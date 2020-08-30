Загитова с аттестатом, Слуцкий говорит на татарском, а Бекхэм празднует историческую победу своего детища

Спортивный instagram-обзор конца лета

В последнюю неделю лета отметили дни рождения Алена Косторная и министр спорта Татарстана Владимир Леонов — и эти события не прошли незамеченными в «Инстаграме». Фотографиями на фоне казанских улиц порадовала мексиканская новенькая «Динамо-Казань» Саманта Брисио, а Дэвид Бекхэм в несколько растрепанном виде принимал поздравления с первой победой его собственного футбольного клуба. О том, чем запомнились уходящие семь дней спортсменам и спортивным функционерам, — в традиционном instagram-обзоре «Реального времени».

Леонова поздравили спортклубы

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов хотя и не имеет за плечами карьеры в мире спорта, тем не менее стал на неделе одной из центральных фигур татарстанской спортивной повестки. Дело в том, что 25 августа он отмечал 43-й день рождения, а почти все местные профессиональные клубы его с этим событием поздравили.

«Поздравляем министра спорта Татарстана Владимира Леонова с днем рождения и желаем здоровья, энергии и новых успехов!» — без особого креатива написали обычно гораздые на выдумки эсэмэмщики в аккаунтах хоккейного «Ак Барса».

«Рубин» подошел к делу чуть менее формально, опубликовав совместное фото главного тренера команды Леонида Слуцкого и именинника, приходившего на базу клуба.

«От всей души поздравляем @vleonov с днем рождения, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успешной и плодотворной работы на благо города, республики и всего российского спорта!» — сказано на странице «Рубина».

Слуцкий заговорил по-татарски

Сам Леонид Слуцкий между тем накануне вечером «отжег» не через свой личный аккаунт, как это часто бывает, а через клубный. Наставник «Рубина», облаченный по случаю Дня республики в татарский национальный костюм, обратился к поклонникам клуба на татарском языке, поздравил их с предстоящим праздником и пригласил посетить в этот день, то есть сегодня, матч против «Тамбова».

Загитова получила очередной образовательный документ. «Фигурка» ушла на дальний план



Олимпийская чемпионка Алина Загитова, споры о возобновлении спортивной карьеры которой никак не утихают, похоже, уже сама окончательно ушла в «мирскую» жизнь. Она учится на водительские права, поступает на журфак РАНХиГС, а теперь получает еще и аттестат спортивной школы «Самбо-70». Судя по всему, о перезапуске карьеры в фигурном катании Алина сейчас думает в последнюю очередь.

«Я получила аттестат об окончании школы. Огромное спасибо генеральному директору Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшеву Ренату Алексеевичу, заместителю генерального директора Соломатину Сергею Владимировичу, директору общеобразовательной школы Луговских Тамаре Николаевне и всем учителям за образование, гибкость и понимание моего плотного спортивного графика. Вы лучшая школа для профессионального спортсмена. СПАСИБО», — написала Загитова под фото у ижевской школы.

Косторная достигла возраста, когда выигрывают главные титулы фигурного катания

А другая фигуристка, карьера которой сейчас на подъеме, — Алена Косторная — на неделе справляла семнадцатый день рождения. Надо ли говорить, что Загитова к этому возрасту уже год с лишним как выиграла Олимпиаду? Самое время и Алене завоевать что-то более серьезное, чем титул чемпионки Европы.

Фигуристка в очередной раз получила набор подарков от своего фан-клуба, а на фото в публикации она позирует с собственным портретом, врученным ей организованными поклонниками.

«Спасибо большое за поздравления, я старалась прочитать и ответить на все, было безумно приятно, особенно удивили @kostornaiateam», — поблагодарила фанатов Косторная.

Саманта Брисио наслаждается красотами Казани и последним теплом

Новоиспеченная динамовка — мексиканка Саманта Брисио, которая уже почти десять дней находится в России, устроила себе экскурсию по центру столицы Татарстана. Судя по ее «сторис», волейболистка осталась довольна. Видимо, уютные улицы Казани и вполне еще летняя погода стали некоторым открытием для Саманты.

Завершила Брисио свою прогулку селфи на Кремлевской улице.

«Вбираю последние лучи (прежде чем все превратится в *эмодзи «снежинки»), пока люди странно смотрят на меня, потому что я фотографировала себя сама», — подписала «себяшку» теплолюбивая мексиканка.

«Зима близко», — отреагировала фразой из «Игры престолов» капитан «Динамо-Казань» Евгения Старцева.

Бекхэм радуется первой победе своего детища

Дэвид Бекхэм сумел совместить в своей публикации и домашний уют, и неизменное чувство стиля. На фото он наслаждается обществом своего домашнего питомца. «С Международным днем собаки. Мудрец пробует удачу поцелуем в губы», — подписал изображение бывший футболист.

А в начале недели Бекс поздравлял всех своих поклонников и просто подписчиков с первой победой в истории его детища — футбольного клуба «Интер Майами» в модных черно-розовых цветах. Команда Бекхэма победила «Орландо Сити» со счетом 3:2. В предыдущих пяти матчах она проиграла.

«Не смог присутствовать на нашей первой исторической победе на нашем стадионе, но я был там душой. Поздравляю наш персонал, игроков и, конечно же, наших болельщиков, которых тоже не было... Победа — это хорошо, правильно. Сейчас 3 часа ночи, волосы в беспорядке, перевернутый флаг, но это неважно, потому что мы выиграли!» — не без самоиронии подписал Бекхэм свое растрепанное фото.