринат Назметдинов

Сразу за воротами площадки развернулся целый автопарк. К слову — единственный на весь майдан.

— Сабантуй — праздник крестьян, хлеборобов. Потому логично начать с небольшой выставки сельхозтехники, которую представляют друзья и партнеры ПАО «Казаньоргсинтез», — пояснил он в ответ на удивление посетителей. — Это уникальная машина сельхозназначения — мультиход. Предназначена для внесения удобрений. Турбодизельный двигатель. Расход топлива 100 граммов на гектар, — рассказал он о первом экземпляре представленной техники.

Необычный аппарат — высокий, снабженный емкостью и тремя поворотными осями, к слову, полностью разработанный и созданный в Татарстане — явно привлек внимание руководства Группы ТАИФ. Руслан Шигабутдинов даже забрался в кабину и спустя некоторое время с некоторым сожалением, как могло показаться окружающим, произнес: «Нет, заводить не будем».

Вердикт Руслана Шигабутдинова: «Хорошая техника — надо брать». Фото: Ринат Назметдинов

Освободившееся кресло водителя тут же опробовал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. И похоже, тоже остался под впечатлением.

Трактора, пресс-подборщик соломы и другая техника тоже вызывали интерес. Но внимание быстро переключилась на ярко-алую пожарную машину.

— Этот автомобиль символизирует силу и мощь ПАО «Казаньоргсинтез», а точнее — пожарной части комплекса, на вооружении которой сегодня 14 единиц современной, эффективной и надежной техники, многие из которых — уникальны и представлены в республике в единственном экземпляре, — пояснил гид.

На страже противопожарной безопасности ПАО «Казаньоргсинтез» самая современная и эффективная техника. Фото: Ринат Назметдинов

Ежедневно на вахту по защите нефтегазохимического комплекса от опасностей пожаров заступают по 9 экипажей, укомплектованных и необходимым аварийно-спасательным инструментом, и, что особенно важно, профессиональными огнеборцами.

Перед тем как двинуться дальше, гости сделали традиционное фото на фоне одного из строений майдана.

Традиционное фото на площадке Сабантуя. Фото: Ринат Назметдинов

А дальше отправились на аллею мастеров, где каждый желающий мог попробовать себя или в роли кузнеца, или гончара, или мастера создания традиционных татарских головных уборов — тюбетеек и калфаков.

Для детей работал мастер-класс по изготовлению слаймов и настоящая химическая лаборатория, где в момент подхода гостей поколение будущих нефтехимиков как раз активно что-то смешивало в пробирках и мензурках. И судя по увлеченности процессом, химия рискует стать для них одним из самых любимых школьных предметов.

Каждый желающий мог попробовать себя в том или ином ремесле. Фото: Ринат Назметдинов

«Зона национальных развлечений»

Такое имя получила следующая часть майдана, где гостям предлагалось испытать удачу, ловкость, меткость и силу. Гид сразу предупредил, что состязаться предлагается не за просто так: каждый победитель получает местный — сабантуйный эквивалент валюты. А уже ее потом обменять на те призы, которые понравятся.

Бой мешками — одна из самых популярных забав Сабантуя. Фото: Ринат Назметдинов

И выбор состязаний был весьма широк: кто-то мог попытаться ртом выловить монету в тазике с катыком. Пандемия коронавируса заставила организаторов максимально ответственно подойти к вопросам безопасности. Монеты и посуда тщательно дезинфицировались.

Те, кто уже успешно «порыбачил», могли попытать удачи в бое мешками.

— Конкурс пришел к нам из давних времен, когда состязались воины: бревно — символизирует коня, а мешок — оружие. Задача что тогда, что сейчас — одна: победить противника, — пояснил Эдуард.

На приглашение попытать удачу в бое горшков тут же откликнулся один из гостей. Фото: Ринат Назметдинов

Еще одна традиционная забава — бой горшков. На приглашение попытать удачу тут же откликнулся одни из гостей. Едва ему завязали глаза и «закрутили» его, чтобы немного сбить прицел, зрители немедленно разделились на два лагеря: одни искренне сопереживали, другие же давали «вредные советы», сбивая конкурсанта с толку. В итоге победили вторые: шест просвистел далеко правее горшка.

В следующем конкурсе не утерпел и принял участие Руслан Шигабутдинов. Ему пришлось ножовкой пилить на время бревно.

Руслан Шигабутдинов принял участие в конкурсе по распилу бревна на время. Фото: Ринат Назметдинов

Следующая остановка — радость гурмана: можно было попробовать вкуснейшую выпечку от работников системы общепита ПАО «Казаньоргсинтез», самому напечь блинов, выпить бодрящего иван-чая и перекусить свежей клубникой. Для детей — особенная радость: аппарат сладкой ваты, которая, несмотря на жару, пользовалась весьма большой популярностью.

Бурные аплодисменты заглушили слова гида на следующей остановке, где гостей приветствовали герои минувшего сезона — обладатели кубка и чемпионского титула России, а также многочисленных международных наград — спортсмены клуба водных видов спорта «Синтез» — команды, которая с самого момента своего основания поддерживалась и продолжает поддерживаться ПАО «Казаньоргсинтез».

Клуб водных видов спорта «Синтез» привез на майдан свои награды. Фото: Ринат Назметдинов

На ковре перед главной сценой площадки тем временем кипели нешуточные страсти. Сильнейшие батыры Группы ТАИФ мерялись силой в трех весовых категориях (от 75 до свыше 130 кг), стремясь завоевать победу и призы: породистого барана по кличке Рембо и новенькие мотоцикл, квадроцикл и автомобиль.

Лучшие батыры компаний Группы ТАИФ оспаривали титул сильнейшего и главный приз — автомобиль. Фото: Ринат Назметдинов

Руководители ТАИФ за ходом схваток наблюдали с азартом. Каждому было за кого болеть: на ковер выходили лучшие батыры компаний, входящих в Группу. Забегая вперед отметим, что победу праздновал представитель команды хозяев площадки — Дамир Адиятуллин, инженер отдела комплектации материалами ПАО «Казаньоргсинтез». Именно ему достался главный приз — новенький отечественный внедорожник.

Руководители компаний Группы ТАИФ азартно болели за своих борцов. Фото: Ринат Назметдинов

Ну и конечно, ни один Сабантуй не обходится без театрализованных представлений и концерта. Не обманули ожиданий гостей праздника и на этот раз.

Многие отмечали еще один несомненный плюс именно этой площадки — то, что ПАО «Казаньоргсинтез» обустроил один из самых удобных уголков лесопарковой зоны, где люди могли спокойно отдыхать и веселиться в тени. На солнце тем временем температура достигала 44 градусов по Цельсию.

Арсений Фавстрицкий