Сергей Комышан избран новым председателем совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
28 декабря на заседании совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» избран новый председатель совета директоров. Им стал Сергей Комышан — исполнительный директор по маркетингу и продажам, обеспечению производства, инновациям и развитию бизнеса ООО «СИБУР». Вице-председателем совета директоров избран Фарид Минигулов — генеральный директор «Казаньоргсинтеза». Об этом в информации для СМИ сообщает СИБУР.
Напомним, 24 декабря на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», состоявшемся в форме заочного голосования, акционеры избрали новый состав совета директоров публичного акционерного общества.ПромышленностьНефтехимия Татарстан Казаньоргсинтез
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым