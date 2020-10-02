ООО ФК РУБИН
Общая информация
Футбольный клуб «Рубин» — российский профессиональный футбольный клуб из города Казань.
Клуб был основа 20 апреля 1958 года. Клуб был сформирован как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С. П. Горбунова. Первоначальное название — «Искра».
Главный тренер — Леонид Викторович Слуцкий.
Генеральный директор клуба — Сайманов Рустем Фидаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, Копылова, 2
- Телефон: (843) 571-17-24
- Email: office@rubin-kazan.ru
- Сайт: https://www.rubin-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020