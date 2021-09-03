Защитника «Рубина» Бегича арендовали самарские «Крылья Советов»

Защитник казанского «Рубина» Сильвие Бегич на правах аренды перешел в самарский клуб «Крылья Советов». Он пробудет там до окончания сезона 2021/22.

При этом у «Рубина» есть право прервать арендное соглашение в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В это месяце в «Кубань» перешел защитник «Рубина» Алексей Грицаенко. Футболист пробудет в команде из Краснодара на правах аренды до конца сезона.



Татьяна Демина