«Стоим, греемся, со стороны выглядим смешно»: волжское дерби играли больше ста минут из-за VAR`а

«Рубин» дома проиграл «Крыльям Советов»

Казанцы и самарцы за последний год встречались уже в третий раз, и все эти матчи выпадали на памятные или праздничные дни. В концовке прошлого сезона команды сыграли в Самаре 12 апреля в День космонавтики и выдали довольно интересную встречу, закончившуюся лучшим голом чемпионата в исполнении Антона Зиньковского. В ноябре команды закрывали первый круг нынешнего сезона на «Самара Арене» в День народного единства, сыграв пусть и нулевую, но насыщенную разными событиями на поле и за его пределами ничью. И вот очередной матч, выпавший теперь на Международный женский день. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий перед игрой призывал всех мужчин подарить своим женщинам поход на футбол, однако праздника на «Центральном» в этот день не случилось. О том, как VAR стал главным действующим лицом очередного волжского дерби — в репортаже «Реального времени» с первого домашнего матча «Рубина» под руководством Слуцкого.

«Рубин» Слуцкого пока не сильно отличается от «Рубина» Шаронова

Неделю назад «Рубин» сыграл первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого против «Тамбова» (0:0). Несмотря на счет, встреча, которая игралась в Нижнем Новгороде, получилась не такой уж и скучной — уже в первые 20 минут команды создали четыре опасных голевых момента на двоих. Во втором тайме казанцы пропустили, но гол был отменен. Слуцкий весь матч был очень активен на бровке и много общался со своими подопечными:

— Квара, где грузинская техника? Олег, домой! Фланги, фланги…

Согласно данным Instat, «Рубин» стал лидером 20-го тура сразу по нескольким показателям. Казанцы больше всех в туре владели мячом, показав в игре с «Тамбовом» процент 66,16% и 38:37 времени. Больше, чем «Краснодар» (63,19%) и ЦСКА (58,01%). Также подопечные Слуцкого сделали больше всех передач в туре — ровно 700 (у «Краснодара» 666, у ЦСКА 599). Среди игроков лидер по числу передач защитник Пабло Сантос, который сделал 101 точный пас из 105. По обводкам «рубиновые» также были в лидерах — казанцы совершили 18 удачных обводок из 31. Больше всего удачных действий в этом показателе удалось совершить грузинскому технарю Хвиче Кварацхелии — пять удачных попыток из восьми.

В целом же первый матч Слуцкого с «Рубином» вышел скомканным. Тренерский штаб попробовал две структуры: сначала — с одним чистым опорником и Йевтичем на фланге, затем — без номинального разрушителя и с Йевтичем в роли атакующего полузащитника, но соперник все равно был ближе к голу. Исходя из карты передач, можно увидеть, что абсолютными лидерами по количеству пасов стали защитники и два опорника, перекатывавшие мяч между собой. Реальное продвижение вперед у команды получалось намного хуже. Все это со стороны напоминало «Рубин» Романа Шаронова образца осени — очевидно, что у Леонида Викторовича даже после трех зимних сборов с командой еще очень много работы.

Казанский клуб второй матч подряд при новом тренере выглядел в атаке объективно уныло и не забил

— Пользуясь случаем, хочу пригласить жителей, и особенно жительниц, Казани на «Центральный» стадион 8 марта. Думаю, что у многих женщин еще не было празднований женского праздника на футболе. Поэтому, мужчины, даю вам бесплатный совет: дешево и сердито — подарите своим женщинам поход на стадион. А мы со своей стороны тоже попытаемся преподнести подарок и показать яркую и зрелищную игру, — обещал Слуцкий перед игрой.

Нацеленность на стерильный футбол в исполнении «Рубина» продолжилась и в игре против «Крыльев Советов», хотя теперь уже и ошибок стало больше. Но главное, зачем порядка 6 тысяч зрителей пришли на стадион «Центральный» 8 марта на футбол, был обещанный атакующий футбол в исполнении подопечных Слуцкого и, конечно же, голы. Однако казанский клуб второй матч подряд при новом тренере выглядел в атаке объективно уныло и не забил.

Рыжиков уже не первый номер «Крыльев»

Самой любопытной персоной в составе самарского клуба для казанской публики продолжает оставаться вратарь Сергей Рыжиков. Футболист, с которым «Рубин» одерживал свои главные победы, второй сезон проводит в «крылышках», однако результаты самарцев с Рыжиковым в воротах совсем не впечатляют — в прошлом сезоне клуб играл в переходных матчах за право остаться в РПЛ, а в этом году за 10 туров до конца и вовсе расположился в зоне вылета.

— Мои года — мое богатство, как говорится. Накопленный опыт, набитые шишки, пропущенные голы, жизненный опыт — все это помогает мне играть. Физически чувствую себя нормально, люблю свое дело. С нетерпением жду каждой тренировки. Так что как минимум годик еще поиграем, — говорил Сергей летом в интервью «Реальному времени».

К Рыжикову, может, и не так много претензий, несколько раз прошедшей осенью он проводил впечатляющие матчи, однако уже вторую игру в новом календарном году Сергей остается в запасе, а основным вратарем «Крыльев» теперь стал 32-летний Евгений Фролов. Прошлый сезон он провел в «Оренбурге», а этот начинал в составе «Сочи», но в зимнюю паузу оказался в Самаре.

Уже вторую игру в новом календарном году Сергей остается в запасе

Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», подтвердил, что именно Евгений теперь первый номер самарцев, но тут же добавил:

— Но у кого-то другого в нашей команде тоже есть шанс стать первым. Кто будет первым на оставшиеся игры? Трудно угадать. Кто будет лучше играть. Пока что мы доверяем Фролову.

Новый вратарь «крылышек» в первом же матче за новый клуб отразил пенальти от «Оренбурга». Одиннадцатиметровый удар — очень сложный эпизод, и он всегда хорошо раскрывает вратаря. Если бы Фролов пропустил пенальти на 24-й минуте, да еще и после удаления — «Крылья» бы точно не набрали очков в этом матче. А Евгений сохранил своей команде шансы на положительный результат. В игре с «Рубином» у него было не так много работы.



Как VAR вышел на первый план

Волжское дерби накануне стало 50-м официальным матчем между «Рубином» и «Крыльями Советов». На счету казанцев до матча было 22 победы при 15 ничьих и 12 поражениях. Разница мячей 65—47 в пользу «рубиновых». В чемпионатах России между командами было сыграно 29 матчей: 15 побед одержал «Рубин», 5 — «Крылья Советов», 9 раз команды сыграли вничью.

С первых минут в составе «Рубина» вышел Зурико Давиташвили, который остался в запасе в предыдущей игре с «Тамбовом», а в защите появился Карл Старфельт, подменивший не успевшего восстановиться к игре Филипа Уремовича. У «Крыльев» вместо дисквалифицированного за красную карточку в прошлом матче Срджана Мияйловича вернулся в стартовый состав отбывший дисквалификацию Александр Анюков, который вывел команду на поле с капитанской повязкой.

Первый удар в створ ворот был нанесен только на 15-й минуте. Еще 15 минут казанцы и самарцы играли неспешно, с минимумом опасности у ворот соперника. Затем в центре внимания оказались не команды, а система видеопомощи арбитрам (VAR). Едва ли не после каждого спорного эпизода приходилось обращаться к повторам. Суммарно «Рубин» и «Крылья» провели на поле более ста минут игрового времени за два тайма.

Диктор стадиона уже объявил автора забитого мяча, «Рубин» успел наобниматься вдоволь, но судье подсказали, что торопиться с празднованием не стоит

На 30-й минуте матча казанцы заработали штрафной. Дарко Йевтич выполнил подачу, а Пабло Сантос опередил самарского защитника и забил гол. Диктор стадиона уже объявил автора забитого мяча, «Рубин» успел наобниматься вдоволь, но судье подсказали, что торопиться с празднованием не стоит. В итоге после затяжного просмотра гол «Рубина» был отменен. Изначально арбитры VAR не смогли помочь главному, поэтому судья Владимир Москалев отправился сам решать судьбу эпизода. Но тут случилось невероятное: камера VAR не сработала, а на экране виднелась лишь эмблема РФС. Москалев долго ждал ответа от техники, но в итоге смотрел повтор за скамейками команд в специальном чемоданчике с монитором внутри, который припасен как раз для таких случаев, когда первый технический элемент не отвечает. Когда арбитр внимательно изучил момент с взятием ворот, то уверенно показал: офсайд.

Ранее при помощи VAR`а был рассмотрен эпизод с вероятной игрой рукой в штрафной «Рубина», однако решение было принято чуть быстрее и не в пользу атакующей самарской команды. В итоге концовка тайма для казанцев стала воплощением всех бед. После отмененного гола «рубиновые» сначала упустили Дениса Поповича, который технично перебросил Юрия Дюпина и открыл счет в матче — 1:0 в пользу «Крыльев». Затем вторую желтую карточку на ровном месте получил Кварацхелия и был удален с поля. «Рубин» на весь второй тайм остался вдесятером.

— Сегодня было тяжело, поле не позволяло играть в хороший футбол. Моя команда показала характер, и мы заслужили три очка, — сказал после игры автор единственного в матче гола Попович.

— Когда забивали мяч, не было опасения, что арбитр опять что-нибудь найдет и отменит гол?

— После игры с «Оренбургом» я сказал, что VAR — хорошо, но каждый раз ждать по 5—7 минут — это много. Сегодня было холодно, три раза по 5 — это 15 минут. В следующий раз хотелось бы, чтобы решения принимались быстрее.

Сегодня было тяжело, поле не позволяло играть в хороший футбол. Моя команда показала характер, и мы заслужили три очка

— Статуэтку лучшего игрока матча не отдадите Чернову за классный пас?

— Я могу отдать, мне все равно. Меня интересует только Самара, чтобы мы остались в Премьер-лиге, и я буду стараться помогать своей команде решить главную задачу. У нас 16 команд, и у каждой из них есть шансы вылететь. Будет борьба до последнего тура.

— Можете сравнить нынешний «Рубин» с прошлогодним?

— Меня не было в России полгода. Раньше у «Рубина» была другая формация, а со Слуцким команда хочет играть в футбол, это видно, но на таком поле это было сложно сделать. Я желаю им только самого лучшего.



Второе удаление в матче и заслуженная победа Самары

В начале второго тайма «Крылья» забили вновь — Деян Радонич оказался самым проворным в штрафной казанцев, однако при помощи VAR гол вновь был отменен из-за офсайда.

На 63-й минуте Зуев издали пробил без обработки по летящему мячу, тот просвистел совсем рядом со штангой — Фролов уже не успевал спасти свою команду. Спустя пару минут Старфельт мог сравнять счет, оказавшись в полном одиночестве перед воротами гостей, однако не смог обработать отскочивший от газона мяч и пробил грудью мимо цели.

На 70-й минуте игрок «крылышек» Глушенков угодил в штангу, а затем Юрий Дюпин откровенно спас свою команду. Атака «Крыльев» получилась практически образцовой, однако шикарный сейв вратаря «Рубина» оставил казанцев в игре. Несмотря на то, что впереди были гости, они же и продолжали организовывать момент за моментом, а вот хозяева вдесятером практически ничего в концовке создать так и не сумели. За 10 минут до конца второго тайма у «Крыльев» был удален Антон Зиньковский, которому была показана вторая желтая карточка. Фол был совсем не очевидным и вряд ли тянул на желтую — игрок после спорного эпизода долго возмущался и нехотя покинул поле.

— Все немного передохнули, сейчас во всем нашем чемпионате долго смотрят моменты, — говорил после матча Зиньковский. — Думаю, что со временем все будет хорошо. Вот до первого просмотра VAR мы давили, атаковали, а после 4-5 минут паузы соперник перехватил инициативу. Все отдохнули и пошла другая игра. Так же и во втором моменте. Хочу сказать, что пока смотрят VAR, обе команды стоят, греются. Со стороны это выглядит смешно. Но со временем, думаю, это изменится.

Ну ничего страшного. Страшно только, что следующую игру пропускаю. У нас очень важный матч с «Тамбовом» и меня там не будет

— В прошлом туре сразу двух арбитров отстранили за то, что они не дали вторые желтые карточки. Как вам кажется, не с этим ли связаны сегодняшние удаления?

— Ну теперь их не отстранят, сто процентов (смеется). Был такой момент, парень падал, где-то за меня зацепился. Резервный арбитр говорит, что контакта не было, а рефери дает желтую, смотрит на мой номер и дает красную. Ну ничего страшного. Страшно только, что следующую игру пропускаю. У нас очень важный матч с «Тамбовом» и меня там не будет.

— Не обидно, что вас уже хотели заменить, но не успели?

— Обидно. Видите, как получилось, подвел команду. Спасибо ребятам, что дотерпели.

В итоге матч, в котором три раза применялся VAR, завершился минимальной победой «Крыльев Советов» — 1:0. После отставки Романа Шаронова казанский клуб продолжает играть беззубо в атаке — у «Рубина» с декабря так и осталось 11 забитых мячей. Теперь уже за 21 матч.

Леонид Слуцкий: «После удаления мы не бросили весла»

Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович после матча не стал акцентировать внимание на многочисленных видеоповторах, заявив, что он ничего не видел:

— Была тяжелая игра, как и ожидали. Два соседа по турнирной таблице, которые борются за выживание. Думаю, было большое давление на игроков и тренеров. Первый тайм был интересный, мы больше контролировали мяч и были лучше до удаления у «Рубина». Во втором тайме у нас была пара хороших моментов, которые мы не реализовали. Потом случилось удаление Зиньковского, но мы бросили играть еще раньше. «Рубин» начал прижимать нас к воротам, и было тревожно в последние 15 минут. Слава богу, нам улыбнулась удача. Самое главное для нас сегодня было набрать три очка.

— Оцените работу судьи Владимира Москалева. Сегодня был его первый выход после долгого отсутствия.

— Тренерам запрещено оценивать работу судей. Так что я не буду ничего говорить.

— А работу видеоассистентов? Они долго смотрели повторы, техника не всегда срабатывала.

— Я не знаю, ничего не видел.

Фото kc-camapa.ru

Была тяжелая игра, как и ожидали. Два соседа по турнирной таблице, которые борются за выживание

— Не было мысли заменить Зиньковского до удаления? Он уже висел на желтой карточке.

— Была, и это моя ошибка.

— Удивил ли вас «Рубин» Слуцкого? Заметили какие-то изменения по сравнению с игрой первого круга?

— Это новая команда, где много новичков. Они гораздо лучше играли с «Тамбовом», чем сегодня. Им нужно время. Это совсем другая команда, чем играла с нами в прошлый раз. Нужно время и терпение.

При Романе Шаронове общаться с журналистами традиционно мрачным приходил Эдуардо Докампо. Теперь настала очередь Леонида Слуцкого:

— Достаточно сложно комментировать этот матч. В первом тайме случилось несколько эпизодов, которые сильно повлияли на дальнейший ход встречи. Это касается и отмененного после VAR гола, и пропущенного при курьезных обстоятельствах мяча, и, естественно, красной карточки Кварацхелии за два абсолютно непонятных нарушения в центре поля. После этого героически пытались изменить ситуацию, доминировать. Мы не бросили весла, продолжали играть. Но не хватило ни игрового, ни кадрового в первую очередь потенциала, чтобы сравнять счет.

— Уже второй матч под вашим руководством, а команда по-прежнему создает мало моментов. В прошлый раз вы сетовали на плотную оборону «Тамбова», сегодня пространства вроде бы было побольше.

— В первом тайме это было связано с большим количеством потерь в завершающей части. Мы теряли много мячей в последней трети поля и не доводили эпизоды до моментов. Во втором тайме это было связано с тем, что сложновато создавать при минус одном человеке на поле. Но в целом вы правы, проблема в атаке существует. Пока уровень взаимодействия атакующей линии и сама ее эффективность оставляют вопросы.

Пока уровень взаимодействия атакующей линии и сама ее эффективность оставляют вопросы

— Насколько повлияли на игроков «Рубина» долгие просмотры VAR? Оцените работу судьи.

— Я еще не видел момент с отмененным голом и не могу комментировать. Ребятам на поле судья сказал, что Кварацхелия находился в положении вне игры. Я не могу оценить эпизод, пока не увижу повтора. Судья принял такое решение. С желтыми Кварацхелии: первая у меня вызывает большие вопросы. Это было прямо передо мной, и, на мой взгляд, можно было и не показывать. Но за последние годы я отвык оценивать судейство, поэтому я оцениваю только игру своей команды.

Таким образом, после победы в Казани, самарцы покидают зону вылета, занимая 12-е место. Впереди у «крылышек» очередная игра с соседями по турнирной таблице — «Тамбовом». А вот «Рубин» теперь еще плотнее осел в зоне стыковых игр с 20 очками в 21 матче и отправляется в непростой вояж в Тулу к «Арсеналу» и в Екатеринбург к «Уралу».