Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял решение покинуть свой пост

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял решение покинуть свой пост, который он занимал с декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Уточняется, что он покинул клуб по собственному желанию.

— Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб «Рубин», в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба. В сезоне 2020/21 «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял четвертое место в Российской премьер-лиге. Спасибо за все, Леонид Викторович! — говорится в публикации пресс-службы «Рубина».

UPD: Юрий Уткульбаев назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера казанского «Рубина». Ранее он занимал пост директора Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки команды.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

В начале октября фанаты казанского «Рубина» потребовали уволить руководство клуба и тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким. Петиция появилась на портале Change.org.

В обращении отмечается, что на протяжении многих лет тренеры, журналисты, власти Татарстана прикладывали все усилия, чтобы «Рубин» становился известным. Сейчас в команде нет тренерской идеи и желания побеждать в каждой встрече, при этом у клуба — самый большой бюджет в лиге.

Фото: rubin-kazan.ru

— Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в Российскую премьер-лигу, по итогам этого сезона не исполняются и оказались словами, брошенными на ветер, несмотря на «убойный состав», который был собран в межсезонье. Более того, футболисты клуба и главный тренер не первый раз проявляют невежество и хамское отношение к болельщикам, городу и республике. Мы знаем и верим, что история «Рубина» писалась задолго до их появления, а будущее возможно только в случае, если они покинут руководящие должности, тренерский мостик и раздевалку нашей славной команды, — указывает автор обращения.

По его мнению, нынешняя ситуация с клубом негативно влияет не только на имидж «Рубина», но и на имидж Татарстана, спонсоров и всю аудиторию болельщиков.



Автор петиции обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и гендиректору СИБУРа Михаилу Карисалову с требованием уволить руководство клуба и тренерский штаб.



Фото: rubin-kazan.ru

В СИБУРе прокомментировали просьбу фанатов:



— Уважаемые болельщики ФК «Рубин», среди сотрудников СИБУРа объективно много поклонников главного футбольного клуба Татарстана, которые внимательно следят за спортивными результатами, вместе с вами радуются успехам команды и переживают ее временные неудачи, каждый на своем личном уровне.



Но на уровне организаций единственная связь между СИБУРом и «Рубином» — спонсорские контракты наших предприятий с футбольным клубом. Мы приняли на себя финансовые обязательства и в полной мере их выполняем. В том числе потому, что профессионально занимаемся нефтегазохимией, которая приносит средства и для поддержки клуба, и для пополнения бюджета всей республики. Но в области управления спортивными активами у нас нет ни экспертизы, ни права — владельцем ФК «Рубин» СИБУР тоже не является. Поэтому мы не можем влиять на кадровую и трансферную политику клуба или другие решения, принимаемые менеджментом, — заявили в компании.

13 ноября «Рубин» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» (0:0) в матче 18-го тура первенства Первой лиги. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена». Во время этой игры Леонид Слуцкий получил красную карточку. В начале этого месяца «Рубин» в матче 17-го тура первенства Первой лиги обыграл махачкалинское «Динамо». Счет составил 1:0 в пользу казанцев.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин