Список компаний

ООО ФК РУБИН

Спорт

Общая информация

Футбольный клуб «Рубин» — российский профессиональный футбольный клуб из города Казань.

Клуб был основа 20 апреля 1958 года. Клуб был сформирован как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С. П. Горбунова. Первоначальное название — «Искра».

Главный тренер — Леонид Викторович Слуцкий.

Генеральный директор клуба — Сайманов Рустем Фидаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, Копылова, 2
  • Телефон: (843) 571-17-24
  • Email: office@rubin-kazan.ru
  • Сайт: https://www.rubin-kazan.ru/

Дата последнего обновления: 02.10.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам