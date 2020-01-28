Не переживайте — «Рубин» Слуцкого не будет играть в оборонительный футбол

Будет еще веселее, чем с Шароновым

Леонид Слуцкий — не столько тактик, сколько менеджер, который умеет распределять роли и которому для полноценной работы потребуются серьезные приобретения. Стилистически «Рубин» сохранит постбердыевский вектор развития — команда не будет использовать оборонительную модель с пятью защитниками и будет больше атаковать позиционно. Вероятно, некоторые фланговые игроки получат при этом новые роли на поле. О том, как будут играть казанцы при новом тренере, — в материале колумниста «Реального времени» Ильи Дегенгардта.

Статистика времен ЦСКА на стороне тренера

Как минимум в двух разных интервью Леонида Слуцкого я слышал пересказ его беседы с Сергеем Галицким, где они рассуждали о пропаганде атакующего футбола. Суть следующая: медиа на протяжении последних лет работы Леонида Викторовича в ЦСКА оценивали «Краснодар» как команду остроатакующую, стиль армейцев же зачастую трактовался как оборонительный, а то и вовсе трусливый, хотя команда часто была выше «Краснодара» (иногда — и выше всех в лиге) по таким показателям, как передачи в штрафную, владение, созданные моменты.



Суть понятна — кто-то кричит о своих атаках на каждом углу, создавая себе хорошую репутацию в СМИ (ни в коем случае не упрек), кто-то занимается самопродвижением менее активно. В случае Слуцкого репутация не совсем на его стороне — у многих он ассоциируется с оборонительным футболом, как тренер, который при первой возможности готов прижаться к воротам против равных или более сильных соперников (в случае «Рубина» сейчас — это добрая половина игр).

Данные Understat.com

Но статистика времен ЦСКА все же на стороне тренера. Хотя и здесь найдется немало тем для обсуждения, например:

Был ли ЦСКА стилистически достаточно привлекательным, исходя из своего ресурса (примерно второе-третье место по качеству ростера в последние сезоны Слуцкого), например, порой отдавая владение после 1:0 и играя оставшийся матч на контратаках?

Атакующая структура не была качественной — многое держалось на индивидуальном классе Еременко и Натхо, которые создавали моменты на пустом месте.

Предугадать все вопросы не получится, отвечу пока на два вышеназванных. Первое. Достаточно сложно не уходить в прагматику с обоймой всего в 12-13 игроков, когда в каждом сезоне обязательно нужно завести команду как минимум в Лигу чемпионов во избежание больших финансовых проблем (при Слуцком команда только однажды опустилась ниже второго места в РПЛ — была третьей в сезоне-2011/12). Второе. Леонид Викторович не самый сильный тактик, но хороший менеджер, который умеет распределять роли — это привычная, хотя и не идеальная характеристика для тренера топ-клубов в стране. К таким специалистам можно отнести, например, Аллегри и Моуриньо — при приглашении их ты уже берешь в расчет, что тебе нужны большие инвестиции, а тренер найдет общий язык даже с самыми звездными легионерами и сможет правильно управлять всей шаткой системой.

К тому же кто сказал, что «Рубин» не найдет еще сильных исполнителей в атаку зимой, чтобы рассчитывать на исполнительское мастерство, в придачу к уже дорогому Игнатьеву и перспективным Евтичу и Макарову? Думаю, что, приглашая на пост главного тренера Леонида Слуцкого, который привык иметь не последнее слово в вопросах комплектации команды, момент масштабного усиления под тренера обсуждался.

В продолжение разговора о качестве

Теперь перейдем к качеству. Если обратиться к работе Слуцкого в Голландии и посмотреть на показатели за 15 туров, которые он провел в качестве главного тренера в текущем сезоне, возникают вопросы. Даже если оставить вне анализа ожидаемые очки («Витесс» должен был к 15 туру идти на девятом месте согласно xPoints — качеству игры), остаются вопросы к атаке: лишь девятое место по качеству созданных моментов. Впрочем, на дистанции в полтора сезона «Витесс» по ожидаемым очкам на пятом месте — это приемлемый результат, учитывая пятый-седьмой ростер в лиге на этом отрезке.

Statified Football

Стоило уйти Эдегору, который делал большой вклад в создание моментов, и Караваеву, который неплохо подключался справа, как у тренера начались проблемы. Возложить создание моментов на одного-двух отдельных креативщиков не получилось (не на кого), структуры в атаке и понимания футболистами продвижения мяча, что должно нарабатываться на тренировках, не хватало.



Сложно представить, что Слуцкий поставит крутой комбинационный футбол без топ-игроков, особенно за такой короткий срок, как несколько месяцев работы с командой. Вполне вероятно, что весну болельщикам «Рубина» придется просто перетерпеть. Если сложится хорошо и в форме будет Игнатьев, есть как минимум одна идея в атаке — передачи Коновалова из глубины на открывающегося за спину форварда. Плюс есть группа талантливых игроков вроде Зурико, Кварацхелии и Зуева, которые могут генерировать опасность в финальной фазе атак и на дриблинге — если создавать им изоляции, это станет дополнительным источником моментов. Также есть опытные полузащитники атакующей направленности, такие как Подберезкин, который хорошо видит поле и может открываться между линий, так что совсем «Рубин» не пропадет. Но и качественного атакующего прогресса ждать не стоит.

Возможно, голов станет больше, но скорее из-за возврата показателя к среднему — в первой части сезона «Рубин» не реализовал порядка восьми голов согласно показателю xG. Правда, и в обороне коллектив Шаронова должен был пропускать значительно больше, чем получилось в итоге. Если «Рубин» действительно забьет больше 11 за оставшиеся 11 туров, то вряд ли это произойдет за счет крутых нововведений коуча.

Сложно представить, что Слуцкий поставит крутой комбинационный футбол без топ-игроков, особенно за такой короткий срок, как несколько месяцев работы с командой. Фото rubin-kazan.ru

И все же — по какой схеме будет играть команда?

В прессе муссировались разные варианты расстановок, в том числе говорили про возможное возвращение к трем центральным защитникам времен Курбана Бердыева. Как минимум эту теорию опроверг сам тренер в одном из своих интервью — речь шла о четырех защитниках в разных вариациях. Это может быть как 4-2-3-1, так и 4-3-3 или 4-1-2-2-1.

И здесь у «Рубина» широкий выбор исполнителей в атаке на одни только позиции в верхней тройке: арендованные Зуев и Ташаев, дриблинг-фанаты (но пока не мастера) Кварацхелия и Зурико, Подберезкин и Макаров. Кажется, что в этом списке все игроки — фланговые, но здесь могут быть разные варианты: Зуев, Подберезкин и Кварацхелия могут сыграть в центре (Зуев — десятку, Подберезкин и Кварацхелия даже глубже), Зурико достаточно много смещается с мячом в центр и скорее инсайд, нежели чистый вингер, а Ташаев и Макаров — классические фланговые игроки.

В центре полузащиты тоже все в порядке: есть прессинг-король Могилевец, полузащитник формата бокс-ту-бокс Башкиров и Коновалов, который неплохо видит поле и может отдать за спину, но играет в основном на чистых мячах. К ним присоединился Дмитрий Тарасов в качестве чистого разрушителя, которого не хватало в опорной зоне — из вышеназванных игроков никто не может оптимально страховать и контролировать зону перед защитниками, особенно это касается уровня борьбы и частоты плюс эффективности отборов. Неизвестно, в какой форме Дмитрий и останется ли он в команде, но вряд ли «Рубин» продолжит сезон без чистого опорника — скорее всего, будут рассмотрены другие кандидатуры, если не получится с бывшим полузащитником «Локо».

Все это подталкивает нас к нескольким выводам:

схема будет варьироваться в пределах трех вышеназванных;

ее выбор будет производиться исходя из самых разных факторов: кондиции игроков, уровня соперника, сильных/слабых сторон соперника и прочее;

у «Рубина» будет достаточно широкая ротация из матча в матч, например полузащитники вроде Могилевца и Башкирова сильно зависят от схемы на конкретный матч — три полузащитника в центре или два.

Что это значит в итоге? Против топ-клубов, где «Рубин» будет вынужден обороняться большую часть матча, выгоднее сделать выбор в пользу 4-3-3 с хорошо сбалансированным центром полузащиты — подвижными восьмерками и мощным страхующим, который в том числе будет помогать против кроссов.

В матчах же, где «Рубин» будет стараться играть с позиции силы, стоит ждать схемы 4-2-3-1 или 4-1-2-2-1 в зависимости от слабостей соперника и задач фланговым игрокам. При этом обороняться казанцы, скорее всего, будут в расстановке 4-4-2 (с выдвинутой в первую линию десяткой).

