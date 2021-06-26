Главное о коронавирусе на 26 июня: вакцинация «Рубина», первое заражение штаммом «Дельта плюс» в России

Общепит Татарстана получает разрешения на работу ночью



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Всего на 26 июня в республике зарегистрировано 22 286 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 069 человек, в том числе 58 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 534 человека.

Казанский цирк с сегодняшнего дня начнет предоставлять скидку 10% всем, кто при покупке билета предъявит сертификат о прививке от COVID-19. Об этом заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Театры не будут требовать сертификат о прививке у зрителей до тех пор, пока не появится соответствующее распоряжение Роспотребнадзора. Также театры должны сами следить за соблюдением правил ношения масок.



Из-за жары, которая установилась в Казани, уберут некоторые пункты вакцинации от коронавируса у станций метро. Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что работа таких пунктов возможна, лишь когда есть уверенность в соблюдении всех правил, в том числе хладовой цепочки.

Фото: Людмила Губаева

В Татарстане не будут вводить дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса, как это делается в других регионах России, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Авдонина сообщила, что только треть персонала загородных лагерей в Татарстане вакцинирована от COVID-19 (38%). Грубых нарушений при проверке лагерей не выявлено. Заболевших среди работников и детей нет.

Число работающих по ночам заведений общепита в Татарстане увеличилось до десяти. Это пять объектов в Зеленодольске, 2 — в Казани, по одному — в Высокой горе, Азнакаево и Заинске. Всего поступило 22 заявки от общепита на работу ночью, 12 из них отклонены, так как персонал там не вакцинирован на 100%.

Футболисты «Рубина» начали проходить процедуру вакцинации от коронавируса. Все игроки основного состава команды будут привиты российской вакциной «Спутник V». Первый этап вакцинации проходил 25 июня.

У певицы МакSим диагностировано 75-процентное поражение легких. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких. Ухудшение самочувствия она почувствовала накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дают отрицательный результат.

В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от коронавируса: умерли мужчина 1951 года рождения и женщина 1956 года рождения.



Просьбы о введении обязательной вакцинации в России

За последние сутки в России выявили 21 665 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 347 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 430 753 человек, а выздоровевших — до 4 943 986 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 619 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 132 683 человека.



За последние сутки в России проведено более 510 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 715,9 тысячи человек.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил поддержать предприятия, которые подвергаются ограничениям из-за COVID-19. По его словам, самое важное не только для бизнеса, но и для населения решение — связывать поддержку с занятостью.

Фото: kazanfirst.ru

Титов поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19 работников заведений общепита, которая началась в Москве. Он добавил, что вакцинация должна быть все-таки не обязательной, а стимулирующей. По его словам, стимулы могут быть разного свойства (экономические и другие). При этом бизнес-омбудсмен допускает, что отрасль общепита может понести потери из-за снижения посещаемости.

В России зарегистрирован первый и пока единственный случай заражения новым штаммом коронавируса «Дельта плюс». Роспотребнадзор проверяет эту информацию.

Визовые центры Франции в России решили больше не принимать заявки на продление шенгенских виз, срок действия которых истек во время пандемии. Как заявили в дипведомстве, посольство Франции сможет возобновить обработку такого вида виз, как только улучшение санитарных условий позволит классифицировать Россию в более благоприятную категорию.

Фото aviakzn.ru

В Минобрнауки России считают, что вузы вправе заселять в общежития только вакцинированных студентов. Министерство объясняет это тем, что в период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг.

Сеть лабораторий «Инвитро» приостанавливает тестирование на количественные антитела к COVID-19 из-за дефицита реагентов. На паузу в 7—10 дней ставятся продажи теста на количественные антитела. Чтобы возобновить тестирование в полном объеме, в лабораториях ожидают новой поставки реагентов. Также отмечается, что сеть перешла на круглосуточный режим работы в связи с резким скачком спроса на ПЦР-тесты.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к правительству с просьбой ввести в России обязательную вакцинацию. Также они призвали работодателей «использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников». Людей просят получить прививку от COVID-19.



Фото: Максим Платонов

Обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан из группы риска со следующей недели введут еще в восьми субъектах России. Пока обязательная вакцинация введена в 10 регионах страны.

Власти Башкирии отложили введение правила об обслуживании в заведениях общепита только вакцинированных от COVID-19 и лиц с отрицательным ПЦР-тестом до 5 июля. Первоначально мера должна была начать действовать уже 29 июня. Это коснется сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда «Орлан».

В России стали в два раза чаще выявлять бессимптомные формы заболевания коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что бессимптомный носитель, к сожалению, не проявляет признаков заболевания, но является распространителем.

Фото kremlin.ru

В Москве власти обязали перевести на дистанционную работу 30% сотрудников, кроме привитых. В соответствии с указом мэра Сергея Собянина на дистанционный режим должны быть переведены все работники старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания. Это не распространяется на тех работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, а также полностью привитых. За нарушение требований указа работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к административной ответственности.

В России увеличилось количество заболевших в возрасте 26—40 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Всего в стационарах лечатся 138 тысяч человек. Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в тяжелом состоянии. Министр отметил, что в последнее время коронавирусом чаще болеют молодые люди.



Мурашко сообщил, что в России беременных, у которых есть высокий риск тяжелого протекания коронавируса, начнут вакцинировать препаратом «Спутник V». Разрешение дано на основе положительных результатов доклинических исследований безопасности «Спутника V» и данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что распространение коронавируса увеличивается. Он призвал региональные власти мониторить ситуацию с заболеваемостью в круглосуточном режиме и вовремя принимать меры.

Мишустин рассказал, что на лечение пациентов с коронавирусом кабмин выделит еще 25 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств Федеральному фонду обязательного медицинского страхования уже подписано. В правительстве считают, что дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования. Не менее 700 тыс. госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно — по полису ОМС — во всех регионах страны.



«Спутник V» может не дождаться одобрения ЕМА

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 180 413 090 человек, 3 909 491 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 603 193). На второй строчке — Индия (30 183 143), на третьей — Бразилия (18 322 760), на четвертой — Франция (5 828 266), на пятой — Турция (5 398 878). Россия занимает шестое место (5 346 005, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (603 522). За ними следуют Бразилия (511 142), Индия (394 493), Мексика (232 346), Перу (191 447) и Великобритания (128 330).

Институт Роберта Коха сообщил, что в Германии с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов COVID-19. Российская Федерация теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса. Это означает, что для въезжающих увеличивается срок карантина и сокращается транспортное сообщение со страной.



Фото: pixabay.com

Украине от Китая поступали угрозы о прекращении поставок вакцины от коронавируса CoronaVac, сообщили СМИ. Украина оказалась под давлением Китая из-за подписи Киевом документа, призывающего к изучению ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Китай сообщил украинским контрагентам о вынужденной приостановке поставки CoronaVac в количестве 500 тысяч доз. После этого Украина отозвала подпись.

На юге Бразилии выявили новую мутацию коронавируса, так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2. Его распространение может обострить эпидемиологическую обстановку в стране, считают эксперты. Бразильские медики расшифровали геном вируса, циркулирующего по стране, и выяснили, что он обладает восемью ключевыми мутациями, характерными для штамма SARS-CoV-2, обнаруженного в Перу летом 2020 года. Помимо этого, они зафиксировали два десятка других изменений в его структуре, которые не характерны для большинства других разновидностей лямбда-штамма COVID-19.

Премьер Италии Марио Драги не исключил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» никогда не получит одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). При этом Драги не объяснил причины своих предположений о перспективах российской вакцины.

Фото quirinale.it

Минздрав Аргентины заявил о снижении смертности пожилых при вакцинации «Спутником». В министерстве сообщили, что ведение одной дозы российской вакцины «Спутник V» или AstraZeneca снижает смертность от COVID-19 на 70—80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет. При введении двух доз этих вакцин смертность снижается более чем на 90%.

Маргарита Головатенко