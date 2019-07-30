«Рубин» в тройке лидеров. И это, похоже, только начало

Шаронов и его дерзкая команда продолжили рок-концерт дома

Первый домашний матч нового «Рубина» в нынешнем сезоне вызвал серьезный ажиотаж — даже в поздний и холодный вечер понедельника на продуваемый ветрами Центральный стадион пришли 11 с лишним тысяч зрителей. И вряд ли кто-то из них пожалел об этом. Команда Романа Шаронова по-прежнему играет «с огоньком», периодически вытворяя на поле то, чего в казанском футболе не видели очень давно. Корреспондент «Реального времени», побывавший на матче «Рубина» и «Ахмата», рассказывает, каким образом передается болельщикам клубный «рок-стайл», почему молодые игроки бьются за Шаронова и как тренерский штаб вновь угадал с заменами.

Новая команда пробудила футбольную Казань от затянувшейся спячки

Бойкий старт «Рубина» в сезоне уже поднял интерес к местному футболу в Казани до уровня, сравнимого с первыми годами пребывания команды в Премьер-лиге. Тогда, в первой половине «нулевых», все было в новинку — именитые соперники, приличные легионеры в составе клуба, реконструированный Центральный стадион. Город действительно загорелся футболом — даже традиционно популярный хоккей был серьезно потеснен в умах болельщиков.

Конечно, о каком-то ренессансе популярности «Рубина» в Казани говорить пока рано — до игры с Грозным казанцы провели всего два матча в московском турне, привезя из него 4 очка. Но уже сейчас понятно, что обновленная на 70% команда под руководством наставника-мотиватора зарядила болельщиков эмоциями, которых те не испытывали уже лет пять и по которым, как видно, здорово соскучились. Период затянувшегося безвременья, в котором «Рубин» пребывал уже не один год, околачиваясь в районе 10-го места в таблице и показывая весьма усыпительный футбол, всем серьезно надоел.

«Я хочу сказать только одно. Задайте себе вопрос после тренировки: любите ли вы футбол? И как? Ответьте на него честно», — такими словами начинал Роман Шаронов свое первое официальное занятие в качестве наставника казанского «Рубина».

Уже тогда стало ясно, что его парни не обязательно будут всегда тактически безупречны (таких команд, собственно, не существует), но они точно будут биться за такого тренера. Так оно и случилось.



Шаронов хорошо понимает менталитет нового поколения футболистов

Сегодня мы можем задаваться вопросом, почему наспех собранный коллектив из 18—20-летних парней стал открытием нового чемпионата, мгновенно завоевав симпатии даже нейтральных поклонников футбола. Все на поверхности.

Роман Шаронов выстраивает общение с «молодой порослью» сильно иначе по сравнению с Курбаном Бердыевым. Курбан Бекиевич — большой мастер своего дела, его заслуги перед российским футболом невозможно переоценить, но мотивация в жизни и на поле у нового поколения футболистов уже не такая, какой она была хотя бы 10 лет назад. Да, при нем подросли Степанов, Сагитов и Абдуллин, ребята серьезно прибавили в игровом плане, но об огне в их глазах речи не было. Они выходили выполнять четкий план и периодически делали это успешно.

Менталитет у сегодняшнего игрока-«миллениала» сильно отличается даже от менталитета поколения Александра Бухарова и Ленара Гильмуллина. Шаронов идет в ногу со временем, он понимает желание «молодняка» отхватить свой быстрый кусок славы и появиться в новой PES (в FIFA РПЛ уже нет) на PlayStation. Именно отсюда его вопрос «Любите ли вы футбол, и как?». Он как бы говорит: «Парни, я знаю все ваши понты и желание посветить лицом в Instagram и на «Матч ТВ», но вы должны понять, что футбол нужно ставить выше всего и прежде всего, и лишь потом — приятный профит от него».



На этот же раз болельщик ждал несколько иного представления, тем более что пришел он в большом количестве

Обычно скучное противостояние с «Ахматом» раскачивали рок-стайлом

Практически все сыгранные матчи «Рубина» с «Ахматом» нельзя назвать хоть немного зрелищными или обладающими каким-то замысловатым сюжетом. Игра в «0:0» и «1:1» — любимое занятие этих команд в очных встречах.

На этот же раз болельщик ждал несколько иного представления, тем более что пришел он в большом количестве. И в «Рубине» постарались сделать все, чтобы добавить драйва этому матчу.

На переносе домашних игр команды на Центральный стадион уже многие потоптались, так что пилить опилки нет смысла. Однако все же стоит сказать, что старенькая арена в поздний вечер первого рабочего дня недели в обычной ситуации была бы далеко не самым очевидным местом проведения досуга. Но вчера уже за полчаса до матча у пропускных пунктов вокруг стадиона выстроились длинные очереди, а очередь перед кассами и вовсе доходила чуть не до проезжей части. Те, кто прошел на внутреннюю территорию, расхаживали с большими «руками», изображающими ставшую уже настоящим символом нового «Рубина» рокерскую «козу».

В итоге во время игры Центральный был заполнен примерно наполовину — полностью свободной осталась лишь Северная трибуна, где обычно располагаются гостевые болельщики, не до конца заполнился и Юг. Уже после игры Роман Шаронов вновь произнесет свою очередную огненную речь, в которой скажет, что приличная посещаемость после двух туров — это заслуга его парней.

Серьезно изменился и музыкальный репертуар в чаше стадионе. Маркетинговый отдел клуба подхватил «рокерскую» тему, так что теперь во время разогрева игроков играет классика жанра — AC/DC, Kiss и Metallica. Более того, отдел пошел дальше, представив стартовый состав клуба в стиле группы Kiss. Из нового в этой необычной презентации — Зурико Давиташвилли и Хвича Кварацхелия, впервые вышедшие в основном составе, а также Евгений Марков на острие атаки.

— Сегодня Давиташвили и Кварацхелия впервые вышли в стартовом составе. Вы довольны их взаимодействием? — спросили после игры журналисты у Эдуардо Докампо, который заменяет Шаронова на пресс-конференциях.

— Мы всегда говорим о грузинских игроках отдельно. Давайте будем говорить о команде в целом. Это «Рубин», все играют вместе и все хотят выиграть, — таков был ответ номинального наставника казанцев.

Драйв впереди остается, но психологической стойкости еще не хватает

По первым минутам, впрочем, на поле все было как обычно: неспешная игра и абсолютно камерная атмосфера. Казанские фанаты первые пять минут почему-то отмалчивались — то ли внезапная акция протеста, то ли что-то случилось на секторе. Да и сама казанская команда вошла в игру не слишком уверенно — гости забрали мяч и даже создали неплохой момент, когда головой после навеса пробивал Мбенг. А вот как раз когда оживился фан-сектор, казанцы завладели мячом и принялись проводить атаку за атакой. В основном команда Шаронова старалась пробираться по левому флангу, а порой и через центр. Сначала «Рубин» ответил своим ударом головой, а вскоре Евгений Марков даже поразил ворота Городова, правда, прежде прозвучал свисток судьи о положении вне игры. Так или иначе, «рубиновые» (в этом матче — серо-белые) методично поддушивали грозненцев: к 20-й минуте «Ахмат» уже просто не вылезал со своей половины поля. Коновалов частенько выцарапывал мяч сзади и тут же начинал атаку длинным забросом.

Шикарную комбинацию Могилевец и Зурико провели уже ближе к 30-й минуте — грузинский хавбек красивым ударом с подкруткой целил в девятку, но Городов достал мяч в прыжке. С того же левого края из-за пределов штрафной Давиташвили пробивал несколькими минутами ранее. Казанцы агрессивно шли вперед и искали свои моменты быстрыми проникающими передачами. Еще раз Могилевец едва не переправил мяч в ворота после длинного наброса от Коновалова из глубины поля — вратарь на выходе сыграл кулаками. В один момент уже и фан-сектор разгорячился и, поделившись на две части, устроил перекличку «Рома Шаронов — тренирует чемпионов».

Но как бы здорово ни действовали казанские футболисты впереди, без провалов в своей зоне не обошлось. Именно череда таких необязательных ошибок сзади и привела к тому, что в концовке тайма инициативой завладел «Ахмат». Так, на 40-й минуте Сорокин и Уремович не разобрались, кому достанется мяч, этой неразберихой воспользовался Бериша, который выскочил из-за спины хорвата и оказался один на один с Дюпиным — благо вратарь вовремя выскочил из ворот и пресек попытку удара. Вскоре Уремович еще раз совершил детскую ошибку, отдав мяч грозненцам, а еще через минуту едва не привез пенальти, сфолив на самой линии штрафной площади. Гости, увидев, что казанцы подрастерялись, принялись навешивать с флангов — хозяева отбились, 0:0 к перерыву.

Очевидно, что «Рубину» пока не хватает психологической устойчивости — допустив пару невынужденных ошибок, казанцы быстро теряются и начинают паниковать. Хорошо, что в этот раз перерыв был близок.

«Рубин» по-прежнему лез вперед по-хорошему нагло

«Здорово, что забивают игроки со скамейки. Это показывает, что они тоже часть команды»

После перерыва казанцы пришли в себя и, подключив высокий прессинг, быстро забрали мяч под свой контроль. Шаронов выпустил вместо Маркова исландского нападающего Видара Кьяртанссона и, как показал ход событий, угадал.

«Ахмат» особо не рисковал, а выжидал ошибки казанцев. «Рубин» же по-прежнему лез вперед по-хорошему нагло, а самым ярким моментом первой половины тайма стал шикарный обыгрыш сразу двух игроков Грозного в исполнении Зурико на своей половине поля. После этого грузинский легионер не стал расставаться с мячом, а дерзко потащил его к чужой штрафной и пробил по воротам.

— Хороший матч, содержательный, — говорил после игры голкипер «Рубина» Юрий Дюпин. — Наша команда играла высоко, практически ничего не дала создать «Ахмату», за исключением пары моментов. Хорошо контролировали мяч, старались играть вперед, я доволен нашей игрой.

Переломный момент случился на 73-й минуте, когда казанцы вновь поджали Грозный на его половине поля. После очередного наброса в штрафную на выходе сыграл Городов, почти сразу выбросив мяч вперед — тут выскочил Павел Могилевец, выцарапал игровой снаряд у растерявшегося Иванова и следующим касанием вывел к воротам свежего Кьяртанссона, который на движении вправо обыграл голкипера и закатил мяч уже в пустые ворота — 1:1. Сыграл тот самый высокий прессинг, за счет которого «Рубин» забирал мяч и «разбивал» атаки гостей практически весь первый тайм.

— В эпизоде с моим голом был великолепный пас, а завершил я нормально, — делился после игры исландец. — Мне бы, конечно, хотелось забить больше, но рад, что «Рубину» удалось победить.

— В третьем матче забивает игрок, который выходит на замену. Объясните, — задали вопрос уже Докампо.

— Это ведь хорошо, да? — с улыбкой пожал плечами тренер. — Здорово, что те, кто выходит со скамейки, усиливают игру. Это лишний раз подтверждает, что те, кто не выходит с первых минут, тоже являются важной частью команды. Они всегда должны быть сильными в психологическом плане, чтобы усилить игру, и это у нас получается.

Уйти в оборону, пытаясь сохранить минимальное преимущество? Это не про нынешний «Рубин»

Снимать все вопросы в матче спустя пять минут мог Кварацхелия, когда получил мяч справа от ворот Городова, накрутил сразу двух защитников и пробил с левой ноги — вратарь прикрыл ближний угол. Почти в таком же моменте Хвича получил передачу справа от Кьяртанссона, на замахе убрал двух защитников и умудрился пробить — вновь грозненцев спас голкипер.

На какой-то финальный навал в исполнении «Ахмата» не было даже намека — скорее «Рубин» искал возможности забивать еще. Периодически терроризировали оборону гостей то Зурико, то Кварацхелия. Казанцы легко пресекали любые попытки подопечных Рашида Рахимова выйти из-под прессинга и вновь шли вперед. Этой команде минимального преимущества мало.

Логичный финал — 1:0, и «Рубин» набирает уже 7 очков в трех турах. Кто бы мог представить такое на старте сезона: сегодня Казань выглядит самой яркой и «сочной» командой чемпионата, еще и умудряясь при этом сохранять место в лидерах — после трех туров «Рубин» обосновался в первой тройке!