Как Елабуга команду Слуцкого разгромила

А нынешний тренер «КАМАЗа» играл с ним в одном составе

Казанский «Рубин» заключил контракт с Леонидом Слуцким. Самым загадочным этапом биографии Леонида Викторовича является его профессиональная игроцкая карьера, когда молодой футболист защищал ворота трех команд. «Реальное время» удалило темное пятно из биографии нового наставника казанцев.

Слуцкий в МЦОП



Первой в карьере 17-летнего Леонида стала команда МЦОП «Волгоградец» из его родного города. Это был 1988 год, когда руководство советского футбола почувствовало острую необходимость в том, чтобы дать дорогу молодежи. И если ранее во второй лиге, то есть на уровне мастеров, играла только одна команда «птушников», а именно московская ФШМ (Футбольная школа молодежи), то к концу 80-х было уже несколько МЦОПов.

Это был и МЦОП «Металлург», базировавшийся то в Свердловске, то в его пригороде Верхней Пышме (именно в Верхней Пышме начинала легенда 90-х Олег Веретенников). Был также МЦОП из Куйбышева, который в 1989 году переделали в гибрид ШВСМ-СКА. В Краснодарском крае играла команда МЦОП «Химик» из Белореченска, по Союзу такие команды были также в Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане и Узбекистане. Возвращаясь к Волгограду — там могут гордиться Валерием Бурлаченко и Игорем Меньщиковым, бывшими игроком «Ротора» и, кстати, «Рубина».

Что касается коллег Слуцкого по первой команде, то мы остановимся на четырех из них. Основным голкипером был Сергей Градов, у которого затем случилась какая-никакая профессиональная карьера, только вот пиком ее были команды Йошкар-Олы и Рыбинска, а заканчивал он этот путь в любителях в городе Калач-на-Дону. А ведь в подростковом возрасте Градов стал героем международного турнира в Бельгии, где отбил, а затем и забил решающие пенальти в финальном матче.

Фото из личного архива Леонида Слуцкого (sport-express.ru)

В «Волгоградце» играли также Виталий Суетов и Николай Котовец. С Котовцом Слуцкий пересечется в своей последней команде «Судостроитель» из Волгограда. Суетова каким-то ветром занесет в 1993 году в Казань, где он будет играть не просто за «Рубин», а за «Рубин-Тан», поскольку команде тогда помогала известная в 90-е годы корпорация Сергея Шашурина «Тан». А закончит свою карьеру Суетов в «Спартаке», только не в московском, а в хельсинкском, сформированном из советских эмигрантов.

Слуцкий же с Градовым и Суетовым перебрался в команду второй лиги «Звезда» из поселка городского типа Городище. Уже по названию можно понять, что она относилась к спортобществу «Вооруженные силы» и там можно было отслужить. С другой стороны, это уже были времена перестроечные, а потому, помимо армии, у команды появился спонсор — местная птицефабрика. Поэтому и состав команды получился достаточно опытным, поскольку там оказались несколько легенд волгоградского футбола времен «Ротора» второй лиги.

— Я с девяти лет регулярно ходил с пацанами из нашего двора на «Ротор». Он не играл в высшей лиге, но мы знали и любили всех звезд волгоградского футбола — Гузенко, Дивака, Ванина, Файзулина. А поскольку у меня с детства была любимая команда внутри своего города, не было поклонения перед другими, — рассказывал будущий тренер в книге Игоря Рабинера «Леонид Слуцкий. Тренер из соседнего двора».

И переход в «Звезду» помог ему осуществить детскую мечту: главный тренер Александр Гузенко, начальник команды Виктор Дивак, который провел полсезона на поле, плюс Владимир Сапельников, с которым Леонид делил гостиничный номер на выездах, Сергей Малухин. Из достаточно молодых — Михаил Белов, нынешний главный тренер «КАМАЗа».

Фото sports.ru/tribuna/blogs

Команду Слуцкого разгромили в Елабуге

Союз разваливался, Азербайджан с Арменией уже дошли до состояния взаимной ненависти, а потому их команды раскидали по разным зонам второй лиги. Городище попало в такую интернациональную зону, где было шесть команд из Азербайджана и девять из Грузии. У азербайджанцев и грузин, кстати, тоже были свои МЦОП, для которых главной задачей было выращивание молодежи, но остальные команды Закавказья выходили биться на поле «здесь и сейчас».

Как вспоминал тогдашний партнер Слуцкого Андрей Соловьев, за две первые игры в ворота «Звезды» пробили семь (!) пенальти — четыре в Кировобаде (ныне Гянджа) и три в Казахе. И отбивать их пришлось Слуцкому, поскольку основной вратарь Александр Сиволобов получил травму на сборах, а конкурент Градов к тому времени отошел на второй план.

Слуцкий вспоминал о тех временах, о зарплате в 500 рублей (при среднестатистической в 200) и о том, как все закончилось 13 октября 1989 года, когда 18-летний Леонид полез на дерево за котенком и упал, получив страшную травму.

Вернуться в футбол он попробовал в следующем сезоне, играя на турнире КФК, коллективов физкультуры, или, проще говоря, третьей лиги. Там опять же играл Котовец, однокашник по МЦОП «Волгоградец», но и состав «Судостроителя», и уровень его амбиций уступали даже соседям из Камышина. Зону в том году выиграла местная команда «Авангард», вторая команда Камышина после ставшего в одночасье знаменитым уже в России «Текстильщика». Понятно, что уровень третьей лиги чемпионата СССР был крайне невысок.

Самое крупное поражение команда Слуцкого потерпела в Елабуге от местного «Торпедо» — 0:3. Увы, один из участников того матча Нургаян Ахметов, ныне отвечающий за развитие футбола и мини-футбола в Елабуге, не смог припомнить среди своих соперников будущего тренера сборной России.



Леонид Слуцкий в составе «Звезды» (второй слева ). Фото sports.ru/tribuna/blogs

— Я даже поискал какие-либо документы тех лет, нашел программки того сезона. Все равно ничего не вспомнил, кроме общих фактов. Мы, оказывается, против Слуцкого играли, ни фига себе, — удивлялся Ахметов в разговоре с нами. — Из общих воспоминаний остался, например, оркестр в Камышине. Там было две трибуны и сидели оркестранты. Когда атаковал их местный «Авангард», то они наяривали бравурные марши. Когда атаковали гости, тоже играли марш, но похоронный. Вот с ними мы стартовали в том сезоне, я и это бы не вспомнил, но программка того сезона подсказала. Еще помню визит в Чапаевск. Там я понял, что такое чистый воздух, поскольку в Чапаевске дышать было вообще нечем.

Что касается нашей команды, то «Торпедо» образовалось в 1986 году, мне тогда 26 лет было. У нас до этого была команда Елабужского тракторного завода, потом руководству сказали: хватит трактора выпускать, машины давайте. И завод перестроился, и нашу команду переименовали в «Торпедо». Играли на первенство Татарстана с тогдашними лидерами «Прогрессом» из Зеленодольска, с Нижнекамском, Челнами. Казанские команды помню, особенно приезд на «Электрон», где был, пожалуй, лучший газон в СССР. На газон наступаешь, бутс поднимаешь, и трава поднимается. Газон ровный-ровный…

Пятая лига: колыбель будущих звезд

И в 1990 году, получается, нас заявили на чемпионат России среди коллективов физкультуры.

Мы там усилились, как раз в Челнах «Турбина» прекратила существование как команда второй лиги, и вместо нее заявилось «Торпедо», будущий «КАМАЗ». Из «Турбины» игроки к нам подъехали. И вот у нас были вратарь Бычков, Пузырев, Самошкин, Сибгатуллин, Смолкин с опытом игры во второй лиге, из Нижнекамска подтянулись Бикмуллин, Терешенин и местные ребята были. Казанские? Казанских не было, они под другим командам республики разбредались, до нас не доезжая. В том же Зеленодольске, например, их хватало.

Нургаян Ахметов, ныне отвечающий за развитие футбола и мини-футбола в Елабуге, не смог припомнить среди своих соперников будущего тренера сборной России. Фото vk.com

Что вам еще рассказать. Сыграли мы сезон на союзный КФК, а потом чемпионат СССР развалился, вслед за страной. И у нас был еще старт в чемпионате России уже в качестве команды мастеров, поскольку играли во второй лиге. Объявился тогда спонсор, очень любивший футбол, подтянул тренера Виктора Федулова, у того были какие-то завязки по Украине. И вот он к нам приехал с «бандой» украинцев, плюс из тех же Челнов опять подтянулись легендарный Виктор Амелькин, Коля Вавилов, из Зеленодольска приехал Толя Распусков, и мы заявились как команда «Скат 5 С». Руководство было амбициозное, пообещало, что начнем со второй лиги, а через два-три года должны играть в Кубке УЕФА. В принципе, тот же «Текстильщик» осуществил подобную задачу. А мы не смогли. Уже к концу сезона выяснилось, что у спонсора фирма «левая», там какие-то подставные персонажи, главного из которых объявили во всероссийский розыск… И все, накрылась наша мечта о Европе медным тазом. А Слуцкий, получается, свою осуществил. А мы против него играли. Е-мое, кому сказать — не поверят!

Точно так же удивился новости о том, что играл против Слуцкого, бывший гендиректор «Рубина» Ильгиз Фахриев, защищавший на тот момент цвета зеленодольского «Прогресса»:

— Серьезно? Это сюрприз для меня. Приятный. Эх, найти бы сейчас протоколы тех игр. Мы были в числе лидеров первенства КФК, коллективов физкультуры, на равных бились в товарищеских матчах с командами второй лиги, тем же «Рубином», и воспитывали сильных футболистов. Тот же Рустям Фахрутдинов был лидером нападения «Прогресса», из которого перебрался во вторую лигу, в «Дружбу» из Йошкар-Олы, а громко заявил о себе уже на излете карьеры, играя в высшей лиге чемпионата России за самарские «Крылья Советов». Марс Саитов и Юрий Люкшин, поиграв в Зеленодольске, отправились поднимать нижнекамский футбол, когда «Нефтехимик» стал командой мастеров чемпионата России.

К словам Фахриева можно добавить, что за «Прогресс» тогда играли известные казанцы и местные футболисты Зуфар Замалетдинов, Виталий Никитин, Александр Федоров, Сергей Шиляков. Баланс встреч с командой Слуцкого — 2:0, 1:2.

Удивился новости о том, что играл против Слуцкого, и бывший гендиректор «Рубина» Ильгиз Фахриев. Фото Романа Хасаева

Та КФК, пятая по ранжиру лига советского футбола (после высшей, первой, буферной и второй), запомнится разными, незаметными, на первый взгляд, событиями и заметными, как выяснилось, игроками и тренерами. К примеру, лучшим бомбардиром «Саян» из Абакана стал Николай Ельчанинов с семью мячами. Казалось бы, ничего особенного, если не учитывать, что Ельчанинов по «основному роду деятельности» был хоккеистом, выступая в хоккее с мячом за команду высшей лиги с одноименным названием «Саяны». В Алдане заканчивал карьеру Игорь Криушенко, будущий тренер сборной Белоруссии. Сразу три будущих игрока «КАМАЗа» выступали в том сезоне на КФК: в Изобильном еще только начинал Александр Горбачев, в Ельце запомнился Виталий Миленин, а в башкирском Ишимбае за местный «Вихрь» играл Лев Матвеев. В «Химике» из Семилук, что в Воронежской области, собрали мощный состав из бывших и будущих футболистов «Факела», а одним из лидеров был Эдуард Саенко, отец будущего игрока сборной России Ивана Саенко. Сильный состав позволил «Химику» опередить «Авангард» из Тамбова, чьи «футбольные дети» выступают сейчас на уровне Премьер-лиги. Свое слово в футболе сказал и нападающий «Эталона» из Баксана (Кабардино-Балкария) Юрий Красножан, ставший в будущем известным тренером.

Последней командой в игровой карьере Слуцкого значится некий «Блиц», который также играл на КФК, только уже в России. В 1994 году эта команда заявилась, проиграла будущем победителю группы АПК из Морозовской — 2:4 и снялась с турнира, оправдав свое название. АПК в том году возглавлял известный арбитр Эдуард Лакомов (он инспектировал финал Кубка России между ЦСКА и «Рубином», когда Алдонин на 90+1 решил исход поединка, смачно пальнув из-за штрафной. В том же году Лакомов ушел из жизни (прим. авт.). Лакомов мог бы продлить игровую карьеру Слуцкого, ведь он затем пригласил в свой АПК трио «блицеров» — Кучерова, Мхитаряна и Снимщикова, но 23-летний голкипер не привлек внимания многоопытного и многогранного футбольного функционера.

Слуцкий не забыл свое игровое прошлое как страшный сон. Кого-то из своего прошлого он продолжает находить и «подтаскивать» к себе. Сергея Виноградова из «Судостроителя» можно было обнаружить в качестве массажиста в ФК «Москва», главным тренером которого работал Леонид Викторович. Сергей Никитин, однокашник по МЦОП «Волгоградец», работал в ЦСКА, будучи приглашенным туда на должность спортивного директора, а до этого был со Слуцким в волгоградской «Олимпии» и в «Крыльях Советов». А в школе имени Л.В. Слуцкого в Волгограде работают тренерами бывшие воспитанники по «Олимпии» и подопечные по элистинскому «Уралану» Сергей Ихсанов, Антон Сахаров и Владимир Чекунов, плюс Снимщиков, с которым Слуцкий сыграл один совместный матч за «Блиц».

