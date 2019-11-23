Дзюба не оставил «Рубину» шансов на ничью

А еще расписался казанцу в студенческом билете

Футбольный клуб из Казани в матче первого круга против «Зенита» проиграл в Санкт-Петербурге со счетом 0:5. Ответная игра с действующим чемпионом на своем поле прошла при солнечной, но морозной погоде на «Центральном» и, в общем-то, не предвещала ничего хорошего для «Рубина». Но казанцы не только забили первый за полтора месяца гол, но и могли реально претендовать на ничью. Однако в нужный момент заявил о себе самый популярный футболист страны прямо сейчас. О том, как Роман Шаронов сделал выводы из питерского разгрома и дважды поменял тактику, а также о дзюбомании в Казани — в репортаже «Реального времени».

«Зенит» приехал невовремя

«Рубин» переживает непростые времена. После поражения от московского «Динамо» на своем поле в предыдущем туре казанцы опустились в зону стыковых матчей и рискуют обосноваться там надолго. А тут еще игра с действующим чемпионом и единоличным лидером нынешнего сезона, в которой даже привычные для подопечных Шаронова/Докампо нули на табло были бы за счастье.

Матч первого круга между этими командами в Санкт-Петербурге лучше даже не вспоминать. «Зенит» полностью доминировал, выиграл со счетом 5:0 и наглядно показал разницу в классе. В ответной игре тренерский штаб «Рубина» рассчитывал на стандарты и перед матчем заверял, что выводы из сентябрьского разгрома на «Газпром Арене» сделаны.

Забегая вперед скажем, что изменения в тактике и составе действительно произошли, но для того, чтобы действительно рассчитывать на очки в игре с командой такого уровня, «Рубину», на первый взгляд, не хватало ни запаса прочности, ни мастерства действующих игроков. В этом сезоне «Зенит» проигрывал лишь два раза: в матче против прямого конкурента за чемпионство московского «Локомотива», а также сенсационно в Уфе. Обе игры завершились со счетом 0:1. Но события на «Центральном» в этот вечер развивались совсем непредсказуемо — казанцы могли рассчитывать на очки.

Дзюбомания по-казански

После российского чемпионата мира самым популярным футболистом страны стал нападающий питерского клуба Артем Дзюба. Ему не слишком удался матч против Бельгии в прошлые выходные, а перед вторничной игрой в Сан-Марино (5:0) он пообещал забить много голов. Не забил, правда, ни одного, но все равно заставил много говорить о себе после встречи.

«Дзюба, Дзюба, пошел #####», — такой слоган доносился на протяжении всего матча сборной. Артем после игры не подошел к российским болельщикам, а главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскритиковал поступок фанатской группы.

В Казани Дзюбу не обижали. «Рубиновские» фаны с большим счетом проиграли активной питерской группе болельщиков, которые не умолкали на протяжении всей игры. Артему от казанцев не досталось даже после решающего гола, а до матча и после он предсказуемо был главной силой притяжения для всех любителей футбола. У гостиницы, где остановился «Зенит», Дзюбу караулил добрый десяток болельщиков. А после встречи у служебного выхода с «Центрального» началась настоящая дзюбомания.

— Артем, иди сюда! Артем, ты — кумирище! — кричали футболисту «Зенита» и сборной России не только подростки, но и взрослые состоявшиеся люди. Толпа людей самого разного возраста скандировала фамилию игрока, поднимала плакаты и телефоны, чтобы хотя бы просто запечатлеть его проход.

После мундиаля Артем уже привык к такому вниманию. Он отказал в комментарии прессе, не остановившись в микст-зоне, однако минут десять раздавал автографы болельщикам и фотографировался с теми, кто прорвался через ограждение. Одному из казанцев он под всеобщий хохот даже расписался в студенческом билете. Девушка рядом со мной расплакалась от того, что кумир прошел мимо нее, но суровые парни не могли упустить такого шанса и даже не думали уступать ей в борьбе за Дзюбу. В Казань форвард теперь приедет в лучшем случае следующим летом.



«Рубин» впервые в сезоне сыграл в пять защитников

У казанцев с первых минут на поле вышли сразу пять защитников. Так, например, вернулся Олег Данченко, пропустивший приличное количество матчей из-за травмы. Также тренерский штаб «Рубина» выставил на игру тройку центральных защитников: Егор Сорокин, Филип Уремович и Константин Плиев. В атаке появилась пара нападающих Евгений Марков — Бека Микелтадзе, хотя в пяти последних играх исландец Видар Кьяртанссон стабильно выходил в основном составе. Отметим, что у «рубиновых» игру из-за дисквалификации пропускали Зурико Давиташвили, Александр Зуев и Александр Ташаев.

Питерский клуб выставил основной состав со связкой нападающих Сердар Азмун — Артем Дзюба. В полузащите «Зенита» сыграл еще один бывший игрок «Рубина» — Магомед Оздоев. Место в воротах занял Михаил Кержаков.

Гости довольно быстро открыли счет — на 8-й минуте мяч в сетку отправил Азмун с передачи Далера Кузяева. Все это предвещало новый разгром в игре питерцев и казанцев, но в следующие 30 с лишним минут «Рубин» не выглядел деморализованным и даже превзошел соперника по заработанным стандартным положениям. Однако реализовать свои возможности у казанцев не получалось — слишком заметна была разница в мастерстве футболистов команд. «Зенит» грамотно контролировал ход матча, подчищал в защите, а в атаке создавал моменты и мог уходить на перерыв при счете 3:0 в свою пользу.

— Непростой матч. Самое главное — победили, — говорил по окончании игры полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. — Непростые погодные условия, поэтому рады, что забрали с выезда три очка и сохранили отрыв. Поле для такой погоды было достаточно неплохое. Конечно, подмерзшее, но в футбол, моментами, можно было играть. В первом тайме были моменты, может, из-за этого во втором немного расслабились в начале, но вовремя забили и довели дело до победы. Матчи сборных не сильно повлияли на сегодняшнюю игру, все вернулись с хорошим настроением, потому что решили задачу. Все на позитиве. Сейчас готовимся к «Лиону». Важный матч, он станет определяющим.

Марков: «Играли на равных с лидером РПЛ»

Второй тайм во многом удивил. С 4 ноября, когда «Рубин» здорово отыграл первый тайм против «Крыльев Советов» в Самаре, такого содержательного футбола в исполнении казанцев не было. Роман Шаронов вернулся к схеме с четырьмя защитниками, и впереди его подопечные стали заметно активнее. Гости и до этого давали играть, открывая фланги, но хозяева этим практически не пользовались. Да, не на протяжении всех 45 минут, но суммарно 20—25 минут этого тайма «рубиновые» играли довольно ярко, создавая момент за моментом. Для начала Сорокин накрутил в штрафной сразу трех игроков «Зенита», но удар после его прострела вышел неточным. Затем спустя минуту Могилевец пробил прямо в Кержакова, хотя позиция у полузащитника была отличной.

А потом случился такой долгожданный гол. Вернувшийся в стартовый состав Марков на 66-й минуте забил девятый мяч «Рубина» в сезоне и третий для себя.

— На самом деле, не очень важно, забили или нет. Мы проиграли матч. Очень обидно, что из-за своих ошибок. В принципе, считаю, что играли на равных с лидером РПЛ, — говорил Марков после игры.

— Второй тайм удался намного лучше. Связано ли это с тем, что перешли на игру в четыре защитника ?

— Мы разобрали, как играть против прессинга. И «Зенит», кроме забросов на Дзюбу, ничего во втором тайме не показал.

— Но в первом тайме они доставили вам достаточно много проблем своим прессингом.

— В первом тайме да, мы не знали, как из-под него выходить. Тренерский штаб внес коррективы, и заиграли по-другому.

— Вы после забитого мяча снова показали любопытный жест. Что он значит?

— Я не скажу. Дай Бог, узнаете, — хитро улыбнулся Марков, намекая на то, что забьет в этом чемпионате еще не раз и тогда-то уж расскажет.

13 минут на табло был ничейный результат, пока не напомнил о себе Артем Дзюба. Форвард прилично выделялся в первом тайме, во втором чуть сник, но в нужный момент забил и догнал в гонке бомбардиров Шомуродова и Соболева — у всех троих теперь по 10 голов. 2:1 — ожидаемая, но не такая простая победа «Зенита».

Докампо: «Мастерство Дзюбы решило исход матча»

Главный тренер питерцев Сергей Семак прекрасно знает стадион «Центральный» — одни из лучших своих игровых лет он провел в «Рубине». В этот вечер Сергей Богданович говорил много — и с болельщиками, и с журналистами:

— Мы создали достаточное количество голевых моментов, реализовав часть из них, которых хватило для победы. Я считаю, что победа заслуженная. Она добыта в непростых погодных условиях, ребята большие молодцы. Рад поздравить нашу команду с победой и хорошей игрой.

— Удивил ли вас «Рубин»?

— Мы предполагали, как вариант, что «Рубин» сегодня выйдет в пять защитников. В результате так и случилось. С одной стороны, есть дефицит крайних игроков у «Рубина», и главный тренер выбрал такую тактику. В принципе, мы еще до игры говорили, как противостоять этому. В первом тайме, на мой взгляд, у нас это неплохо получалось. Надо было лишь забить еще один мяч, и игра пошла бы для нас спокойнее.

Конечно, тяжело играть в такую погоду. Особенно Барриосу, которому пришлось до игры облететь полмира, тренироваться в Петербурге в одних условиях, а играть в совершенно других. Ребята, особенно кто играет за сборную в Южной Америке, большие молодцы, что остаются профессионалами, как и остальные наши футболисты.

Тот же Дзюба, который делом доказал, что заслуженно является нашим лучшим бомбардиром и одним из лучших игроков как в сборной, так и в чемпионате России.

— Вносили ли вы коррективы в тактику игры по ходу матча? Если да, то какие именно?

— Конечно, есть разница, как играть против команд, вышедших по системе 5-3-2 или 5-4-1, 4-3-3. Там есть определенные нюансы, которые мы внесли в игру после того, как увидели состав «Рубина». И я думаю, что мы справились с этим.

Эдуардо Докампо был мрачнее тучи:

— Думаю, что исход встречи решило преимущество в мастерстве игроков «Зенита». Это было определяющим фактором. Мы старались, пытались. Конечно, были и ошибки, но после забитого нами гола у нас был отрезок, когда могли рассчитывать на большее. Не получилось. А потом мастерство Дзюбы решило исход матча.

— Следующие три игры вы проведете на выезде. Есть понимание, как спастись от вылета?

— Конечно, понимание есть. Почти в каждой игре первого круга никто из соперников не играл гораздо лучше нас. Есть определенные проблемы с завершением, но мы должны сделать анализ сегодняшнего матча и играть дальше. Мы видим, где мы находимся в таблице, но нужно просто работать над ошибками.

Докампо немного лукавит или просто забыл домашний матч против «Сочи» (0:3). Эта команда сейчас идет на последнем месте, отстает от «Рубина» на 4 очка и в воскресенье сыграет против «Уфы». В игре первого круга она полностью доминировала на «Центральном» и обыграла Казань вчистую.

А играть «рубиновым» до зимней паузы, помимо Сочи, придется еще и в Грозном. «Ахмат» после победы в Оренбурге покинул зону стыковых матчей и теперь чувствует себя комфортнее. Казанцы же в турнирной таблице опустились еще на строчку и теперь делят с «Тамбовом» 14—15-е места.