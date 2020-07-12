Роналду хвастается прессом, Бекхэм — женой и дочкой, а у Смолова просто жизнь удалась

Футбольный Instagram-обзор в честь несостоявшегося Евро-2020

Накануне, 11 июля, должен был состояться финал юбилейного чемпионата Европы, который впервые проходил бы сразу в 12 странах Старого Света. Но в планы вмешалась пандемия, и экспериментальный Евро теперь пройдет еще и в нечетный год — в 2021. Очередной выпуск традиционной рубрики Instagram-обзоров посвящен исключительно Его Величеству футболу. Как Роналду и Бекхэм сентиментальничают, Макаров оживает на поле и в «Инстаграме», а Смолов отдыхает с чувством состоявшейся карьеры (а может, и жизни) — в Instagram-обзоре недели.

Криштиану Роналду распределяет контент на мужской и женский?

На прошедшей неделе КриРо успел и поностальгировать, и похвастаться накачанным прессом. Что называется, равное распределение контента для мужской аудитории и для женской.

Позавчера Крис вспоминал, что ровно 4 года назад завершился Евро-2016, в котором португальцы стали чемпионами. Роналду в том матче получил травму и не смог его завершить, но праздновал победу, естественно, вместе со всей командой.

«В этот день 4 года назад мы прожили исторический и уникальный день для всех нас! Для меня это был, без сомнения, самый важный титул в моей карьере!» — подписал КриРо (в копилке которого, между прочим, пять «Золотых мячей» и пять побед в Лиге Чемпионов).

А чуть ранее португалец запостил куда менее сентиментальную, но более нарциссичную картинку. Футболист похвастался, как отдыхает на своей вилле в шезлонге, демонстрируя идеальные «кубики» пресса. «Перезарядка», — подписал публикацию форвард «Ювентуса».

Бекхэм восхищается силой духа знаменитого ветерана и любит семью

Безусловная легенда футбола, бывший английский полузащитник, а ныне — владелец футбольного клуба из Майами Дэвид Бекхэм в одном из последних постов выложил видеозапись встречи с капитаном Томом Муром. Ветеран Второй мировой войны, недавно переживший операцию по замене тазобедренного сустава, во время пандемии запустил кампанию по сбору средств для врачей на платформе JustGiving. В обмен на пожертвования ветеран пообещал 100 раз обойти на ходунках свой небольшой сад до того, как ему исполнится 100 лет. Он собрал 33 миллиона фунтов. Королева присвоила ветерану рыцарское звание, теперь он сэр, а на недавнее свое столетие капитан Мур получил несколько десятков тысяч открыток со всей Британии и из множества других стран мира. Бекхэм тоже не смог пройти мимо этой трогательной истории:

«Мы не можем насладиться Евро-2020 этим летом, и поэтому сборная Англии по футболу собирает команду из 23 невероятных людей, которые помогали обществу во время этой пандемии. Для меня было огромной честью быть приглашенным на встречу с капитаном этой особенной команды, сэром Томом Муром, чтобы поблагодарить за его героические усилия по сбору средств. Он особенный человек», — написал Бэкс.

Публикацией ранее Бекхэм предстал перед многочисленными подписчиками в образе любящего отца, который души не чает в своей семилетней дочке Харпер. Согласитесь, даже всегда блистательный Дэвид на семейных фото с дочерью становится «домашним милым папашей».

«С днем рождения мою милую леди, самую уникальную маленькую девочку! Папа так сильно тебя любит! Наша песня, под которую мы всегда танцуем»

Ну а в начале недели Бекхэм поздравил и свою супругу, некогда популярную солистку группы Space Girls Викторию Адамс (ныне более известную как Виктория Бекхэм) с 21 годовщиной их свадьбы.

«23 года назад мы сидели в комнате с Гари Нэвиллом, а по телевизору показывали Spice Girls. Я обернулся к нему и сказал: «О, как мне нравится вон та — в маленьком черном комбинезоне!» Кто бы мог подумать, что спустя много лет мы с ней будем праздновать 21-летие со дня свадьбы и у нас будет четверо самых красивых и прекрасных детей. Спасибо и с годовщиной, я люблю тебя!» — написал сентиментальный пост Бекхэм.

Жизнь Федора Смолова удалась

Российский форвард испанской «Сельты» Федор Смолов, похоже, уже выполнил программу минимум в своей карьере. Ну а что? «Реалу» забивал, «Барселоне» — тоже. С менее именитыми командами Примеры дела, конечно, похуже, но кого это волнует, когда за плечами такой послужной список?

«Просто мой mood (настроение, — прим. ред.) по жизни» — подписал Смолов свое курортно-фешенебельное фото со средиземноморского пляжа.

«Артист», — подколол коллегу другой российский футболист в Европе Александр Головин. Нашлись, правда, и те, кто припомнил Смолову, возможно, главный промах в карьере. «Лучше бы хорватам пенальти забил», — написали болельщики сборной России.

Евгений Макаров становится кумиром татарстанских мальчишек

Полузащитник «Рубина», вышедший на прошедшей неделе из тени — и сразу в лидеры атак казанской команды, заслонив собой даже Хвичу, не преминул воспользоваться моментом и обновить-таки довольно подзаброшенный профиль. Судя по всему, Макаров действует по принципу «сначала добейся».

Если за прошедшие полгода футболист и публиковал что-то, то это совместные снимки с супругой и достопримечательности Казани. Теперь же, принеся своей команде такие важные 6 очков в борьбе за выживание, позволил себе продемонстрировать и порцию эмоций. А их на видео предостаточно!

В комментариях уже появились признания от более юных футболистов. «Кумир», — написал один из подписчиков.

Иван Игнатьев пока хорош лишь на фото

А вот 21-летний форвард «Рубина» Иван Игнатьев, не забивший уже в котором матче сезона — на этот раз своей бывшей команде «Краснодару», выложил карусель игровых фото с самим собой. По кадрам кажется, что на поле Игнатьев рвал и метал. На деле Игнатьев показал беззубую игру в атаке — моменты, которые для него были созданы, заканчивались «изи каткой» для вратаря гостей.

Зато с бывшими одноклубниками удалось удачно сфотографироваться. «Казань с победой, важные три очка. Рад был увидеть своих друзей», — подписал фото Иван с полузащитником «Краснодара» Даниилом Уткиным и форвардом Магомедом Шапи.