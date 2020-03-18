Минус футбол, три баскетбола и «зеленые дерби»: какие спортивные мероприятия в Татарстане уже отменены

А какие все-таки будут сыграны

Накануне три главные спортивные лиги страны (Единая лига ВТБ, РПЛ и КХЛ) объявили о том, что после рекомендаций от министерства спорта РФ приняли решение официально приостановить свои сезоны в срок как минимум до 10 апреля с целью предотвращения распространения вируса COVID-19. Мы уже подробно рассказывали о ситуации в Континентальной хоккейной лиге, которая откровенно затянула с решением о паузе в сезоне, а также о Единой лиге ВТБ, которая среагировала оперативнее всех. В РПЛ доиграли 22-й тур и только после получения контрольных рекомендаций УЕФА выступили с заявлением. Вчерашнее синхронное решение уже сейчас вызывает ряд вопросов: если ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется к началу апреля, то все эти лиги так же синхронно объявят о возобновлении чемпионатов? Или каждая снова пойдет своим путем? Зачем КХЛ ввела всех в заблуждение поздним вечером понедельника, объявив о приостановке плей-офф всего на неделю? В любом случае новое решение принято, и жить теперь придется в соответствии с ним. «Реальное время» изучает календарь ведущих спортивных мероприятий в Татарстане и рассказывает, какие матчи в срок до 10 апреля уже точно отменены, а какие все-таки должны быть сыграны.

Футбол: настрой на паузу до середины мая

Дата: 4 апреля. Матч 24 тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» (Москва).

Где: стадион «Центральный».

Статус матча на сегодняшний день: перенос на более поздний срок.

«Рубин» до паузы на игры сборных, которая традиционно была запланирована на конец марта, должен был сыграть в гостях против «Урала» в Екатеринбурге. Фото rubin-kazan.ru

«Рубин» до паузы на игры сборных, которая традиционно была запланирована на конец марта, должен был сыграть в гостях против «Урала» в Екатеринбурге. В минувшие выходные казанцы одержали первую победу под руководством Леонида Слуцкого (1:0) в Туле, а вот уральцы были жестко биты в Питере «Зенитом» (1:7). Такой расклад был явно в пользу «рубиновых», которые на эмоциях могли бы одержать и еще одну выездную победу. Когда теперь пройдет 23-й тур — непонятно, но 10 апреля РПЛ вряд ли возобновит сезон.

По информации «Реального времени», клубы настраивают на возобновление чемпионата с середины мая. Восемь оставшихся туров будет легко уложить в срок до конца июня — первый летний месяц теперь официально свободен для завершения большинства европейских чемпионатов — Евро-2020 накануне был официально перенесен на лето 2021 года. Однако как будет развиваться ситуация и возобновится ли вообще чемпионат, решит только дальнейшая ситуация с пандемией коронавируса в нашей стране. По сути, российский футбол после выхода из зимнего перерыва получил еще одну продолжительную официальную паузу. Возможно, какие-то команды снова отправятся на краткосрочные сборы в апреле — начале мая, чтобы к решающей части возобновленного чемпионата подойти во всеоружии.

До 10 апреля «Рубин» должен был сыграть всего один домашний матч — 5 апреля в гости к казанцам приехал бы «Локо». Встреча была бы очень важна и для Юрия Семина, который нацелен на попадание в первую тройку, и для Леонида Слуцкого, который борется за то, чтобы покинуть нижнюю четверку. Кстати, вынужденная коронавирусная пауза должна пойти «Рубину» на пользу в том моменте, что если чемпионат будет доигрываться в июне, то точно будут решены все вопросы с «Ак Барс Ареной», на которой клуб планировал доигрывать нынешний сезон.

Хоккей: странные решения от КХЛ продолжатся?

Дата: 18—30 марта. Серия второго раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (Уфа).

Где: «Татнефть Арена».

Статус серии: перенос на более поздний срок, перенос в другое место или отмена.

«Ак Барс» в начале недели готовился к «зеленому дерби» в штатном режиме тренировок. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Самый запутанный и непонятный сценарий возобновления сезона (если он все-таки возобновится) ожидает Континентальную хоккейную лигу. Здесь своей паузой в несколько дней посеяли панику не только среди болельщиков, но и среди хоккеистов. Легионеры «Салавата Юлаева» начали через соцсети призывать лигу срочно приостановить чемпионат, а также забронировали себе чартер для срочного вылета в Европу. Однако из Уфы их пока не отпустили, но призыву КХЛ все-таки последовала. При этом потеряв в режиме ожидания два иностранных клуба — финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс», которые по решению местных властей остановили свои сезоны в связи с мерами, принятыми из-за эпидемии.

Поздним вечером понедельника КХЛ все-таки опубликовала заявление, в котором ни разу не было употреблено слово «коронавирус». Из официального обращения лиги следовало чуть ли не то, что чемпионат срочно прерывается на неделю из-за выхода двух иностранных команд и будет доигран шестью российскими. Ну и сама формулировка «сезон прерван для организации и согласования с государственными органами нового формата» снял последние шоры с глаз у тех, кто верил в самостоятельность лиги. Во вторник, видимо, после «согласования», КХЛ опубликовала более внятное сообщение с первым комментарием своего президента Алексея Морозова по всей ситуации.

Чем будут заниматься клубы до 10 апреля, пока непонятно. Контракты в лиге действуют до 30 апреля, и даже если чемпионат возобновится, то у лиги будет меньше трех недель, чтобы доиграть еще три раунда до четырех побед. По информации «Реального времени», одним из приоритетных назывался вариант, при котором 6 российских клубов доиграли бы сезон в Сочи без зрителей в формате Финала шести, который раз в три года определяет чемпиона страны в российском волейболе.

«Ак Барс» в начале недели готовился к «зеленому дерби» в штатном режиме тренировок. Татаро-башкирское противостояние должно было стартовать сегодня в Казани. За неделю его статус менялся как минимум три раза. Сначала оно должно было пройти в нормальном режиме. Затем — без зрителей. И вот, наконец, было объявлено о его отмене. Увидеть эту серию в традиционном формате «до четырех побед» этой весной нам уже вряд ли доведется.



Баскетбол: УНИКС призывает сидеть дома

Дата: 14 марта, встреча регулярного чемпионата УНИКС — «Енисей» (Красноярск). 20 марта, четвертьфинал Кубка Европы УНИКС — «Партизан» (Белград). 28 марта, встреча регулярного чемпионата УНИКС — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

Где: «Баскет-холл».

Статус игр: перенос на более поздний срок.

Казанские баскетболисты помимо Единой лиги ВТБ вышли в четвертьфинал Кубка Европы и 17 марта должны были начать противостояние против сербского «Партизана». Фото unics.ru

Пожалуй, больше всех из казанских клубов коронавирус задел домашние матчи баскетбольного УНИКСа. Совсем недавно Единая лига ВТБ и так была вынуждена прерваться более чем на три недели из-за международной паузы, связанной с играми сборных. При этом в европейском баскетболе календарь довольно насыщенный, и любой перерыв наверняка шел на пользу подопечным Димитриса Прифтиса, которые в этом сезоне очень много летают. Однако вряд ли кто-то из представителей клуба мечтал о такой паузе, как нынешняя.

Единая лига ВТБ среагировала на ситуацию с пандемией довольно оперативно и объявила о приостановке чемпионата еще в прошедшую пятницу днем. Лишь один баскетбольный матч регулярного сезона был сыгран без зрителей, да и тот не на территории России — в Таллине эстонский «Калев» принимал «Локомотив-Кубань». Уже на следующий день в лиге выступили с заявлением о паузе в чемпионате. Импонирует и то, что этому примеру последовала Единая молодежная лига, то есть дух корпоративности был полностью соблюден.

Таким образом, пятничное решение лиги было опубликовано ровно за сутки до очередного домашнего матча УНИКСа — в гости ждали красноярский «Енисей». Встречу отменили, а еще ранее стало известно, что в Европе отменены все международные турниры. Казанские баскетболисты помимо Единой лиги ВТБ вышли в четвертьфинал Кубка Европы и 17 марта должны были начать отличное противостояние против сербского «Партизана», который тренирует бывший тренер УНИКСа Андреа Тринкьери. Первый матч должен был быть сыгран накануне в Белграде, ответный — 20 марта в Казани. В последнюю субботу марта в «Баскет-холл» должен был пожаловать «Локо-Кубань», с которым казанский клуб будет конкурировать за третью строчку в турнирной таблице после возобновления чемпионата.

Предсказать, как будут развиваться события в баскетболе, очень трудно, но если ситуация с коронавирусом стабилизируется, то чемпионаты должны будут возобновиться максимально быстро. Хотя бы по той причине, что и остановились они одними из первых, соответственно, игр там еще предстоит много. Ну а пока что УНИКС устами своего главного тренера призывает всех соблюдать карантин и тренироваться дома.

Волейбол: «Динамо-Казань» планирует играть без зрителей, «Зенит-Казань» вряд ли улетит на Финал шести в срок

Дата: 21 марта, полуфинал женской Суперлиги «Динамо-Казань» — «Динамо» (Москва), ответный матч.

Где: Центр волейбола.

Статус матча: состоится без зрителей.

На этой неделе в Казани официально будут играть только в волейбол. Фото Рината Назметдинова





Ситуация с российским волейболом и коронавирусом остается в своем роде уникальной. Волейболисты в нашей стране уже давно заслужили того, чтобы разбавить трио РПЛ — КХЛ — Единая лига ВТБ, однако профессиональной лиги по этому виду спорта в России до сих пор нет. Всероссийская федерация волейбола выпустила официальный документ только накануне, и из него следует, что клубам даже рекомендовано играть со зрителями там, где это возможно, но соблюдать ограничения, обозначенные в распоряжениях региональных органов.

Таким образом, на этой неделе в Казани официально будут играть только в волейбол. Пресс-служба женского «Динамо-Казань» подтвердила «Реальному времени», что игра состоится 21 марта без зрителей. Статус матча и соперник довольно серьезные — полуфинал чемпионата России и московское «Динамо». Первая игра в Москве в понедельник закончилась победой казанских волейболисток со счетом 3:0. В ответной при пустых трибунах им будет достаточно выиграть две партии, чтобы обеспечить себе выход в финал. Отметим, что подопечные Ришата Гилязутдинова проводят довольно сильный сезон и не проигрывают уже несколько месяцев, а в сумме — более двадцати матчей подряд.

Гораздо сложнее ситуация у казанского «Зенита». 30 марта в Новосибирске должен был стартовать Финал шести, в котором за пять дней определился бы чемпион России. Но в официальном решении ВФВ нет ни слова о Финале шести. Скорее всего, это связанно с тем, что официально еще не определились его участники, плюс в Новосибирской области до сих пор так и нет каких-то официальных запретов на проведение массовых мероприятий.

При этом новосибирский «Локомотив» завтра примет на своей площадке в рамках полуфинала Кубка ЕКВ питерский «Зенит». Встреча пройдет без зрителей. Если вдруг ВФВ примет решение разыграть и чемпионский титул Суперлиги без болельщиков, то это будет сумасшествием. Лига наций, старт которой запланирован на май, уже перенесена на более поздний срок, поэтому первым официальным соревнованием для игроков сборной России летом станут сразу Олимпийские игры в Токио (если они, конечно, состоятся). В случае улучшения ситуации с пандемией доиграть российский сезон будет шанс и в мае, и в июне. Будет разумно провести и два этапа плей-аута, и Финал шести в эти сроки. Однако на текущей неделе мужская Суперлига и не думает прерываться: запланированы три ответных четвертьфинала. Четвертый не проведут по той причине, что сургутская «Газпром-Югра» еще до решения ВФВ заявила о снятии с чемпионата России и не планирует отправляться на ответную игру против московского «Динамо».