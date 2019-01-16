«Казаньоргсинтез» приступит к выпуску защитных очков из поликарбоната

«Казаньоргсинтез» начнет выпуск защитных очков из поликарбоната собственного производства. Очки были разработаны в 2018 году. В конце декабря, после проведения всех необходимых испытаний, была зарегистрирована декларация о соответствии этой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».



Очки предназначены для защиты глаз от механических воздействий и общих производственных загрязнений, в том числе от воздействия высокоскоростных частиц с низкоэнергетическим ударом. Для боковой защиты разработаны специальные дужки, которые имеют расширения в месте крепления к лицевой части очков, сообщает пресс-служба предприятия.



Очки изготавливают методом литья из поликарбоната марок PC-010 UL1 и PC-022 U. Поликарбонат содержит ультрафиолетовый стабилизатор.

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