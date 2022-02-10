Проблему воды для «Салават купере» решат по новой схеме

ЖК подключат к уникальной для Татарстана установке, построенной «Казаньоргсинтезом»

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Казань все чаще сталкивается с проблемами водоснабжения. Коммуникации стареют и ветшают. Их замена, а уж тем более ввод новых объектов системы водоснабжения в эксплуатацию не успевают за развитием города. Провалы над магистральными водопроводами и аварии конца прошлого года тому подтверждение. В этой тяжелой ситуации часть нагрузки берут на себя крупные предприятия, возводящие собственные системы водоснабжения. Для «Салават купере» таким донором воды стал «Казаньоргсинтез». Проект нового блока водоподготовки оказался уникальным для Татарстана и по своей схеме, и по системе экологичной очистки воды.



Второй в России, первый в Татарстане

Уже в марте в Казани должны запустить новый блок водоподготовки. Автономная установка мощностью 40 тыс. кубометров воды в сутки, с собственным резервуаром подготовленной воды на 8 тыс. кубометров — уникальный объект для Татарстана. Первая его особенность — в самой схеме объекта. В России сегодня действует всего одна подобная установка водоочистки, построенная по высотному проекту института «Ленводоканалпроект». Она расположена в Калининграде.



Устройство подземного резервуара чистой воды на этапе строительства. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

— Разместить все сооружения предстояло на минимальных площадях. Выбрали схему, где резервуар находится под землей, над ним — очистные сооружения, а еще выше — здание. В обычной схеме все объекты разнесены по площади, — пояснил «Реальному времени» начальник цеха ОС и ВК «Казаньоргсинтеза» Рашид Мулехов.

ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) возвело новый комплекс полностью на свои средства, но снабжать водой он будет не только производство, но и жилой комплекс «Салават купере».

Высотная схема, по которой построен новый блок водоподготовки на КОСе, до настоящего времени в России была применена только в одном месте — Калининграде. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

— Иных источников питьевой воды надлежащего качества и доступности в том районе нет. Прокладка сетей МУП «Водоканал» Казани потребовала бы значительных средств, что, при наличии мощностей ПАО «Казаньоргсинтез», было признано нецелесообразным, — пояснили причины выбора именно КОСа в качестве поставщика питьевой воды для микрорайона в исполкоме Казани.



Экологи: «Система «Казаньоргсинтеза» это очень перспективная и нужная вещь»



Для достижения нужного качества воды была выбрана двухступенчатая технология очистки:

— Вода из водоема поступает в смесители, где добавляются коагулянты и флокулянты (неорганические соли, связывающие частички взвеси в жидкости, — прим. ред.), далее вода подается в осветлители со слоем взвешенного осадка, затем поступает на очистку на скорые фильтры, загруженные песком и гидроантрацитом — углем определенной фракции, — пояснил Мулехов.

Помещение осветлителей и скорых фильтров. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Для обеззараживания воды на предприятии используют не опасный жидкий хлор (относится ко второму классу опасности, — прим. ред.), а гораздо более безобидный гипохлорид натрия. Причем подается он на финальной стадии очистки. И в этом еще одна особенность блока водоподготовки. Такая система очистки ранее была опробована на действующих мощностях «Казаньоргсинтеза» — установке из двух секций водоподготовки, мощностью по 50 тыс. кубометров в сутки каждая. В 2017 году предприятие построило производство подготовки гипохлорита натрия. Там на основе обычной пищевой соли, с помощью электролиза изготавливается низкоконцентрированный раствор гипохлорита.

Директор института экологии и природопользования КФУ, доктор биологических наук, профессор Светлана Селивановская считает такую схему очистки воды перспективной:

— Если говорить о соединениях хлора, которые используются для обеззараживания воды, то добавляемый в неочищенную от органических соединений воду хлор входит в соединение с этими органическими соединениями, образуя хлорорганику, которая во много раз опаснее, чем сам хлор. И это не только хлороформы, но и гораздо более сложные соединения. То, что система «Казаньоргсинтеза» использует все доступные на сегодня возможности эффективной очистки воды, включая замену хлора, это очень перспективная и нужная вещь. Но при условии соблюдения технологии, — прокомментировала она «Реальному времени» выбор КОСа.

Светлана Селивановская «Новая система водоподготовки «Казаньоргсинтеза» — перспективна и нужна». Фото: media.kpfu.ru

Работа схемы на первых установках показала, что содержание примесей в очищенной таким способом воде гораздо ниже допустимых пороговых значений.

— Контроль качества воды выполняется сертифицированными лабораториями, в соответствии с действующими нормами и правилами. Надзор осуществляет Роспотребнадзор и иные уполномоченные органы. Качество воды отвечает всем действующим нормам и требованиям, предъявляемым к питьевой водопроводной воде, — подтвердили «Реальному времени» отсутствие каких-либо претензий к качеству поставляемой КОСом воды в Исполкоме Казани.

На инфраструктуру водоснабжения Казани нужно 65 млрд



Новая установка водоочистки «Казаньоргсинтеза» пришлась как нельзя кстати. Проблемы со снабжением города водой только нарастают. Ежегодный общий объем водоснабжения Казани уже приближается к отметке в 100 млн кубометров. При этом только в 2022 году в Татарстане планируют построить и заселить еще 2 755 тыс. кв. метров нового жилья. Значительная часть новостроек приходится на Казань. Ситуация если не критическая, то очень близка к таковой.



Андрей Егоров: «На восстановление инфраструктуры водоснабжения в столице Татарстана в целом по самым приблизительным оценкам нужно свыше 65 млрд рублей». Фото: Максим Платонов

На недавней коллегии республиканского Комитета по тарифам, о проблемах системы водоснабжения мегаполиса говорил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. Он отметил, что более 70% сетей, находящихся на балансе предприятия, — ветхие и аварийные. На восстановление инфраструктуры водоснабжения в столице Татарстана по самым приблизительным оценкам нужно свыше 65 млрд, из которых 40 — только на замену сетей. А за 10 лет из тысяч километров трубопроводов удалось переложить лишь 200 км.

Естественно, есть проблемы и в новых ЖК, которые зачастую строятся чуть ли не в чистом поле.

Сергей Миронов: «Новый блок водоподготовки позволит обеспечить качественной и чистой водой более 30 тыс. человек». Фото: «Реальное время»

— «Салават купере» — молодой и развивающийся район, который ежегодно прирастает новыми жителями. За последние годы были построены новые дома, растет социальная инфраструктура: появились 8 новых детсадов, 2 лицея и гимназия. Помимо инфраструктуры, для комфортной жизни очень важно обеспечение жителей ресурсами, в первую очередь, качественной питьевой водой. Радует, что такой блок водоподготовки появится на территории нашего района. Он позволит обеспечить качественной и чистой водой более 30 тыс. человек, — рассказал глава администрации Кировского и Московского районов г. Казани Сергей Миронов.



Инвестируют в воду и экологию



Стоимость нового оргсинтезовского блока подготовки оценивается в 735 млн рублей собственных средств КОСа. Работы начались в 2018 году. В 2022-м они были завершены, а блок готов к вводу в эксплуатацию. В компании поясняют, что это лишь один пункт большой программы и общей экологической политики.



Галина Христофорова: «Реализуемый КОСом проект полностью соответствует ESG-стратегии СИБУРа». Фото: rbk.ru

— Вектор развития «Казаньоргсинтеза» направлен на модернизацию существующих и ввод новых производственных мощностей при одновременном уменьшении воздействия на окружающую среду. Это полностью соответствует ESG-стратегии, лежащей в основе развития СИБУРа. Новый комплекс водоподготовки не только отвечает высоким экологическим стандартам, но и играет важную социальную роль, обеспечивая жителей чистой питьевой водой, — высказала свое мнение руководитель по экологии СИБУРа Галина Христофорова.

С завершением проекта и вводом нового участка водоподготовки в эксплуатацию Казаньоргсинтез сможет заняться модернизацией действующих мощностей. На каждую из двух секций отводится по два года. К 2025-му, сохранив общую проектную мощность, полностью обновленное производство вернется в строй. На нем планируется реализовать все те передовые технологии, что уже воплощены в новой установке.