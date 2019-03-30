Как сделать воду из крана питьевой, а промышленные стоки в Волгу чище самой волжской воды

10 фактов об использовании речных ресурсов на современном производстве

Проблема водных ресурсов — одна из наиболее острых для экономики страны. Переход от старых систем водоснабжения и технологий очистки воды к современным требует значительных вложений от регионов и частных предприятий. Однако он необходим для серьезной экономии и повышения уровня экологической безопасности. Особенности эффективного использования водных ресурсов на современном производстве мы изучили на примере ПАО «Казаньоргсинтез». Как избавиться от хлора, повысить качество питьевой воды, снизить объемы забора воды из реки Волги, а промышленные стоки сделать чище самой волжской воды — в материале «Реального времени».

1,091 млрд рублей на сокращение сброса сточных вод в Волгу

Начнем с того, что экономичное и экологичное использование водных ресурсов требует серьезных финансовых вложений. Так, в 2018 году «Казаньоргсинтез», участвуя в региональном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Республики Татарстан», разработал перспективный план мероприятий по улучшению экологического состояния Волги на 2018—2025 годы. На реализацию проекта предприятие направило 1,091 млрд рублей. И это без учета больших затрат в 2016—2017 годах.

Замена устаревших стальных водоводов на полимерные

На основную производственную площадку ПАО «Казаньоргсинтез» вода забирается из реки Волга, очищается и подается по четырем трубопроводам. Два новых водовода были смонтированы в 2008 году, а два других, диаметром 700 мм, эксплуатируются с 1962 года. В 2016 году предприятие запустило масштабный пятилетний проект по замене магистральных водоводов.

Предприятие запустило масштабный пятилетний проект по замене магистральных водоводов



Используемые стальные трубы на водоводах было решено заменить на полиэтиленовые. Железо, содержащееся в воде, провоцирует развитие железобактерий. Они объединяются в колонии и образуют на внутренней поверхности труб ржавые бугры, затем превращающиеся в коррозионные отверстия — свищи, через которые происходит утечка воды. При этом вода дополнительно насыщается окисленным трехвалентным железом. Полиэтиленовые трубы в этом отношении оказываются гораздо экологичнее. Однако за время, прошедшее с момента строительства водоводов, территория, по которой они проходят, была застроена частично садоводческими участками, дорогами, проложено множество инженерных коммуникаций. Поэтому в проекте в местах пересечения автомобильных и железных дорог, а также в местах, где невозможно «пройти» открытым способом, использовался метод санации полимерным рукавом: в старую трубу вводили гибкий композитный рукав, который после этого отвердевал.

Хлор заменили гипохлоритом натрия

Для исключения из технологии получения воды питьевого качества опасного производственного процесса, связанного с применением хлора, построено и в 2017 году введено в эксплуатацию производство низкоконцентрированного гипохлорита натрия электролизным способом из пищевой соли. Новый способ дезинфекции отличается экологической, промышленной и технологической безопасностью. К тому же он улучшил качественные показатели состава питьевой воды.

Новый способ дезинфекции улучшил качественные показатели состава питьевой воды



Уникальный для Татарстана блок водоподготовки

Принимая во внимание, что ПАО «Казаньоргсинтез» является динамично развивающимся предприятием, стремящимся увеличивать выпуск своей товарной продукции и осваивающим новые производственные технологии, а также, что к водным сетям ПАО «Казаньоргсинтез» подключены Казанская ТЭЦ-3 филиал ОАО «ТГК -16» и жилой комплекс «Салават купере» с плановой численностью населения более 40 тыс. жителей, для удовлетворения в полном объеме потребности в воде питьевого качества начато строительство нового блока водоподготовки производительностью 40 тыс. м3/сутки, совмещенного с резервуаром чистой воды объемом 8 тыс. м3. Срок ввода в эксплуатацию нового блока водоподготовки — IV квартал 2020 года.

Схема всего сооружения вместе с очистными уникальна для Татарстана. Она располагается по высотной схеме. То есть под землей будет находиться резервуар чистой воды, а над ним — очистные сооружения. Здесь будет применена принципиально новая технологическая схема очистки воды, где в качестве первой ступени используются осветлители-рециркуляторы, на второй ступени — скорые фильтры, а также предусмотрена реагентная обработка воды: коагулирование, флокулирование и обеззараживание гипохлоритом натрия. Схема позволяет еще и с наименьшим воздействием на окружающую среду и минимальными затратами утилизировать промывные воды скорых фильтров.

Градирни из композитных материалов

В технологическом процессе на «Казаньоргсинтезе» для охлаждения воды используется 40 градирен. Часть из них работает с момента основания завода. Ежегодно осуществляется капитальный ремонт градирен с заменой оросительной и водораспределительных систем. В прошлом году впервые при реконструкции градирни использовали композитные материалы. «Пока это первая ласточка, посмотрим, как она себя поведет. Раньше при строительстве градирен применяли металл, но он гниет, ржавеет, соответственно, сокращается срок эксплуатации. Используемые композитные материалы более стойкие к влажной среде, удобны в процессе монтажа в связи с облегченностью конструкции», — рассказал главный энергетик ПАО «Казаньоргсинтез» Вячеслав Мельников.

Возврат промышленных ливневых сточных вод

Сброс использованной воды осуществляется в Волгу. Предприятие работает как над сокращением стоков, так и над улучшением качества сбрасываемой воды.

Предприятие работает как над сокращением стоков, так и над улучшением качества сбрасываемой воды



На очистных сооружениях «Казаньоргсинтеза» были смонтированы коммуникации для подпитки оборотных систем предприятия очищенными сточными водами после узла микрофильтрации фирмы «ПАЛЛ». Проект позволил возвращать промливневые сточные воды в технологический процесс, что сокращает сброс промливневых сточных вод в Волгу до 12 тысяч куб. м в сутки.

Использование конденсата

Монтаж теплообменного оборудования охлаждения конденсата на заводе поликарбонатов позволил снизить потребление речной воды и уменьшить количество сточных вод на 61,3 тыс. тонн в год.

Снижение вторичного загрязнения сульфатами

Внедрение на предприятии технологии нейтрализации щелочных стоков углекислым газом позволило снизить вторичное загрязнение очищаемой сточной воды сульфатами на 53%.

Новые шламовые и иловые площадки

ПАО «Казаньоргсинтез» полностью обновил шламовые и иловые площадки. Фото Олега Тихонова



Для снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2016—2017 годах ПАО «Казаньоргсинтез» полностью обновил шламовые и иловые площадки. На шламовых площадках заменили основание и стены, площадки укрепили цельным железобетонным основанием, предотвратив, таким образом, просачивание загрязненного шлама через грунт в водонапорные пласты. Также поменяли открытые лотки на закрытые напорные трубопроводы.

Замена коллекторов

Начаты работы по ремонту внешнего канализационного коллектора, являющегося одним из старейших инженерных коммуникаций предприятия. Общая протяженность восстановленного участка уже составляет 6 227 метров из общей протяженности канализационного коллектора 14 045 метров.

Общая протяженность восстановленного участка уже составляет 6 227 метров

В итоге, по результатам уже реализованных мероприятий, вода, после очистки сбрасываемая в Волгу, по своему составу оказывается качественно лучше самой волжской воды.