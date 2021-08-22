В Казани простились с Гайфутдином Шайхиевым

Бывший заместитель генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» недавно отметил 70-летие

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В начале июня Гайфутдин Шайхиев в кругу семьи встретил очередной юбилей, а 22 августа в столице Татарстана с ним прощались. Экс-заместитель генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» по персоналу и общим вопросам, а также на протяжении долгих лет президент ватерпольного клуба «Синтез» скончался на 71-м году жизни.

От столяра и плотника до руководителя завода

Гайфутдин Шайхиев родился 4 июня 1951 года в Сабинском районе республики — в деревне Верхние Метески. Окончив среднюю школу, в 15 лет отправился учиться. В Казань. Поступил в ГПТУ №33, которое окончил спустя 2 года. Долго молодой специалист отдыхать не планировал и уже спустя неделю устроился по специальности — столяром на завод «Стройдеталь». Отсюда был призван в ряды Советской Армии. Честно отслужил 2 года.

Едва вернувшись в Татарстан, сменил военную форму на спецовку плотника — устроился в трест №5 строительно-монтажного управления №3 «Главтатстроя». Про таких людей, как Гайнутдин Шайхиев, говорят: «сам дело ищет». И любая работа в руках — спорится. Работал, учился у опытных коллег, набирался опыта сам. Сменил профессию плотника на слесаря. Руководство успехи молодого специалиста и заметило, и отметило. Ему еще не было и 30 лет, когда Шайхиеву доверили должность заместителя начальника того самого треста №5 СМУ №3 г. Казани, в котором он начинал работать сразу после службы в армии.

В 1982 году, чуть меньше чем на год, перешел на должность заместителя директора по материально-техническому снабжению и сбыту Казанской кондитерской фабрики «Заря». Однако вскоре опыт и работоспособность Гайнутдина Шайхиева вновь потребовались в строительной отрасли столицы Татарстана, и он вернулся на должность начальника строительно-монтажного управления №4 г. Казани, потом возглавил УПТК Казанского домостроительного комбината, затем был назначен и. о. заместителя генерального директора ПО «Промстройматериалы».

В 1989 году, успев к тому времени получить средне-специальное образование по специализации «промышленное и гражданское строительство» («мастер производственного обучения, техник-строитель»), а затем и высшее — экономическое, был приглашен на должность заместителя управляющего строительно-монтажным управлением треста ТСО «Татстрой», а чуть позже — назначен заместителем управляющего строительно-монтажным управлением треста ТСО «Татстрой».

Когда республике потребовался опытный специалист на пост заместителя директора по капитальному строительству предприятия по хозяйственному обслуживанию при секретариате Кабинета министров Республики Татарстан, долго не думали — доверили важное и ответственное дело Шайхиеву.

В 1994 году — новое назначение. Гайфутдин Гилазович возглавил казанское ЗАО «Завод железобетонных конструкций». Тогда же он был удостоен звания «Заслуженный строитель Республики Татарстан». В 2000 году — звания «Заслуженный строитель России». В должности генерального директора завода ЖБИ он проработал более 10 лет.

Все пропускал через сердце

Все последующие награды, а это и медаль «За доблестный труд», полученная в 2007 г., и благодарственные письма президента РТ — в 2010 и 2012 годах, и звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан», которого Гайфутдин Шайхиев был удостоен в 2011 г., и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, врученная лично президентом Татарстана в казанском Кремле в 2017 г., и медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» — были связаны с последним местом работы Гайфутдина Гилазовича. В 2004 году его пригласили на должность заместителя генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез». Доверили работу с главной ценностью и достоянием любого производства — персоналом. Кроме того, он дважды избирался депутатом Казанской городской думы.

На вручении медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в казанском Кремле. Август 2017 г. Фото: prav.tatarstan.ru

На новом месте Гайфутдин Гилазович рьяно взялся за работу: совершенствование кадровой политики комплекса в целом и его отдельных производств, вопросами создания возможностей для профессионального развития персонала и раскрытия профессионального потенциала каждого работника. Одновременно с этим многое делал для создания в самих коллективах комфортной для работы обстановки и организации досуга, в том числе повышении спортивной активности коллектива. Не случайно, что вскоре он также был избран президентом одной из спортивных гордостей республики — ватерпольного клуба «Синтез».

Команда «Синтез» на встрече с первым президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. Гайфутдин Шайхиев в верхнем ряду ближе к центру. Фото: sintez-kazan.ru

Все успехи и неудачи как производственные, так и спортивные, Гайфутдин Шайхиев принимал и переживал как личные. Пропускал через свое сердце. Неспособность оставаться равнодушным — прекрасное для каждого человека качество, отразилось на здоровье. В 2018 году Гайфутдин Гилазович, в возрасте 67 лет, принял решение уйти на заслуженный отдых.

Фарид Минигулов генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Для многих работников «Казаньоргсинтеза» с именем Гайфутдина Гилазовича связано масштабное развитие социальной инфраструктуры, формирование современного пакета социальных гарантий сотрудникам предприятия. Крепкий хозяйственник, он с первых дней своей работы на «Казаньоргсинтезе» делал все, чтобы деятельность в соцсфере предприятия была лучшей в республике. Для своих подчиненных Гайфутдин Гилазович был строгим руководителем и одновременно тем человеком, к которому можно прийти с проблемой, и он никогда не откажет в помощи. Смерть Гайфутдина Шайхиева, без сомнения, очень серьезная утрата для всех, кто его знал. От себя лично и от всего коллектива ПАО «Казаньоргсинтез» я хочу выразить наши соболезнования родным и близким Гайфутдина Гилазовича.

Ирек Зиннуров президент клуба водных видов спорта «Синтез» С Гайфутдином Гилазовичем мы были знакомы очень давно. Вместе работали над тем, чтобы наш любимый ватерпольный клуб «Синтез» стал еще сильнее, чтобы игры наших спортсменов становились еще более яркими и запоминающимися. К преобразованиям 2018 года, когда на основе команды вырос первый в России не просто ватерпольный клуб, а клуб водных видов спорта, объединивший под своим крылом еще и пловцов, и прыгунов в воду — мы тоже шли вместе. Со смертью Гайфутдина Гилазовича мы все, и я лично, потеряли не просто профессионала с большой буквы, человека, просто не умеющего быть равнодушным, но и верного друга, старшего товарища, готового в любой момент откликнуться, выслушать, помочь дельным советом. Выражаю от себя лично и от клуба водных видов спорта «Синтез» искреннее соболезнование родным, близким и друзьям Гайфутдина Гилазовича. Светлая память.

