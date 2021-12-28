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Сергей Комышан избран новым председателем совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»

17:40, 28.12.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Сергей Комышан избран новым председателем совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
Фото: pbs.twimg

28 декабря на заседании совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» избран новый председатель совета директоров. Им стал Сергей Комышан — исполнительный директор по маркетингу и продажам, обеспечению производства, инновациям и развитию бизнеса ООО «СИБУР». Вице-председателем совета директоров избран Фарид Минигулов — генеральный директор «Казаньоргсинтеза». Об этом в информации для СМИ сообщает СИБУР.

Напомним, 24 декабря на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», состоявшемся в форме заочного голосования, акционеры избрали новый состав совета директоров публичного акционерного общества.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан Казаньоргсинтез

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