Календари казанских клубов на новый сезон: переизбытка спорта в один вечер больше не будет?

Фото: Роман Хасаев

Прошлый сезон для любителей спорта в Казани стал максимально насыщенным в плане пересечения матчей ведущих команд города. С учетом плей-офф домашние игры «Ак Барса», «Рубина», УНИКСа и казанского «Зенита» совпадали 15 раз, а сразу 9 раз игралось по три встречи за один вечер. О том, как будет обстоять дело в предстоящем сезоне, — в материале «Реального времени».

«Рубин»: все зависит от РПЛ

Стоит сразу оговориться, что календарь в РПЛ точно расписан только на туры ближайшего месяца. Все остальные даты, которые указаны сейчас, являются не окончательными, так как будут смещения некоторых матчей на день или два. Также сложно предсказать что-то по играм Кубка России, которые и вовсе назначаются в самый последний момент, а то и переносятся на месяц или два.

На сегодняшний день в предстоящем сезоне именно «Рубин» чаще всего может пересекаться с баскетбольным УНИКСом. Понятно, что РПЛ при составлении календаря вряд ли будет учитывать переизбыток спорта в Казани в определенный день, но при прочих равных этот момент правильно было бы и учесть.

«Ак Барс»: удивительно компромиссный вариант

«Барсы» в предстоящем сезоне всего три раза пересекаются с командами из других видов спорта, и это можно назвать блестящим совпадением, так как календарь КХЛ самый насыщенный среди всех представленных лиг.

Вряд ли в этом есть заслуга лиги, так как при верстке календаря регулярного чемпионата в КХЛ не могли учитывать ни волейбольный календарь, ни баскетбольный (они попросту не были готовы на тот момент), да и вряд ли бы стали.

«Барсы» в предстоящем сезоне всего три раза пересекаются с командами из других видов спорта, и это можно назвать блестящим совпадением. Фото ak-bars.ru

УНИКС: пересечения со всеми клубами, лидер по играм в один день

Больше всех домашние игры будут смежными с другими казанскими командами у УНИКСа. Здесь компромиссным видится только один вариант — по возможности, начинать матчи выходного дня максимально рано. В Единой лиге ВТБ распространена практика, когда в интересах трансляции игры в субботу и воскресенье начинаются раньше обычного.

О том, как составляется календарь в Единой лиге ВТБ, в интервью «Реальному времени» подробно рассказывала Илона Корстин:

— Чтобы составить календарь Единой лиги ВТБ, мы ориентируемся на календарь Евролиги, еврокубков и на календарь ФИБА. В зависимости от их дат мы уже составляем свой личный календарь. Если мы будем ориентироваться еще на РПЛ, КХЛ и волейбольную Суперлигу, то можно сойти с ума. Хотя, безусловно, неправильно играть много матчей в один день в рамках одного города.

«Зенит-Казань»: усеченный календарь в олимпийский год



Казалось бы, меньше всего хлопот должно быть с волейболистами, у которых в год Олимпиады было принято решение вернуться к максимально короткому варианту сезона: усеченный регулярный чемпионат с двумя группами, всего одна серия плей-офф и Финал Шести в апреле. Но календарь казанского «Зенита» на сегодняшний день составлен таким образом, что домашние матчи (в основном по субботам) накладываются и на игры «Ак Барса», и на игры УНИКСа.

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Теперь давайте рассмотрим календари клубов более пристально, по месяцам, и узнаем, какие пересечения ждут нас в предстоящем сезоне уже точно, а какие еще остаются под вопросом.

Календарь казанского «Зенита» на сегодняшний день составлен таким образом, что домашние матчи (в основном по субботам) накладываются и на игры «Ак Барса», и на игры УНИКСа. Фото zenit-kazan.com

Сентябрь: кубковый матч казанского «Зенита» и татарстанское дерби еще можно развести

Всего матчей казанских клубов: 19 (11 домашних и 8 выездных), совпадение — 1

В один вечер играют: 19 сентября «Ак Барс» — «Нефтехимик» и кубковый матч «Зенит-Казань»

Первый месяц осени будет не таким насыщенным для всех казанских клубов без исключения. «Ак Барс» начнет двенадцатый чемпионат КХЛ на выезде по маршруту Москва — Хельсинки — Сочи и лишь 13 сентября сыграет первый домашний матч с магнитогорским «Металлургом». Сразу пять домашних игр предварительного этапа Кубка России проведет «Зенит-Казань», однако точного расписания пока нет. В соперниках у команды Алекно — Вербова в этом году «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Грозный», «Енисей» (Красноярск), «Владимир» и новая команда из Кисловодска, которая будет создана на базе сразу двух клубов этого региона. Один из матчей казанского предварительного раунда выпадет на четверг, 19 сентября, и у «Зенита» пока еще есть шанс не играть в этот вечер, так как в это же время на «Татнефть Арене» «Ак Барс» будет проводить первое татарстанское дерби против «Нефтехимика».

Октябрь: «Рубин» и УНИКС также могут не сыграть в один вечер

Всего матчей казанских клубов: 30 (12 домашних и 18 выездных), совпадение — 1

В один вечер играют: 6 октября «Рубин» — «Тамбов» и УНИКС — «Астана»

Этот месяц традиционно будет насыщен хоккеем. «Ак Барс» сыграет сразу 7 домашних матчей, и даже удивительно, что ни одна из этих игр не пересекается с другими видами спорта. В соперниках у «барсов» в основном топ-команды: СКА, ЦСКА, «Автомобилист», «Йокерит». Проведут подопечные Квартальнова и первое в сезоне «зеленое дерби», правда, пройдет оно 19 октября в Уфе (также в этот день в Краснодаре против «Локомотива-Кубани» сыграет УНИКС).

Если РПЛ не сдвинет матч «Рубин» — «Тамбов» на другой день, то в воскресенье, 6 октября, футбол пересечется с баскетболом: УНИКС принимает «Астану». И лучше бы составителям календаря все-таки отправить «рубиновых» на другую дату, так как ни в пятницу, ни в субботу, ни в ближайший понедельник в Казани не запланировано никаких спортивных мероприятий.

Лучше бы составителям календаря все-таки отправить «рубиновых» на другую дату. Фото rubin-kazan.ru

Ноябрь: дважды «отметится» УНИКС

Всего матчей казанских клубов: 29 (14 домашних и 15 выездных), совпадений — 2

В один вечер играют: 10 ноября «Рубин» — «Динамо» и УНИКС — «Нижний Новгород», 20 ноября «Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) и УНИКС — «Нантер»

В ноябре первый домашний матч в Суперлиге сыграет «Зенит-Казань». Также волейболистам предстоит полуфинальный этап Кубка России (туда «зенитовцы» попадут точно, вне зависимости от исхода матчей предварительного этапа, так как делегировали в сборную России больше трех человек). Вполне возможно, он пройдет в Казани 15—17 ноября, однако в эти даты в столице Татарстана спортивных мероприятий не запланировано и три игры не пересекутся ни с чем.

Зато совершенно точно 20 ноября, в среду, спортивным казанским болельщикам придется выбирать между двумя достойными афишами: тот же «Зенит-Казань» примет дома московское «Динамо», а в «Баскет-Холле» УНИКС сыграет с французским «Нантером» в групповом раунде Кубка Европы. Еще раз УНИКС может пересечься с «Рубином» (10 ноября в воскресенье). Подопечные Прифтиса примут «Нижний Новгород», а Шаронова — московское «Динамо». Здесь снова был бы кстати перенос от составителей календаря РПЛ, так как ни в пятницу, ни в субботу, ни в ближайший понедельник в Казани спорта не будет.

Декабрь: снова баскетбол и волейбол в один день

Всего матчей казанских клубов: 18 (8 домашних и 10 выездных), совпадение — 1

В один вечер играют: 7 декабря «Зенит-Казань» — «Газпром-Югра» и УНИКС — «Зелена Гура»

Первый зимний месяц не такой насыщенный, зато будет хватать громких афиш: здесь и УНИКС — ЦСКА, и «Ак Барс» — «Салават Юлаев». С волейбольным календарем в предстоящем сезоне будет забавная метаморфоза: из-за Олимпиады Всероссийская волейбольная федерация будет вынуждена учитывать в своем календаре январскую паузу на второй отбор в Токио. Россияне, напомним, туда уже отобрались в начале августа. Из-за этого между домашними матчами «Зенита» выпадает пауза почти в два месяца: 7 декабря волейболисты примут в Казани сургутскую «Газпром-Югру», а в самом конце января сыграют дома с «Самотлором» из Нижневартовска. Однако в это время подопечные Алекно и Вербова будут играть групповой этап Лиги чемпионов, а также 26—27 декабря могут сыграть в финальном этапе Кубка России.

Субботним вечером 7 декабря проведет свой домашний матч и УНИКС, который примет польскую «Зелена Гуру». Таким образом, буквально за две недели баскетболисты и волейболисты проведут по два матча в один день. Но если в ноябре игры выпадают на будний день и развести их хотя бы по времени точно не получится, то вот в выходной день это сделать будет проще.

Субботним вечером 7 декабря проведет свой домашний матч и УНИКС, который примет польскую «Зелена Гуру». Фото unics.ru

Январь: без пересечений

Всего матчей казанских клубов: 16 (6 домашних и 10 выездных), совпадений — 0

Январь 2019-го получился максимально насыщенным с хоккейной точки зрения: помимо недели звезд хоккея КХЛ были январские спаренные топ-матчи «Ак Барса» с «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». На этот раз календарь «барсов» в первый месяц года приготовил лишь 4 домашних игры: 5 января против «Трактора», 7-го — против «Магнитки», 9-го — против «Торпедо» и 23-го очередное «зеленое дерби» против «Салавата Юлаева».

Из-за перерыва в футбольном и волейбольном календарях никаких пересечений не выпало и не намечается, так как УНИКС матчи следующего этапа Евролиги будет играть так же по средам, а в этот день недели ни одного спортивного мероприятия в Казани в январе не запланировано.

Февраль: самый короткий месяц готовит три насыщенных субботы

Всего матчей казанских клубов: 19 (14 домашних и 5 выездных), совпадений — 3

В один вечер играют: 1 февраля «Ак Барс» — «Динамо» (Рига) и «Зенит-Казань» — «Белогорье», 15 февраля «Ак Барс» — «Спартак» и «Зенит-Казань» — «Нова», 29 февраля УНИКС — «Калев» и «Зенит-Казань» — АСК.

Традиционно насыщенным на домашние игры казанских клубов будет февраль. Здесь в «битву пересечений» активно вклинится уже «Ак Барс», который сразу две субботы (1-го и 15-го числа) будет играть в одно время с казанским «Зенитом». А 29 февраля, тоже в субботу, волейболисты сыграют в один день с УНИКСом, который примет эстонский «Калев».

Любопытно, что в феврале совсем свободны от спорта будут пятничные дни — ни домашних, ни выездных встреч казанских команд в этот день недели не запланировано.

Во второй половине марта начнется плей-офф и у волейболистов, однако в случае если «Зенит» выиграет свою группу, состоящую из восьми команд, в апрельский Финал Шести казанцы попадут напрямую, без переходных матчей, которые будут играться до двух побед.Фото Олега Тихонова

Март: в ожидании расписания плей-офф

Всего матчей казанских клубов: 8 (3 домашних и 5 выездных), совпадений — 0

1 марта стартует плей-офф КХЛ, и дальнейшая судьба календаря казанских клубов уже во многом будет зависеть от того, какое место по итогам регулярного чемпионата займет «Ак Барс». Во второй половине марта начнется плей-офф и у волейболистов, однако в случае если «Зенит» выиграет свою группу, состоящую из восьми команд, в апрельский Финал Шести казанцы попадут напрямую, без переходных матчей, которые будут играться до двух побед.

В марте выйдет из отпуска и «Рубин», однако три из четырех встреч подопечные Шаронова проведут в гостях, поэтому возможные пересечения могут состояться лишь в районе 8 марта — пока именно на этот день запланирована игра в Казани «Рубин» — «Крылья Советов».

Апрель: повтор от Единой лиги ВТБ

Всего матчей казанских клубов: 8 (4 домашних и 4 выездных), совпадение — 1

В один вечер играют: 19 апреля «Рубин» — «Оренбург» и УНИКС — «Парма»

Если «Ак Барс» дойдет до апрельских стадий Кубка Гагарина, то пересечений с другими клубами должно быть минимум. Существует вероятность, что Финал Шести волейболистов может пройти в Казани. Об этом в июне на встрече со СМИ рассказывали руководители «Зенита»: команды, которые займут первые два места в своих группах, будут иметь приоритетное право подать заявку на проведение финальной пульки на своей домашней площадке. Однако ВФВ, как обычно, может все переиграть и назначить местом проведения решающих игр нейтральную площадку. Ровно так было в 2014 году, когда был выбран Екатеринбург. Неудивительно, если в предстоящем сезоне выберут, например, Калининград.

Любопытно в концовке регулярного чемпионата составлен календарь УНИКСа — он полностью повторяет прошлогодний расклад, когда подопечные Прифтиса играли сначала на выезде с ЦСКА, потом с «Пармой» дома, а завершали «регулярку» встречей в Саратове с местным «Автодором». Даже даты 2019-го и 2020-го почти совпадают. С той лишь разницей, что игра с «Пармой» выпадет на воскресенье, и в этот день в Казани, скорее всего, будет футбол «Рубин» — «Оренбург».

Итого: 9 совпадений и ни одного «тройника»

Таким образом, на сегодняшний день за 8 месяцев (с сентября по апрель) казанские клубы имеют 9 совпадений домашних матчей двух клубов в один день и ни одного «тройника», что выглядит даже удивительно, если вспомнить, какие сюрпризы преподносили календари разных лиг в прошлом сезоне. Хочется надеяться, что все казанские клубы будут уважать не только лиги, в которых выступают, но и друг друга, и сделают все, чтобы привлечь болельщиков на свои домашние игры с учетом времени, в которое будут играть клубы из других видов спорта в этот же день.