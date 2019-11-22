Дух Бердыева, безголевой Евсеев и возвращение Божовича

Превью 17-го тура РПЛ

Фото: Максим Платонов

Чемпионат России по футболу пережил очередную паузу, связанную с играми сборных. И даже в это время жизнь в РПЛ не останавливалась, а бурлила — дошло даже до отставок. В текущем календарном году будет сыграно еще три тура, а затем в российском футболе наступит долгая зимняя пауза до конца февраля. Но пока что прощаться рано. Подтвердит ли питерский «Зенит» свое лидерство в Казани? Как на «Сочи» скажется смена тренера, а на «Крыльях» — возвращение Миодрага Божовича? Насколько серьезны финансовые проблемы «Ростова»? Об этом и не только — в анонсе очередного тура РПЛ от «Реального времени».

«Рубин» — «Зенит»: когда 0:0 были бы в радость

Обидное домашнее поражение двухнедельной давности от «Динамо» отправило «Рубин» в зону стыковых матчей. Учитывая календарь предстоящих матчей, казанцы рискуют задержаться там надолго (впереди игра с питерским «Зенитом» и два выезда — в Сочи и Грозный). Но самое удручающее в сложившейся ситуации — это игра, которую показывают подопечные Романа Шаронова. После одного неплохого тайма в Самаре последовал провал в другом тайме в той же игре и невнятный матч с прямым конкурентом на своем поле. Всего 8 голов в 16 встречах (0,5 гола в среднем за игру) — кажется, забить в игре с «Зенитом» «Рубину» поможет только чудо. Хотя Роман Шаронов настроен оптимистично:

— Хорошо провели прошедшую паузу. Некоторые игроки уезжали в сборные, но их не так много, поэтому мы продуктивно провели этот цикл, несмотря на погоду.

— Из-за дисквалификации будут отсутствовать Зурико, Зуев, Ташаев. За счет кого и как играть с «Зенитом»?

— Я всегда говорил, что команда не состоит из 11 игроков стартового состава, команда состоит из игроков, которые каждую минуту готовы выйти на поле и провести максимально качественно то количество времени, которое им будет выделено. Это и есть лицо команды, поэтому у нас проблем не должно быть.

— На что делаете акцент?

— Это стандарты. У нас по циклу сегодня стандарты. Мы «Зенит» хорошо знаем, у них есть, повторюсь, свой стиль игры, поэтому информации достаточно. Тем более что мы с ними сыграли уже одну игру в чемпионате.

Роман Шаронов настроен оптимистично. Фото rubin-kazan.ru

Напомним, что ту игру лучше даже не вспоминать: в сентябре «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Рубин» со счетом 5:0.

Многие игроки в обеих командах довольно продуктивно провели двухнедельный перерыв в своих сборных. Питерский клуб также стал хедлайнером спортивных новостей в связи с новостью от шведских СМИ, которые дали информацию о том, что главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может в следующем году возглавить «Зенит». Руководство чемпионов все опровергает, а главный тренер клуба Сергей Семак дал короткий и исчерпывающий комментарий по этому поводу:

— Я не занимаюсь поиском главного тренера для «Зенита». Все вопросы к руководству. Мое соглашение действует до конца мая. Так что никаких проблем нет. Я работаю и нахожусь на том месте, на котором должен находиться на данном этапе.

Прогноз «Реального времени»



Очевидно, что после тусклой игры с «Динамо» меньше всего подопечным Шаронова/Докампо сейчас хотелось бы играть с действующим чемпионом и лидером турнирной таблицы. Да и погода в конце ноября в Казани уже не самая футбольная — столбик термометра в день матча может опуститься до минус 10 градусов, поэтому на высокую посещаемость в связи с приездом «Зенита» рассчитывать вряд ли приходится. А вот прошедшим летом матч с такой афишей легко мог собрать на «Центральном» аншлаг.



Сентябрьская игра этих команд показала разницу в классе. Вероятнее всего, «Зенит» в этой встрече лишь упрочит лидерство, однако долгожданный забитый гол казанцев («Рубин» не праздновал его уже полтора месяца) чуть добавит оптимизма перед важнейшими выездными матчами в уходящем году.



Победа «Зенита» — 3:1

«Динамо» — «Ростов»: хозяева постепенно избавляются от проблем, а у гостей они появляются

Московский клуб после отставки Дмитрия Хохлова стремительно оттолкнулся ото дна и уже покинул зону стыковых матчей. Победа над «Ростовом» может позволить «Динамо» даже ворваться в первую восьмерку турнирной таблицы. Главный тренер «бело-голубых» Кирилл Новиков пока оставляет самое приятное впечатление — при нем клуб одержал две победы и три раза сыграл вничью.

Главный тренер «бело-голубых» Кирилл Новиков пока оставляет самое приятное впечатление — при нем клуб одержал две победы и три раза сыграл вничью. Фото fcdynamo.ru

Многолетний вратарь клуба Антон Шунин на неделе наконец-то дебютировал в составе сборной России в выездной игре против Сан-Марино (5:0). Это наверняка придаст положительных эмоций игроку, который оформил «сухарь» еще и в прошедшей игре с «Рубином» (1:0).

Про «Ростов» в РПЛ в последние недели говорили очень много. Получила огласку информация о том, что у команды довольно серьезные финансовые проблемы. Это с клубом случается уже не в первый раз — при Курбане Бердыеве три года назад ростовчане вышли из ситуации достойно. Как получится при Валерии Карпине?

Прогноз «Реального времени»



«Ростов» за первый круг закрепился в верхней части турнирной таблицы и может чувствовать себя вольготно, даже несмотря на проблемы с задержками зарплаты. Динамовцы, помимо того, что сделали рывок в турнирной таблице, показывают и достойную игру. Во встрече первого круга ростовчане одержали уверенную победу (3:0), но то были другие времена и другие расклады. Сейчас психологическое преимущество будет явно на стороне москвичей, которые минимум два гола должны забивать.



Победа «Динамо» — 2:1

«Уфа» — «Сочи»: Евсеев против голов?



Сочинцы все прочнее обосновываются на последнем месте в турнирной таблице, поэтому перемены в команде напрашивались. Лишь в начале этой недели было объявлено об отставке Александра Точилина с поста главного тренера и передачи его полномочий Роману Березовскому, известному в прошлом вратарю. Однако это далеко не последний маневр южного клуба — нового тренера обещают объявить зимой. Одним из главных кандидатов на этот пост небезосновательно называется Курбан Бердыев, теперь слухи о его появлении в Сочи будут плодиться после каждой игры клуба. Однако вряд ли тренер так быстро даст свой ответ и возглавит команду, которая увязла в низах РПЛ. Без своего тренерского штаба Курбан Бекиевич не будет работать нигде, поэтому обсуждение нюансов сотрудничества между специалистом и клубом может затянуться, и далеко не факт, что оно закончится подписанием контракта.

В начале этой недели было объявлено об отставке Александра Точилина с поста главного тренера. Фото pfcsochi.ru

Главной медиафигурой нынешнего ФК «Уфа» стал Вадим Евсеев, перехвативший это знамя у гендиректора команды Шамиля Газизова. Несмотря на всю суровость тренера, новостные поводы он дает буквально каждую неделю. То он сыграет пятой точкой у бровки, то после побед над грандами передаст студии «Матч ТВ» привет и напомнит, что про «Уфу» почти не говорят даже после их сенсационных успехов. В 16-м туре Вадим Валентинович произнес в прямом эфире яркую фразу: «У нас что, футбол для забивания голов, что ли?»

Прогноз «Реального времени»



Уфимцы в последних матчах явно пошли на спад, и команде нужна встряска. Только вот произошла она как раз в стане соперника, который перед игрой решился на отставку главного тренера. На игре «Сочи» такой ход событий должен сказаться позитивно, а вот что может предложить «Уфа»?



Клуб уже объявил, что вход на эту игру будет свободным, но вряд ли команды покажут яркий и веселый футбол, ради которого можно просидеть на трибуне 90 минут на ноябрьском морозе. Попробуем предположить, что в этом матче будет ничья. А вот результативная или безголевая, решит команда Евсеева, которая умеет здорово играть от обороны, при этом имея проблемы с реализацией голевых моментов.



Ничья — 0:0

ЦСКА — «Крылья Советов»: забьют ли самарцы в честь возвращения тренера?

Одну из своих самых ярких побед в первом круге самарская команда одержала в домашней игре как раз против ЦСКА (2:0). После такого содержательного футбола на старте чемпионата во встрече против одного из лидеров казалось, что все проблемы «крылышек» остались в прошлом сезоне. Но нет, команда после поражения от «Спартака» (0:2) вновь опустилась в турнирной таблице и всего лишь на очко опережает «Рубин», который, как мы уже говорили, расположился в зоне стыков.

ЦСКА обогнал в таблице «Краснодар» и теперь занимает четвертую строчку, хотя совсем недавно москвичи даже возглавляли РПЛ. Фото pfc-cska.com

Отметим, что к встрече с ЦСКА отбыл свою трехматчевую дисквалификацию главный тренер самарцев Миодраг Божович. Иногда такие возвращения сплачивают команду сильнее, чем отставки, а черногорский специалист как раз известен своим умением выстраивать коллектив, в котором футболисты его уважают.

ЦСКА после выездной победы над «Сочи» (3:2) обогнал в таблице «Краснодар» и теперь занимает четвертую строчку, хотя совсем недавно москвичи даже возглавляли РПЛ. Теперь же они отстают от «Зенита» сразу на 6 очков, наверняка еще грезят о чемпионстве в этом сезоне.

Прогноз «Реального времени»



Армейскому коллективу в этом году явно что-то нужно делать со стабильностью в игре. ЦСКА любит преподносить своим болельщикам неприятные сюрпризы в самые важные моменты. «Крылья», в свою очередь, не могут забить уже больше месяца. То есть все три игры без дисквалифицированного Божовича самарцы провели без голов.



Предположим, что одна результативная атака гостям в этой игре удастся точно. «Крылья», скорее всего, даже неплохо будут выглядеть в нападении, но провалы в обороне никто не отменял — подопечные Виктора Гончаренко дома своего не упустят.



Победа ЦСКА — 2:1