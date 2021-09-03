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Защитника «Рубина» Бегича арендовали самарские «Крылья Советов»

15:42, 03.09.2021
Защитника «Рубина» Бегича арендовали самарские «Крылья Советов»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник казанского «Рубина» Сильвие Бегич на правах аренды перешел в самарский клуб «Крылья Советов». Он пробудет там до окончания сезона 2021/22.

При этом у «Рубина» есть право прервать арендное соглашение в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В это месяце в «Кубань» перешел защитник «Рубина» Алексей Грицаенко. Футболист пробудет в команде из Краснодара на правах аренды до конца сезона.

Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан ФК РУБИН

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