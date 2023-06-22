Татарстанцы оформили 6 тысяч карт болельщика

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана на сегодняшний день оформили 6 тысяч карт болельщика. Об этом сообщил пресс-атташе казанского футбольного клуба «Рубин» Марат Вагизов.

— На данный момент оформлено 6 тысяч карт, и, в принципе, я уверен, что их будет намного больше. Соответственно, посещаемость будет приличная, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на матчи казанского «Рубина» в Премьер-лиге можно будет попасть только по карте болельщика. Стадион «Ак Барс Арена» уже начали готовить к работе в новых условиях.

Как объяснил заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Хусаинов, Fan-ID в первую очередь необходим для безопасности. Система позволит ограничить передачу билетов.



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Татьяна Демина