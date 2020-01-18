Обзор спорт-инстаграмов недели: Слуцкий троллит своих футболистов, а Навка философствует без нижнего белья

Постновогодняя хандра у простых смертных проходит по-разному, а вот у спортсменов на нее, как правило, нет времени — их сезоны вступают в решающую стадию. Хоккеисты готовятся к «Матчу всех звезд» и плей-офф, футболисты впахивают на южных сборах, а некоторые баскетболисты, помимо основной деятельности, умудряются отработать еще и за Деда Мороза. Как троллит своих подопечных Леонид Слуцкий, о чем ностальгирует будущий участник МВЗ-2020 Кирилл Капризов, что думает о достижении целей Татьяна Навка — об этом и многом другом в традиционном инстаграм-обзоре «Реального времени».

Леонид Слуцкий троллит футболистов «Рубина» с первых дней

Новоиспеченный наставник казанского «Рубина» и известный любитель КВН Леонид Слуцкий осваивается в новой должности, как и положено кавээнщику, с юмором. «Хорошая тренировка. Если даже парочка из вас умрет, у нас народу много», — подшучивал Леонид Викторович над подопечными на одном из первых занятий на сборах в Турции.

В своем «Инстаграме» же специалист с той же находчивостью острит по поводу тренировочного процесса.

У Слуцкого довольно живая страница с уклоном в юмористический видеоконтент. Напомним, что о поиске помощников главный тренер «Рубина» объявлял с помощью Киану Ривза и Джима Керри.

Денис Макаров трогательно прощается с «Нефтехимиком»

Еще один новичок казанского (но не татарстанского) футбола, 21-летний форвард Денис Макаров начинает свою карьеру в «Рубине» очень правильным шагом: свой первый пост после переезда в Казань Денис посвятил «Нефтехимику», где он провел первую часть сезона, и нижнекамским болельщикам.

«Я хочу сказать большое спасибо @fc_neftekhimik за время, проведенное в команде, которая стала мне как семья! Спасибо всем: тренерскому штабу за доверие и результат совместной работы, работникам клуба, персоналу футбольной базы, каждый вносит большой вклад. Огромная благодарность всем болельщикам, которые поддерживали нас в каждом домашнем и выездном матче — это было очень важно! Желаю @fc_neftekhimik процветать и стремиться с каждым годом только вверх, занимать самые высокие места и достигать больших успехов! Всех обнял».

Эту запись иллюстрирует фотография «Нефтехимика» в полном составе с кубком за победу в ПФЛ.

Овечкин опять в золоте

От берега турецкого переместимся за океан, где в главной хоккейной лиге мира продолжают зажигать российские игроки.

Александр Овечкин, отметившийся накануне хет-триком, получил на неделе необычный и очень приятный презент.

Все привыкли, что коньки из дорогих металлов или украшения получают в подарок прославленные фигуристки, однако на этот раз позолоченных коньков от канадской фирмы CCM удостоились хоккеисты «Вашингтона» — Овечкин и его партнер Джон Карлссон. Таким образом американская компания Electronic Arts, разработчик симулятора НХЛ, решила порадовать своих героев. Именно Овечкин и Карлссон удостоены особых способов празднования голов в новой игре NHL20, что и показано в нарезке, выложенной Ови.



«Russian style!» — восклицает Александр, увидев золотые коньки.

Интересно, что в топе комментариев отметился своим «эмоджи» популярный некогда исполнитель Юрий Шатунов. Подписчики Овечкина тут же принялись постить в комментариях строчки из песен «Белые розы» и «Седая ночь».

Кирилл Капризов абстрагируется от предстоящего «Матча звезд»

Между тем действующий обладатель Кубка Гагарина Кирилл Капризов, который еще только готовится к отъезду за океан, ударился в воспоминания о лете. На фото, опубликованном накануне, Кирилл предстает простым парнем из глубинки, который гуляет близ покосившегося забора у какого-то старого деревенского дома.

«Было же уже», — реагирует в комментариях все тот же наставник «Рубина» Леонид Слуцкий (хоккеист и футбольный тренер, оказывается, знакомы). «Но ведь только в «Вотсапе», — отвечает Кирилл.

Смотрим на теплое летнее фото, в котором нехоккейный человек никогда не узнает лидера сборной России, участника предстоящего «Матча звезд» КХЛ и главную надежду «Миннесоты» на ближайшие годы.

Дед Мороз и снег до Петербурга не добрались. Понкрашов создает новогодние чудеса за них

Экс-капитан казанского УНИКСа, а ныне баскетболист петербургского «Зенита» Антон Понкрашов лишь накануне выложил трогательный ролик, в котором он и его одноклубники дарят маленьким болельщикам новогодние подарки, «заказанные» ими еще в декабре во время матчей «Зенита».

«Ящик желаний» — так называлась акция, во время которой юные поклонники баскетбола загадывали желания своим кумирам. «Новый год без снега бывает, а без чудес — нет», — говорит за кадром Антон.

Стоит отметить, что и в Казани Понкрашов регулярно отмечался в подобных акциях УНИКСа, проводимых в школах и детских домах.

Воспитанникам детдомов Антон помогает на протяжении уже восьми лет. В интервью нашему изданию баскетболист рассказывал, что нередко сам подбивает маркетологов своих команд устроить какую-нибудь акцию для детей.

Татьяна Навка философствует под экстравагантные фото

Экс-фигуристка, продюсер ледового шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой в главной роли в эти дни расслабляется на Мальдивах — премьера шоу откатана, можно и отдохнуть.

«Недостижимых целей нет — есть большая лень, недостаток ума и запас отговорок», — многозначительно отмечает она в своем посте.

А двумя днями ранее Навка порассуждала о роли старого Нового года в жизни россиян.

«По традиции, возникшей еще в начале XX века, мы отмечаем не один, а целых два Новых года!!! С учетом того, что обычно я работаю все новогодние праздники, то второй Новый год я люблю так же, как и первый!!!» — подписала свое экстравагантное фото фигуристка.