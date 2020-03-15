Первая победа «Рубина» при Слуцком. Как бы не последняя в сезоне — коронавирус наступает

Казанцы выиграли на выезде впервые с июля — и снова в меньшинстве

Матч в Туле может стать последним для «Рубина» в нынешнем сезоне — пандемия коронавируса уже закрыла все ведущие футбольные чемпионаты Европы и, похоже, остановка, а то и вовсе завершение российского первенства тоже не за горами. Негоже Леониду Слуцкому заканчивать так толком и не возобновившийся сезон в Казани без побед, и он выстроил в Туле предельно простую, как кукморский валенок, игру — и это сработало. Как тульские зрители вдруг вспомнили о политике, почему «Рубин» так плох в игре на «втором этаже» и каким образом Слуцкий выиграл у Черевченко игру замен — в материале «Реального времени».

Возможно, последний матч в нынешнем сезоне

Возможно, последний матч нынешнего футбольного сезона в Премьер-лиге для «Рубина», как и для остальных российских клубов, проходил в не самой праздничной или хотя бы спортивной атмосфере. «Соседние» чемпионаты (например баскетбольный) уже либо приостановили свой сезон, либо вот-вот объявят об этом решении. В хоккейной КХЛ клубы сами заявляют о прекращении участия в турнире, и это очевидный знак, что чемпионат там вот-вот закончат.

С футбольным сезоном же все не так уж однозначно. Разговоров об остановке чемпионата в Премьер-лиге меньше всего, и это неудивительно — «Зенит» имеет все шансы завершить первенство в статусе чемпиона, и «петербургское лобби» в РПЛ вряд ли в восторге от идеи останавливать сезон в такой неподходящий момент.

Однако реальность диктует свои условия — ведущие европейские чемпионаты и еврокубки уже остановили свои сезоны, и на этом фоне будет очень удивительно, если российское первенство все-таки доиграют.

Особенно опасно было «Рубину» терять очки именно в этом матче, ведь вариант с завершением чемпионата уже в марте, с подведением итогов без доигрывания сезона, тоже существует, хотя и крайне маловероятен

В таком случае особенно опасно было «Рубину» терять очки именно в этом матче, ведь вариант с завершением чемпионата уже в марте, с подведением итогов без доигрывания сезона, тоже существует, хотя и крайне маловероятен (опустим тему расширения лиги). Казанский клуб, напомним, на прошлой неделе умудрился перейти из зоны стыков в зону вылета — на 15-е место. Так что побеждать в Туле для «Рубина» было важнее, чем когда-либо.

Тульские трибуны пока еще полны и неожиданно заговорили на политические темы

Меры по предотвращению распространения пресловутого и уже порядком попортившего крови всем поклонникам живого спорта коронавируса в РПЛ уже приняли — стадионы постепенно пустеют в зависимости от рекомендаций того или иного региона. В том же Санкт-Петербурге, например, в чашу может быть допущено до тысячи человек. В Казани следующий матч, даже если он состоится, точно пройдет без зрителей. Впрочем, экс-президент РФС и почетный член УЕФА Вячеслав Колосков призывает не то что не отменять чемпионат, а и вовсе продолжать играть со зрителями:

— Вот какой смысл, условно говоря, закрывать трибуны в Татарстане или Екатеринбурге, если там нет ни одного заболевшего? — вопрошает Колосков. — Надо закрывать или ограничивать там, где есть опасность заражения. Нельзя принимать одно решение для всей страны, поэтому и наблюдаем точечные ситуации. Попросит ли УЕФА приостановить наш чемпионат? Не попросит, это не их компетенция. Они и рекомендаций давать не будут, потому что это будет вмешательство во внутренние дела национальной ассоциации, — цитирует Колоскова «Чемпионат»

В Туле местный стадион вчера могли посетить все желающие — никаких мер региональное правительство здесь пока не предприняло. Возможно, с расчетом на довольно нарочитую акцию, которую болельщики «Арсенала» (а может, и не они вовсе) устроили во время вчерашнего матча.

В Туле местный стадион вчера могли посетить все желающие — никаких мер региональное правительство здесь пока не предприняло

Например, в середине первого тайма прямо на центральной трибуне откуда не возьмись появился качественно отпечатанный баннер с содержанием «Валя — ты просто космос» с намеком на недавние «конституционные» инициативы депутата Госдумы РФ и экс-космонавта Валентины Терешковой. Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин считается человеком из близкого круга действующего президента РФ Владимира Путина.

Доставка мяча вперед у «Рубина» по-прежнему хромает — Игнатьев бегает вхолостую

В Туле Леонид Слуцкий решил внести несколько корректив в стартовый состав по сравнению с домашним матчем с «Крыльями». Наконец-то на поле вышел долгожданный защитник Уремович, заменивший Сантоса. В центре поля появился Абильдгор, а в нападении — Макаров.

Удивительным для многих болельщиков стало появление на поле провалившего оба весенних матча Подберезкина. Да и расположение Зуева в защите тоже вызывало некоторые вопросы.

Хозяева поля с первых минут завладели игровым преимуществом и не отдавали его в течение практически всего первого тайма. Туляки действовали опаснее, лучше владели мячом, а мысль в атаке выглядела более внятно.

Уже на старте сначала Чаушич опасно бил из-за пределов штрафной, а вскоре Костадинов остался абсолютно один в штрафной площади казанцев после затяжной позиционной атаки и без сопротивления пробил с разворота по воротам — Дюпин выручил.

В ответ «Рубин» создал два полумомента. Сначала двое казанцев убегали в контратаку, но Подберезкин в очередной раз затянул момент, зайдя слишком далеко к лицевой линии, и его прострельную передачу пресекли вернувшиеся защитники туляков. Потом очередной заброс из глубины поля получил Игнатьев, но не успел опередить голкипера «Арсенала» и протолкнуть мяч в ворота. Больше до Ивана мяч практически не доходил — с этим компонентом игры (доставкой мяча в атаку) у казанцев были большие проблемы.

Хозяева поля с первых минут завладели игровым преимуществом и не отдавали его в течение практически всего первого тайма

«Арсенал» встречал «Рубин» очень высоко и давал очень мало шансов казанцам войти на его половину поля. Да и сами подопечные Слуцкого играли предельно осторожно сзади, не бросая особо массивные силы вперед. В основном это был один Игнатьев, либо Зурико.

На 25-й минуте Луценко мог оформлять свой десятый гол в чемпионате, когда полузащитник «Арсенала» с фланга навешивал аккурат ему на голову. Евгений переправлял в сторону «девятки» — мяч пролетел рядом со штангой, а Дюпин даже не пытался прыгнуть, понимая, что это бесполезно.

Забрать мяч под свой контроль «Рубину» удалось ближе к перерыву, и вскоре это получило неожиданную развязку. Вся атакующая мысль Казани по-прежнему сводилась все к тем же забросам из глубины поля, и, собственно, именно эта тактика и сыграла.

Но сначала Макаров увидел забегающего Уремовича и чисто забросил тому мяч прямо во вратарскую. Хорват обработал мяч грудью, а вот когда уже собирался совершить второе касание, мяч у него из ног выбил Денисов.

А уже в следующей атаке нехитрый план все-таки сработал. Игнатьев, видимо, устал бегать впереди вхолостую, поэтому опустился ближе к середине поля и уже сам перебросил мяч через защитников на забегающего Зурико. Грузин здорово мяч поймал и прокинул его мимо вратаря «Арсенала» Левашова.

«Рубин» провалил «второй этаж», но дотерпел за счет замен

Уже вскоре после возобновления игры Макаров получил вторую желтую карточку — это второе удаление подряд в матчах «Рубина». Было очевидно, что по такой игре задача у казанцев одна, и она простейшая — удержать этот счет еще как минимум 35 минут чистого игрового времени. Ни о каких поползновениях идти вперед речи быть не могло — максимум одиночные выпады.

Кучи штрафных на подступах к своим воротам и почти стольких же желтых карточек стоило «Рубину» не впустить туляков в свои владения — цена немаленькая, но она оправдалась

Вот только беда была в том, что «Арсенал» полностью выигрывал «второй этаж» у «Рубина» и практически беспрепятственно переводил навесы с флангов в сторону ворот Дюпина — хорошо, что точности тулякам не хватало, пусть и «на тоненького». Только за оставшиеся полчаса туляки как минимум пять раз выиграли борьбу в воздухе после опасных навесов в штрафную «Рубина». Мяч упорно не хотел идти в ворота — то очередная штанга после головы Луценко, то считанные сантиметры рядом со штангой.

Черевченко и Слуцкий затеяли игру замен, выпуская резервистов одного за другим. Наставник «Арсенала» перестроился на игру в четыре защитника, сделав расстановку более атакующей. У «Рубина» же сначала вместо Игнатьева на поле вышел Бакаев, тут же Подберезкина заменил Йевтич, а на конец матча был припасен Могилевец. И надо сказать, что эта игра оправдала себя полностью — замены сыграли так, как и задумано: свежие игроки цеплялись за мяч и хорошо убивали время.

Кучи штрафных на подступах к своим воротам и почти стольких же желтых карточек стоило «Рубину» не впустить туляков в свои владения — цена немаленькая, но она оправдалась.

Бакаев, кстати, мог снимать все вопросы в матче за 8 минут до конца, когда получил мяч в свободной зоне метрах в 25 перед воротами, но пробил выше. Вообще, полузащитник очень хорошо выполнил свою роль «убийцы чужого большинства». Он выгрызал мяч на чужой половине поля, протаскивал его по флангу и если и не мог обострить, то выжимал из этого максимум — зарабатывал угловой или аут.

Вопросов много, но Слуцкий делает то, ради чего его пригласили

Таким образом «Рубин» дотерпел до своей первой весенней победы при новом наставнике. Более того, эта победа стала первой в гостях с того памятного матча против «Динамо», когда казанцы также играли в меньшинстве, но сумели увезти минимальную победу.

Очевидно, что Леонид Слуцкий пока и не думает заявлять ни о каких притязаниях на сложную игру с тактическими изысками. Да, тактика «Рубина» при нем пока довольно примитивна, главный расчет — «забросить на забегающего, а там как получится». Да, пока не без огрехов в обороне — вспомним ту же проваленную игру в воздухе (и будь на острие не Луценко, а кто-то классом повыше, то не простил бы).

Но очевидно, что на данном этапе о красоте игры в атаке речи не идет: у специалиста четкая задача — вытянуть команду из опасной зоны любой ценой, и он пытается ее выполнить. Слуцкий сумел поставить оборону, которая хорошо съедала «низовой» мяч, а когда нужно было мобилизоваться, играя в меньшинстве, игроки собралась и выдавили «Арсенал» из своей штрафной. И кроме того, наставник казанцев здорово сыграл на заменах, не просто выиграв время, а полностью перекрыв перестроения «Арсенала», перешедшего на игру в четыре защитника.