Ремонт плавательной чаши бассейна «Оргсинтез» завершат к сентябрю

Фото: Владимир Туник

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез», депутат Госсовета РТ Фарид Минигулов и депутат Госдумы РФ, президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров проинспектировали ход ремонта бассейна «Оргсинтез». В настоящий момент работы активно ведутся в большой плавательной чаше бассейна. В ней полностью заменены потолочные и стеновые покрытия. «Новая система освещения работает в трех основных режимах: тренировочном, игровом и максимально ярком для ТВ-трансляций в HD-качестве», — пояснил директор бассейна «Оргсинтез» Алексей Курамшин.

Также в этом году в бассейне полностью обновлены системы вентиляции, осушения и кондиционирования воздуха. Они позволяют поддерживать определенный уровень влажности в помещениях. Заменен водовод, питающий бассейн, а также бак подготовки воды на 50 кубических метров. Обновлена система фильтрации малых ванн. Установлены новые теплообменники с электронным управлением, отвечающие за систему отопления, горячего водоснабжения и подогрев воды в плавательных чашах. Установлены новые аварийные системы и системы связи: пожарная сигнализация, система звукового оповещения, система контроля удаленного доступа и видеонаблюдения.

Масштабная реконструкция здания бассейна, модернизация коммуникационных систем и оборудования начались в 2018 году. Работы рассчитаны на 3 года. В прошлом году был полностью обновлен фасад здания. Отремонтированы и полностью переоборудованы буфет, тренажерный зал, кассовые зоны. Ремонт проводится только в летнее время, чтобы в сезон бассейн оставался доступным как для спортсменов, так и для рядовых казанцев. Работы 2019 года планируется завершить в сентябре.