Спортивный YouTube на карантине: Дзюба не узнал козла, Слуцкий дезинфицирует телефон, в УНИКСе — танцы

Чем живут клубные каналы во время вынужденной паузы

Фото: скриншот видео

Вслед за Континентальной хоккейной лигой и Единой лигой ВТБ в выходные официально завершился сезон и в российском волейболе. Пока что держатся только футболисты. Предварительно в РПЛ настроены возобновить чемпионат в середине мая, однако уже сейчас идут разговоры о том, что сезон может быть доигран и начиная с середины июля. Но все будет зависеть от того, как в мире сложится ситуация с коронавирусной эпидемией — существует вариант, при котором чемпионат будет либо аннулирован, либо команды завершат его на нынешних позициях. Пока что весь спортивный мир на карантине. «Реальное время» изучило сегмент клубного спортивного YouTube за время вынужденной паузы: уфимцы бегают в горах, питерцы играют в квиз, ростовчане тщательно моют руки, а самарцы спасаются от снега.

ФК «Уфа»: тренировки с боксершами и бег в горах Кавказа

Башкирский футбольный клуб с самого первого дня своего пребывания в РПЛ радует в медийном плане и старается максимально доступно освещать жизнь команды. Пока главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев призывает всех читать русскую классику, его подопечные продолжают интенсивные тренировки, находясь в самоизоляции.

Руководитель пресс-службы уфимского клуба Сергей Тертышный связывается по видео с футболистами и проверяет, как они выполняют спортивное домашнее задание от тренерского штаба. В первой части запомнилось видео от полузащитника Артема Голубева, который сейчас в Краснодаре тренируется в компании сразу трех девушек, одна из которых отрабатывает удары по боксерской груше:

Во второй части нападающий Гамид Агаларов рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в Дагестане. По его словам, все спокойно — приглашения на свадьбы продолжают рассылать в массовом порядке. Также игрок показал красивый вид на город с гор. А нападающий Вячеслав Кротов продемонстрировал, как его сынишка бьет по мячу:

«Рубин»: гайд по коронавирусу от Слуцкого



18 марта казанские футболисты провели последнюю официальную тренировку перед карантином:

Позже тренерский штаб, игроки, а также персонал «Рубина» прошли тест на коронавирусную инфекцию. Как сообщает пресс-служба клуба, все анализы оказались отрицательными, заболевших в клубе нет.

Затем «рубиновые» выпустили персональный гайд по коронавирусу от главного тренера команды Леонида Слуцкого, в котором он делится мерами защиты от напасти. Участие в видео приняли также несколько футболистов казанской команды. Слуцкий перечисляет основные средства предохранения от заразы. В частности, тренер советует избегать людных мест, почаще мыть руки, исключить рукопожатия, а также не касаться руками лица и дезинфицировать телефоны. Напоследок Леонид Викторович призвал уделять побольше времени занятиям спортом:

«Крылья Советов»: будни футболиста из Ирака в Самаре и погодные катаклизмы

Самарский клуб сыграл в последнем на данный момент официальном матче РПЛ. В нем «крылышки» на стадионе в Нижнем Новгороде уступили «Тамбову» (0:3). В межсезонье состав команды пополнил футболист из Ирака Сафаа Хади. В карантинную паузу пресс-служба самарцев подготовила специальное видео об игроке:

В межсезонье у «Крыльев» появился новый основной вратарь — Сергея Рыжикова сменил новичок клуба Евгений Фролов. За пределами футбольного поля он ведет довольно активный образ жизни. Например, играет в любительский хоккей на все той же позиции вратаря. А в последнее время Евгений все чаще появляется в клубных видео самарцев. На карантине Фролов проинспектировал товары из нового интернет-магазина «крылышек»:

А полузащитник Антон Зиньковский рассказал, как заваливший Самару мартовский снег чуть скорректировал его тренировочные планы:

«Зенит»: байки от Дзюбы и прокачка ягодичных мышц

Привычно активен в любое время года и в любой форс-мажорной ситуации питерский клуб. Если нынешний чемпионат не будет доигран и его результаты аннулируют, то обиднее всего будет как раз «зенитовцам», которые с приличным отрывом возглавляют турнирную таблицу.

На карантине Артем Дзюба рассказал шесть историй для клубного телевидения — о том, как коронавирус продлит карьеру Юрия Жиркова, о бое Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона и многом другом:

Уже давно в России популярны квизы. В «Зените» во время карантина устроили интеллектуальные баттлы на тему животных. Очень веселое видео, в котором все тот же Дзюба пытается жульничать:

А вот тренер по ОФП питерцев Мария Бурова приняла участие в очень полезном ролике — 10 упражнений для тех, кто сидит дома:

«Ростов»: как правильно здороваться и мыть руки

В минувшие выходные в Ростове-на-Дону было неспокойно — у домашней арены футболистов бушевал пожар. Остановить горение камышей вокруг «Ростов Арены» удалось только ценой жизни сотрудника МЧС.

А вот в самом футбольном клубе «Ростов» все спокойно. Подопечные Валерия Карпина на карантине занимаются просвещением. Гайд в стиле Слуцкого футболисты записывать не стали, сосредоточившись на самых простых и повседневных вещах, полезных в коронавирусную эпидемию:

Еще одно видео посвящено правильному мытью рук:



«Салават Юлаев»: прощание с Умарком и подведение итогов



В уфимском клубе наверняка больше всех огорчены внезапным завершением сезона. Подопечные Николая Цулыгина, как и год назад, в плей-офф продолжили наводить шороху и показывать классный хоккей. Но если в прошлом сезоне «юлаевцы» не смогли обыграть омский «Авангард», то в этом году сделали это (4-2 в серии) и готовились к «зеленому дерби», в котором, как известно, не бывает фаворита. Коронавирус отменил очередное татаро-башкирское противостояние, как и весь остаток сезона, а на минувшей неделе в Уфе оперативно подвели итоги сезона:

К сожалению, «Салават Юлаев» и КХЛ покидает по-настоящему звездный игрок. Линус Умарк продолжит карьеру в Швейцарии, а на прощание клубное телевидение подготовило специальный ролик с посылом «До скорой встречи, легенда»:



БК «Нижний Новгород»: баскетбольная домашка на «пятерку»

В Единой лиге ВТБ сезон также уже окончен, и обсуждение итоговых позиций здесь вызвало жаркие споры. Впервые за много лет гегемония московского ЦСКА могла быть нарушена «Химками», которые весь сезон уверенно возглавляли турнирную таблицу. На карантине ни тот, ни другой клуб не активны в своем YouTube-пространстве: химчане ограничились стандартным видеоприветом для болельщиков от Энтони Гилла, а армейцы провели двустороннюю игру, которую в прямом эфире можно было наблюдать в интернете.

Зато привычно активны в своих медиа в «Нижнем Новгороде». Баскетболисты клуба проводили сезон не так уверенно, зато по работе в соцсетях здесь давно располагаются на лидирующих позициях. На карантине волжане создали проект «Баскетбольная домашка». Сербский специалист Марко Несторович для начала рассказал о базовых вещах:

Во второй части проекта серб акцентировал внимание на правильном дриблинге:



УНИКС: танцевальный челлендж от Little Big

Музыкальное «Евровидение», которое должно было состояться в начале мая, также отменили. В марте челлендж UNO от группы Little Big, которая должна была представлять Россию, стал достаточно хайповой темой. Участники группы предложили повторить их танец из клипа под песню, созданную специально для самого популярного музыкального конкурса в мире. Версия от казанского УНИКСа уместилась в 43 секунды:

«Зенит-Казань»: Нгапет улетел, но обещал вернуться

Традиционно активны в YouTube в казанском волейбольном клубе. На прошлой неделе ZTV порадовал коротким видео, в котором показан матч «Зенит-Казань» — «Зенит» (Санкт-Петербург) глазами мальчика, подающего мячи:

На минувшей неделе французский доигровщик команды Эрвин Нгапет вылечился от коронавируса и был выписан из больницы. Таким образом, он стал не только первым казанцем, у которого выявили COVID-19, но и первым жителем города, кто выздоровел. По словам Нгапета, первые три дня болезни были по-настоящему страшными. В начале марта было официально объявлено, что игрок продлил контракт с «Зенитом» и будет играть в клубе еще как минимум год. А пока что Эрвин призывает всех обязательно сидеть дома: